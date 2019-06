Ile zarabia programista? Jakie języki programowania najlepiej płatne?

W niniejszym artykule przedstawiamy, jak w 2018 roku wynagradzana była znajomość pięciu popularnych języków programowania: PHP, JavaScript, Java, Python, C++. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Znajomość każdego z języków programowania była deklarowana przez minimum 1 tys. osób. Zdecydowaną większość (90%) próby stanowili mężczyźni. Około 70% osób znających języki programowania i biorących udział w badaniu to osoby, których wiek nie przekroczył 35. roku życia.

PHP to język programowania stworzony do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych. Najczęściej stosowany jest do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW.

JavaScript jest jednym z najbardziej popularnych języków programowania. Uważa się go za łatwy do nauczenia się. Jest stosowany do tworzenia elementów na strony internetowe m.in. interaktywnych map, animacji grafiki 2D/3D oraz walidacji danych wprowadzanych w formularzach.

Java jest wysokopoziomowym językiem programowania ogólnego zastosowania. Można go używać praktycznie na każdej platformie m.in. do tworzenia oprogramowania desktopowego czy gier.

Python jest wykorzystywany do tworzenia oprogramowania, serwisów internetowych oraz aplikacji desktopowych (w tym gier).

C++ to język programowania uważany za niezbędny, jeśli ktoś chce zyskać miano profesjonalnego developera. Zdaniem programistów jest bardzo elastyczny, ponieważ wykorzystuje się go zarówno w aplikacjach zarządzanych z poziomu systemu operacyjnego Windows, jak i w sterownikach sprzętowych czy grach komputerowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 1. Mediany wynagrodzeń programistów w 2018 roku Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że najniższe zarobki w 2018 roku otrzymywali programiści, którzy w pracy posługiwali się językiem programowania PHP. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych osób posługujących się wybranymi językami programowania Im wyższy poziom hierarchii organizacyjnej zajmują osoby posługujące się wybranymi językami programowania, tym wyższe zarobki. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 1. Mediany wynagrodzeń osób posługujących się językami programowania/staż pracy Mediana zarobków osób posługujących się analizowanymi przez nas językami programowania, które dopiero co rozpoczynały pracę w 2018 roku wynosiła minimum 4 210 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediany wynagrodzeń osób posługujących się językami programowania w wybranych miastach Największe różnice w wynagrodzeniach w 2018 roku występowały wśród osób posługujących się językiem programowania PHP. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że najniższe zarobki w 2018 roku otrzymywali programiści, którzy w pracy posługiwali się językiem programowania PHP. W ubiegłym roku zarabiali oni 5 900 PLN brutto. Z drugiej strony najwyższe płace w 2018 roku otrzymywali programiści C++: 8 225 PLN brutto.Im wyższy poziom hierarchii organizacyjnej zajmują osoby posługujące się wybranymi językami programowania, tym wyższe zarobki. Największe różnice w wynagrodzeniach występują wśród osób znających język Java. Mediana zarobków kierownika jest o ponad 8 tys. PLN brutto wyższa niż pracownika szeregowego. Z kolei najmniejsza rozpiętość wynagrodzeń występuje wśród osób znających PHP – wynosi ponad 5 tys. PLN brutto.Z danych OBW wynika, że mediana zarobków osób posługujących się analizowanymi przez nas językami programowania, które dopiero co rozpoczynały pracę w 2018 roku wynosiła minimum 4 210 PLN brutto. Najwyższe zarobki wśród osób, ze stażem pracy nie dłuższym niż rok, osiągały osoby posługujące się językiem programowania Python – 6 430 PLN brutto. Wynagrodzenia całkowite osób ze stażem miedzy 9 a 10 lat były niemal dwukrotnie wyższe we wszystkich językach programowania w stosunku do pierwszego roku pracy.Na podstawie danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń porównaliśmy wynagrodzenia osób posługujących się wybranymi języki programowania w trzech miastach Polski. Największe różnice w wynagrodzeniach w 2018 roku występowały wśród osób posługujących się językiem programowania PHP. Te osoby w Warszawie zarabiały ponad 2,4 tys. PLN więcej niż w Krakowie. Z kolei najmniejsza rozpiętość wynagrodzeń wystąpiła wśród osób znających Python.