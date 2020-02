Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej po angielsku?

Wystarczy właściwie jeden rzut oka na publikowane przez pracodawców ogłoszenia, aby upewnić się, że znajomość języka angielskiego jest w obecnych czasach niezbędnym wręcz wymogiem. Coraz bardziej powszechne stały się również rozmowy o pracę w tym języku i to nie tylko w przypadku stanowisk kierowniczych, ale również szeregowych. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku, aby wypaść na niej jak najlepiej? Oto kilka praktycznych wskazówek od Jobhouse.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Od czego zacząć przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku?

Dlaczego warto przygotować CV po angielsku nawet jeśli pracodawca tego nie wymaga?

Jakie pytania mogą paść w czasie rozmowy o pracę?



Od czego zacząć przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku?

Posiadanie certyfikatów ułatwia zadanie i zawsze warto wspomnieć o nich w CV. Co jednak w sytuacji, kiedy kandydat nie może się nimi pochwalić albo zdał egzamin kilka lat temu i nie do końca jest pewien swoich aktualnych umiejętności? Pomocne na pewno będą internetowe testy poziomujące, które są zwykle bezpłatne i odwołują się do europejskiego poziomu biegłości językowej (Common European Framework of Reference for Languages). Wypełniając taki test w łatwy sposób sprawdzimy, czy możemy się pochwalić angielskim na poziomie A2 (początkujący) czy C1 (zaawansowany) - mówi Natalia Bogdan, ekspert ds. rynku pracy, właścicielka agencji pracy Jobhouse.

CV po angielsku

Kluczowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku

Zapytaj rekrutera

Wymagane kompetencje językowe na takim samym stanowisku mogą się różnić w poszczególnych organizacjach. Podobnie jest z weryfikacją znajomości języka w trakcie rekrutacji. Nie bójmy się pytać rekruterów o to, w jaki sposób nasze umiejętności lingwistyczne będą sprawdzane oraz kto będzie za to odpowiedzialny. Może to być test językowy sprawdzający znajomość specjalistycznego słownictwa, telekonferencja z managerem z zagranicy albo po prostu 2-3 proste pytania przez telefon, już podczas wstępnej rozmowy z rekruterem. Im więcej informacji uda nam się zdobyć na początku, tym łatwiej będzie nam się przygotować do rozmowy - komentuje Natalia Bogdan.



Płynna i swobodna komunikacja

O tym, że znajomość języków obcych jest dziś właściwie koniecznością, najlepiej świadczą statystyki. Dane Fluentbe wskazują, że kompetencje językowe kandydatów weryfikowane są w 93 proc. rekrutacji na stanowisko specjalisty i w 3/4 procesów rekrutacyjnych dotyczących kierowników.Od czego zatem zacząć? Jak pisze Jobhouse, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej po angielsku warto rozpocząć już na etapie tworzenia CV Pierwszym krokiem powinno być określenie własnego poziomu znajomości języka w momencie poszukiwania nowych wyzwań zawodowych. Rzetelne sprecyzowanie własnych umiejętności ułatwi selekcję ofert pracy, na które chcielibyśmy aplikować i zminimalizuje obawy, że nie spełniamy wymagań językowych potencjalnego pracodawcy, które będą weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.Kolejnym pomocnym krokiem będzie przygotowanie angielskojęzycznej wersji CV, nawet jeśli proces rekrutacyjny tego nie wymaga. Może to być doskonałe ćwiczenie, które ułatwi rozmowę kwalifikacyjną po angielsku o dotychczasowej ścieżce kariery. Opisywanie obowiązków na poszczególnych stanowiskach pomoże odświeżyć branżowe słownictwo lub poszerzyć jego zakres. Dokumenty aplikacyjne po angielsku to pewnego rodzaju gotowa lista słówek i zwrotów przydatnych podczas rozmowy o doświadczeniu zawodowym, o które rekruter z pewnością zapyta.Sama tematyka rozmów rekrutacyjnych nie różni się szczególnie od tych prowadzonych po polsku. Podczas spotkań z kandydatem najczęściej poruszane są kwestie jego dotychczasowego doświadczenia, słabych i mocnych stron, przebiegu kariery zawodowej, motywacji do podjęcia właśnie tej pracy czy planów rozwojowych na przyszłość. Mogą również pojawić się pytania dotyczące konkretnej branży, pozwalające zweryfikować doświadczenie i umiejętności rekrutowanego.Warto też przed rozmową przejrzeć angielskojęzyczną wersję strony pracodawcy, by dowiedzieć się czegoś więcej o wartościach i historii firmy oraz najważniejszych obszarach jej działania. Czasem rekruter może też sięgnąć po luźniejsze pytanie, dotyczące np. zainteresowań, ostatnio przeczytanej książki czy uprawianych sportów. Warto przygotować się do rozmowy także pod tym kątem.Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku służy nie tylko ocenie kompetencji lingwistycznych, ale też poznaniu osobowości kandydata, jego umiejętności radzenia sobie ze stresem i reakcji na różne sytuacje. Rekruterzy zwracają również uwagę na płynność i łatwość porozumiewania się w języku angielskim, dlatego warto skupić się przede wszystkim na swobodzie w komunikacji i formułowaniu myśli, mniejszą wagę przywiązując do gramatycznych niuansów. Jak to zrobić? Rozmawiajmy ze znajomymi po angielsku, opowiedzmy im o swoich sukcesach zawodowych czy kluczowych obowiązkach w ostatniej pracy. Można również skorzystać ze wsparcia lektora lub native speakera. Bez względu na wybraną metodę, każdy wysiłek zaprocentuje w przyszłości i zminimalizuje stres przed spotkaniem rekrutacyjnym.