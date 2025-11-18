Praca sezonowa: znamy najlepiej płatne stanowiska grudnia 2025

Sezon świąteczno-noworoczny wystartował, a wraz z nim w górę wystrzeliło zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Jak pokazują analizy Grupy Progres, liczba ofert wzrosła o 20–35% względem ubiegłego roku, a rekrutacje prowadzą nie tylko duże miasta, lecz także mniejsze miejscowości przygotowujące jarmarki i wydarzenia świąteczne. Na najbardziej atrakcyjne wynagrodzenia mogą liczyć Mikołajowie, animatorzy, sprzedawcy na jarmarkach oraz pracownicy magazynów i handlu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie branże poszukują pracowników w okresie świąteczno-noworocznym?

Jakie są aktualne stawki za pracę Mikołajów, animatorów i pracowników jarmarków?

Jakie wymagania mają pracodawcy i kto najchętniej podejmuje pracę w grudniu?

Dlaczego wynagrodzenia sezonowe są w tym roku wyższe i jak szybko wypłacane są pensje?

Mikołaj na czele zarobków

Listopad i grudzień to najgorętszy czas dla pracy sezonowej. W tym okresie firmy potrzebują dodatkowych rąk do pracy bardziej niż w jakimkolwiek innym momencie roku. Dla wielu osób to doskonała okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym – szybko zarobić, pracować w elastycznym grafiku i spróbować swoich sił w nowym, sezonowym wyzwaniu.

Na jarmarku pachnie cynamonem i dobrymi zarobkami

Osoby planujące pracę sezonową powinny wcześniej przygotować niezbędne dokumenty, zwłaszcza aktualną książeczkę sanepidowską. W wielu przypadkach jest ona warunkiem zatrudnienia, a procedura jej uzyskania może potrwać nawet dwa tygodnie. Pracodawcy najczęściej wybierają kandydatów, którzy mogą rozpocząć pracę od razu, dlatego warto upewnić się, że posiadane orzeczenie jest wciąż ważne – zazwyczaj obowiązuje ono dwa lata, choć zdarzają się też roczne – zaznacza Iwona Wieczyńska, dyrektor regionu w Grupie Progres.

Pakowanie prezentów, sprzedaż choinek i praca w terenie

Nietypowo – na witrynie, charytatywnie, za kierownicą świątecznego foodtrucka, opieka nad reniferem

Kasa, kuchnia, magazyn – świąteczny klasyk zatrudnienia

Dla wielu osób praca w grudniu to sposób na sfinansowanie prezentów, ale też okazja do podreperowania budżetu w formule tymczasowej z elastycznym grafikiem pozwalającym połączyć pracę z nauką czy innymi obowiązkami. Kandydatów nie brakuje, wśród nich są studenci i uczniowie, którzy chętnie podejmują krótkoterminowe zatrudnienie, cudzoziemcy, zwłaszcza z Ukrainy, stanowiący istotne wsparcie operacyjne w szczytowym okresie.



Są także osoby 50+, które wracają na rynek pracy do zadań wymagających dokładności, cierpliwości i odpowiedzialności, takich jak pakowanie produktów, kontrola jakości czy obsługa klienta.



Dzięki takiej różnorodności i otwartości pracodawców każdy, kto potrafi rozdać uśmiech – Mikołaj, elf, kasjer czy animator – może w grudniu liczyć na naprawdę hojny sezon – podsumowuje Iwona Wieczyńska, dyrektor regionu w Grupie Progres.