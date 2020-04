W związku z rosnącą popularnością (a obecnie koniecznością) pracy z domu, pracodawcy coraz częściej decydują się na prowadzenie całości lub części rekrutacji zdalnie. Rozwiązania technologiczne umożliwiające odbycie komfortowej rozmowy są łatwo dostępne i przystępne cenowo. Pozwalają zaoszczędzić czas i, łatwiej niż w wypadku rozmowy bezpośredniej, znaleźć porę odpowiadającą obydwu stronom. Część firm nie wyobraża sobie podjęcia decyzji o zatrudnieniu wyłącznie w oparciu o rozmowę on-line, ale chętnie korzysta z tego rozwiązania na wstępnych etapach rekrutacji. Jak odpowiednio przygotować się do takiej rozmowy?

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej online?

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej online? Co należy zrobić przed?

Z odpowiednim wyprzedzeniem zainstaluj niezbędne oprogramowanie lub wypróbuj aplikację sieciową, z której chcesz skorzystać. Stwórz konto, zaloguj się i upewnij się, że dobrze cię widać i słychać. Pamiętaj, żeby wybrać profesjonalnie brzmiącą nazwę użytkownika (np. imię i nazwisko).

Ubierz się stosownie do okazji (strój business casual w pełni wystarczy).

Ustaw smartfona lub kamerkę na wysokości oczu. Źle ustawiona kamera może zrobić z fizjonomią dziwne rzeczy.

Upewnij się, że pomieszczenie, w którym odbędziesz rozmowę jest czyste, spokojne i ciche. Powinno umożliwić ci skupienie się w 100% na rozmowie a nie uspokajanie dziecka lub zwierząt domowych.

Przygotuj sobie coś do pisania – być może pojawi się potrzeba zanotowania informacji ważnych w przebiegu rekrutacji.

Miej pod ręką swoje CV - może okazać się przydatne kiedy potrzebne będzie odwołanie się do konkretnych dat lub liczb.

Uśmiechaj się i utrzymuj kontakt z rozmówcą tak, jakby była to rozmowa twarzą w twarz. Patrz w kamerę, uważnie słuchaj rekrutera, wejdź z nim w interakcję.

Obecnie odbycie rozmowy kwalifikacyjnej on-line jest możliwe z użyciem smartfona lub laptopa, nie wymaga kupna specjalistycznego sprzętu (kamerki, mikrofonu). Pracodawcy stosują sprawdzone rozwiązania (Skype, Skype For Business, Google Hangouts, Facetime, Zoom). Cześć z nich nie wymaga instalacji programów, a jedynie uruchomienia aplikacji sieciowej.Niezależnie od formy rozmowy i wykorzystywanego programu trzeba pamiętać, że rozmowa kwalifikacyjna on-line wciąż jest rozmową o pracę. Warto podejść do niej jak do spotkania twarzą w twarz i odpowiednio się do przygotować. Wywarcie na rozmówcy dobrego wrażenia już na tym etapie może pozwolić kandydatowi przejść do kolejnego etapu, a w niektórych wypadkach nawet otrzymać ofertę pracy.Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomaga w stworzeniu profesjonalnego wizerunku nas, jako potencjalnego pracownika. Narzędzia on-line znacząco usprawniają przebieg projektów i rozmów rekrutacyjnych, wiec warto z nich korzystać. Byle z głową!