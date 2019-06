O tym, że CV stanowi swoistego rodzaju wizytówkę kandydata, wiadomo nie od dziś. To właśnie dobrze dopracowany dokument najczęściej decyduje o zaproszeniu na rozmowę o pracę. Jak napisać profesjonalne CV, przykuć uwagę rekrutera i wzbudzić w nim chęć do osobistego spotkania z kandydatem? Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zdjęcie, przemyślany układ treści i dobrze dobrana czcionka. Co jeszcze? Oto wskazówki Anny Kulawiak, Recruitment Manager SSC/BPO w People.

Dobre CV – od czego zacząć?

Profesjonalne zdjęcie – czy to wciąż konieczność?

Kliknij, aby powiekszyć fot. faithie - Fotolia.com Jak napisać CV? Powinno się zadbać zarówno o wygląd dokumentu, jak i jego treść, upewnić się, czy nie zawiera błędów ortograficznych bądź interpunkcyjnych.

Zadbaj o układ i treść

Nie wystarczy nazwa pracodawcy oraz opis stanowiska. Warto przedstawić w kilku zdaniach wykonywane zadania i pamiętać o używaniu słów kluczowych oraz języka korzyści. Aby być postrzeganym jako specjalista w swojej branży, powinno się podkreślić znajomość narzędzi, technologii, czy np. kanałów komunikacji – mówi Anna Kulawiak, Recruitment Team Manager SSC/BPO w People.

Monochromatyczne czy kolorowe?

Dlaczego profesjonalne CV jest ważne?

W trakcie poszukiwania nowego pracownika dzięki CV rekruter może wybrać spośród wielu aplikacji te osoby, które na pierwszy rzut oka spełniają kryteria danego stanowiska. Dlatego tak istotnym jest, aby dokument był przygotowany w sposób profesjonalny. Dzięki temu kandydaci mają większą szansę, aby otrzymać zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną – mówi Anna Kulawiak.

Jak napisać profesjonalne CV ? Sprawa nie jest najprostsza. Trudności przysporzyć mogą bowiem nie tylko takie kwestie jak odpowiedni dobór i ujęcie kompetencji, ale już sam wybór czcionki, układu tekstu czy zdjęcia. Zanim zaczniemy opracowywać dokument, powinniśmy się zastanowić, jakie umiejętności i doświadczenia chcemy przedstawić pracodawcy. Taki krok stanowić będzie dobrą bazę dla późniejszego ułożenia treści i wyboru informacji, które będą istotne z perspektywy danego stanowiska.Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem pracy, powinny szczególnie podkreślić swoją aktywność uczelnianą, udział w interesujących projektach czy wolontariat. Kandydaci z pokaźnym stażem pracy powinni z kolei wybrać te doświadczenia, które mają znaczenie w odniesieniu do stanowiska, na które chcą aplikować. Ważny jest także język CV. Jeśli w treści ogłoszenia zamieszczona jest informacja o przesłaniu go np. w języku angielskim, powinniśmy je wysłać w takiej formie. W przeciwnym razie kandydatura może zostać odrzucona przez osobę rekrutującą.Coraz częściej można spotkać się z twierdzeniem, że zamieszczanie zdjęcia w CV nie jest koniecznością i nie wpływa na profesjonalny wygląd dokumentu. Opierając się jednak na statystykach przygotowanych przez portal LinkedIn, profile osób ze zdjęciem były 21 razy częściej wyświetlane przez innych użytkowników, a także 9 razy częściej otrzymywały zaproszenia do nawiązania kontaktu. Pojawia się więc pytanie, jakie warunki powinno spełnić profesjonalne zdjęcie? Przede wszystkim należy podkreślić, że „profesjonalizm” nie oznacza w tym wypadku zorganizowania sesji zdjęciowej. Warto jednak zadbać o to, aby zdjęcie, które zamieścimy w naszym dokumencie spełniało określone wymagania, m.in. powinniśmy być na nim schludnie ubrani. To istotne, ponieważ dzięki temu wyglądamy wiarygodnie. Zadbajmy także o odpowiedni kadr. Nie musimy uchwycić całej sylwetki, wystarczy, że na zdjęciu będzie widoczna twarz i ramiona. Nie bójmy się uśmiechu – dzięki niemu ocieplimy nasz wizerunek. Zdecydowanym i niestety nadal popełnianym błędem jest wykorzystanie w CV selfie lub zdjęcia z wakacji.Przejrzysty układ w naszym dokumencie pozwoli osobie, która się z nim zapozna, dostrzec istotne elementy, takie jak okres pracy w danym miejscu, kompetencje czy doświadczenie. Dlatego też nasze CV powinno być przejrzyste i podzielone na sekcje. Dzięki temu rekruter będzie mógł szybko wyszukać informacje, które akurat są mu potrzebne. Obok zdjęcia powinny znaleźć się informacje z naszym imieniem i nazwiskiem, telefonem oraz e-mailem po to, aby ułatwić zainteresowanemu rekruterowi kontakt. W kolejnej części warto w chronologiczny sposób przedstawić doświadczenie zawodowe – w kolejności od aktualnie zajmowanego stanowiska pracy.Następnie należy uzupełnić informację o wykształceniu, zaczynając od ostatnio ukończonych studiów czy szkoły. Pamiętajmy, iż nie musimy podawać informacji o szkole średniej, jeśli jej profil nie będzie miał znaczenia w naszej przyszłej pracy lub ukończyliśmy ją wiele lat temu. W dalszej części powinna znaleźć się informacja o stopniu znajomości języków obcych, podana zgodnie ze skalą Rady Europy.Kolejnym elementem są kursy, szkolenia oraz certyfikaty. Warto o nich wspomnieć, ponieważ potwierdzają nasze kompetencje i wiedzę tak, jak wykształcenie. Następnie powinniśmy umieścić informację o umiejętnościach i kompetencjach. Warto zamieścić te, które nas wyróżniają, np. umiejętność negocjacji czy rozwiązywania konfliktów. Na samym dole naszego dokumentu możemy napisać o zainteresowaniach i pasjach, które przybliżą rekrutrowi naszą osobę i pozwolą mu nawiązać relację.Nasze CV może być przygotowane w wersji monochromatycznej, ale wcale nie musi. Wprowadzenie koloru spowoduje, że dokument będzie wyróżniał się na tle innych. Warto jednak zdecydować się na wybór jednego koloru i nie używać całej palety barw. Nieco odważniejsza, nieszablonowa szata graficzna, stworzona z wyczuciem może okazać się pomocna w przypadku aplikacji na stanowiska wymagające kreatywności. W takim przypadku nasze CV zostanie lepiej zapamiętane i przyciągnie uwagę rekrutera.Dokument w postaci CV jest naszą wizytówką. Wpływa na pierwsze wrażenie i odbiór kandydata przez osobę prowadzącą rekrutację. Informacje w nim zawarte pokazują nie tylko kompetencje danej osoby, ale także wskazują na jej świadomość wykonywanych do tej pory obowiązków.Powinno się zatem zadbać zarówno o wygląd dokumentu, jak i jego treść, upewnić się, czy nie zawiera błędów ortograficznych bądź interpunkcyjnych. Warto przed po przygotowaniu CV pokazać je np. bliskiej osobie, która zweryfikuje jego poprawność i wskaże, co jeszcze można w nim poprawić.