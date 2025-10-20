eGospodarka.pl
Transformacja rynku pracy IT a wynagrodzenia - jak zmieniają się płace w Polsce

2025-10-20 13:53

Branża IT po latach intensywnego wzrostu i stabilności obecnie znajduje się w punkcie zwrotnym, napotykając nowe wyzwania wynikające z gwałtownego rozwoju technologii takich jak sztuczna inteligencja czy chmury obliczeniowe. Ważnym aspektem analizy rynku pracy IT są wynagrodzenia, które odzwierciedlają zarówno wartość kompetencji, jak i aktualne trendy gospodarcze. Analiza danych płacowych firmy Sedlak & Sedlak za lata 2022-2024 pozwala uchwycić kluczowe zmiany i oszacować potencjalne kierunki rozwoju wynagrodzeń w tej branży, z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku.

Przeczytaj także: Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak zmieniały się wynagrodzenia w branży IT w Polsce w latach 2022-2024
  • Które grupy zawodowe odnotowały największe wzrosty płac i dlaczego
  • Jak rosnące wymagania kompetencyjne wpływają na struktury wynagrodzeń
  • Jakie trendy i wyzwania technologiczne kształtują rynek pracy IT

Analiza danych


Wszystkie dane liczbowe zawarte w tym artykule pochodzą z raportów płacowych Sedlak & Sedlak dedykowanych dla przedsiębiorstw IT. Odnoszą się do wszystkich firm, wynagrodzenia całkowitego wypłaconego, a także odpowiednio reprezentatywnej próby statystycznej.

Wynagrodzenia kadry zarządzającej, do której zaliczamy dyrektorów, wzrosły znacząco w badanym okresie. Istotnymi czynnikami wpływającymi na ten wzrost są: rosnący popyt na strategiczne umiejętności zarządzania w przeobrażającym się środowisku IT, konieczność nadzorowania wdrożeń zaawansowanych technologii oraz wzrost odpowiedzialności wynikający z globalizacji procesów biznesowych.
  • Średnia wynagrodzeń wzrosła z 29.764 PLN w 2022 roku do 33.872 PLN w 2024 roku (wzrost o 13,8%).
  • Mediana zwiększyła się z 28.550 PLN do 33.844 PLN, co stanowi przyrost o 18,5%.
  • Wysokość zarobków w górnym kwartylu, czyli w grupie 25% najlepiej opłacanych osób nie uległa istotnym zmianom i wyniosła 36.755 PLN w 2024 roku.
  • Zróżnicowanie wynagrodzeń, mierzone odchyleniem standardowym, zmniejszyło się z 7.404 PLN do 6.846 PLN. Oznacza to, że różnice w wysokości pensji w tej grupie stają się coraz mniejsze.

W przypadku kadry kierowniczej oraz koordynatorów wynagrodzenia również systematycznie rosną, odzwierciedlając zarówno popyt na te kompetencje, jak i ich znaczenie dla efektywności działania organizacji. W dobie automatyzacji procesów oraz wzrostu złożoności struktur organizacyjnych, menedżerowie średniego szczebla stają się kluczowym ogniwem łączącym strategie zarządu z codziennymi działaniami operacyjnymi.
  • Średnia zwiększyła się z 16.418 PLN w 2022 roku do 19.806 PLN w 2024 roku, co daje wzrost o 20,7%.
  • Mediana wzrosła z 15.770 PLN do 19.271 PLN (wzrost o 22,2%).
  • Wartość dolnego kwartyla, określającego poziom wynagrodzenia, poniżej którego znajduje się 25% najniżej opłacanych osób w tej grupie, wzrosła z 13.052 PLN w 2022 roku do 16.051 PLN (wzrost o 23%) w 2024 roku.
  • Zróżnicowanie wynagrodzeń wzrosło z 4.483 PLN do 4.912 PLN, co wskazuje na większe zróżnicowanie płac w tej kategorii. Taki wzrost może wynikać z coraz bardziej zróżnicowanych struktur wynagrodzeń, które są uzależnione od takich czynników jak doświadczenie pracowników, zakres ich odpowiedzialności czy specyfika pełnionych ról.

Wynagrodzenia specjalistów wykazały bardziej zrównoważony, lecz wciąż wyraźny wzrost, który odzwierciedla zmieniającą się sytuację na rynku pracy IT. Wzrost wynagrodzeń dotyczy głównie stanowisk doświadczonych/eksperckich, na których wymagana jest dogłębna znajomość technologii, zdolność do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów oraz wsparcie zespołów projektowych w realizacji strategicznych celów. Obecnie coraz mniej ofert pracy skierowanych jest do juniorów, co może wiązać się z rosnącymi oczekiwaniami pracodawców względem doświadczenia i kompetencji kandydatów.
  • Średnia wynagrodzeń wzrosła z 12.257 PLN w 2022 roku do 14.830 PLN w 2024 roku (wzrost o 21,0%).
  • Mediana zwiększyła się z 11.955 PLN do 14.464 PLN (wzrost o 21%). Najwyższe wzrosty minimum 20% rok do roku (2022 - 2024) odnotowano wśród doświadczonych specjalistów na stanowiskach programistycznych: Java, C/C++, .NET/C#, Front-End, a także specjalistów uczenia maszynowego, naukowców danych oraz bezpieczeństwa IT.
  • Górny kwartyl wzrósł z 14.305 PLN do 16.646 PLN, co potwierdza rosnącą wartość wysoko wykwalifikowanych pracowników w obszarach wymagających zaawansowanej analizy danych, projektowania skalowalnych systemów oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
  • Warto zwrócić uwagę, że zróżnicowanie wynagrodzeń w tej grupie zwiększyło się z 2.970 PLN do 3.416 PLN, co odzwierciedla narastającą dysproporcję płac w grupie specjalistów.

Podsumowanie


Analiza wynagrodzeń Sedlak & Sedlak w latach 2022–2024 wskazuje na zrównoważony wzrost płac w omawianych grupach. Największy przyrost wynagrodzeń odnotowano wśród kadry zarządzającej i kierowniczej. W przypadku specjalistów, szczególnie tych o wysokich kwalifikacjach, rynek pracy nadal oferuje atrakcyjne wynagrodzenia, co potwierdza ich kluczową rolę w realizacji projektów technologicznych.

Zmniejszanie zróżnicowania wynagrodzeń na poziomie zarządczym oraz wzrost różnic w grupie specjalistów sugerują, że branża IT dąży do większej spójności na poziomie strategicznym, jednocześnie premiując wyjątkowe kompetencje techniczne i doświadczenie. Wnioski te potwierdzają, że branża IT znajduje się obecnie w fazie transformacji, gdzie umiejętność adaptacji do nowych wymagań technologicznych i rynkowych będzie kluczowa zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
Przeczytaj także: Zarobki w IT: specjaliści od AI opłacani coraz lepiej

oprac. : Patryk Bubula / wynagrodzenia.pl wynagrodzenia.pl

raport płacowy, wynagrodzenia, wynagrodzenia specjalistów, wynagrodzenia na stanowiskach IT, branża IT, praca w IT, specjaliści IT, zarobki w IT

