Transformacja rynku pracy IT a wynagrodzenia - jak zmieniają się płace w Polsce

Branża IT po latach intensywnego wzrostu i stabilności obecnie znajduje się w punkcie zwrotnym, napotykając nowe wyzwania wynikające z gwałtownego rozwoju technologii takich jak sztuczna inteligencja czy chmury obliczeniowe. Ważnym aspektem analizy rynku pracy IT są wynagrodzenia, które odzwierciedlają zarówno wartość kompetencji, jak i aktualne trendy gospodarcze. Analiza danych płacowych firmy Sedlak & Sedlak za lata 2022-2024 pozwala uchwycić kluczowe zmiany i oszacować potencjalne kierunki rozwoju wynagrodzeń w tej branży, z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku.

Przeczytaj także: Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zmieniały się wynagrodzenia w branży IT w Polsce w latach 2022-2024

Które grupy zawodowe odnotowały największe wzrosty płac i dlaczego

Jak rosnące wymagania kompetencyjne wpływają na struktury wynagrodzeń

Jakie trendy i wyzwania technologiczne kształtują rynek pracy IT

Analiza danych

Średnia wynagrodzeń wzrosła z 29.764 PLN w 2022 roku do 33.872 PLN w 2024 roku (wzrost o 13,8%).

Mediana zwiększyła się z 28.550 PLN do 33.844 PLN, co stanowi przyrost o 18,5%.

Wysokość zarobków w górnym kwartylu, czyli w grupie 25% najlepiej opłacanych osób nie uległa istotnym zmianom i wyniosła 36.755 PLN w 2024 roku.

Zróżnicowanie wynagrodzeń, mierzone odchyleniem standardowym, zmniejszyło się z 7.404 PLN do 6.846 PLN. Oznacza to, że różnice w wysokości pensji w tej grupie stają się coraz mniejsze.

Średnia zwiększyła się z 16.418 PLN w 2022 roku do 19.806 PLN w 2024 roku, co daje wzrost o 20,7%.

Mediana wzrosła z 15.770 PLN do 19.271 PLN (wzrost o 22,2%).

Wartość dolnego kwartyla, określającego poziom wynagrodzenia, poniżej którego znajduje się 25% najniżej opłacanych osób w tej grupie, wzrosła z 13.052 PLN w 2022 roku do 16.051 PLN (wzrost o 23%) w 2024 roku.

Zróżnicowanie wynagrodzeń wzrosło z 4.483 PLN do 4.912 PLN, co wskazuje na większe zróżnicowanie płac w tej kategorii. Taki wzrost może wynikać z coraz bardziej zróżnicowanych struktur wynagrodzeń, które są uzależnione od takich czynników jak doświadczenie pracowników, zakres ich odpowiedzialności czy specyfika pełnionych ról.

Średnia wynagrodzeń wzrosła z 12.257 PLN w 2022 roku do 14.830 PLN w 2024 roku (wzrost o 21,0%).

Mediana zwiększyła się z 11.955 PLN do 14.464 PLN (wzrost o 21%). Najwyższe wzrosty minimum 20% rok do roku (2022 - 2024) odnotowano wśród doświadczonych specjalistów na stanowiskach programistycznych: Java, C/C++, .NET/C#, Front-End, a także specjalistów uczenia maszynowego, naukowców danych oraz bezpieczeństwa IT.

Górny kwartyl wzrósł z 14.305 PLN do 16.646 PLN, co potwierdza rosnącą wartość wysoko wykwalifikowanych pracowników w obszarach wymagających zaawansowanej analizy danych, projektowania skalowalnych systemów oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Warto zwrócić uwagę, że zróżnicowanie wynagrodzeń w tej grupie zwiększyło się z 2.970 PLN do 3.416 PLN, co odzwierciedla narastającą dysproporcję płac w grupie specjalistów.

Podsumowanie

Wszystkie dane liczbowe zawarte w tym artykule pochodzą z raportów płacowych Sedlak & Sedlak dedykowanych dla przedsiębiorstw IT. Odnoszą się do wszystkich firm, wynagrodzenia całkowitego wypłaconego, a także odpowiednio reprezentatywnej próby statystycznej., do której zaliczamy dyrektorów, wzrosły znacząco w badanym okresie. Istotnymi czynnikami wpływającymi na ten wzrost są: rosnący popyt na strategiczne umiejętności zarządzania w przeobrażającym się środowisku IT, konieczność nadzorowania wdrożeń zaawansowanych technologii oraz wzrost odpowiedzialności wynikający z globalizacji procesów biznesowych.W przypadkuoraz koordynatorów wynagrodzenia również systematycznie rosną, odzwierciedlając zarówno popyt na te kompetencje, jak i ich znaczenie dla efektywności działania organizacji. W dobie automatyzacji procesów oraz wzrostu złożoności struktur organizacyjnych, menedżerowie średniego szczebla stają się kluczowym ogniwem łączącym strategie zarządu z codziennymi działaniami operacyjnymi.wykazały bardziej zrównoważony, lecz wciąż wyraźny wzrost, który odzwierciedla zmieniającą się sytuację na rynku pracy IT. Wzrost wynagrodzeń dotyczy głównie stanowisk doświadczonych/eksperckich, na których wymagana jest dogłębna znajomość technologii, zdolność do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów oraz wsparcie zespołów projektowych w realizacji strategicznych celów. Obecnie coraz mniej ofert pracy skierowanych jest do juniorów, co może wiązać się z rosnącymi oczekiwaniami pracodawców względem doświadczenia i kompetencji kandydatów.Analiza wynagrodzeń Sedlak & Sedlak w latach 2022–2024 wskazuje na zrównoważony wzrost płac w omawianych grupach. Największy przyrost wynagrodzeń odnotowano wśród kadry zarządzającej i kierowniczej. W przypadku specjalistów, szczególnie tych o wysokich kwalifikacjach, rynek pracy nadal oferuje atrakcyjne wynagrodzenia, co potwierdza ich kluczową rolę w realizacji projektów technologicznych.Zmniejszanie zróżnicowania wynagrodzeń na poziomie zarządczym oraz wzrost różnic w grupie specjalistów sugerują, że branża IT dąży do większej spójności na poziomie strategicznym, jednocześnie premiując wyjątkowe kompetencje techniczne i doświadczenie. Wnioski te potwierdzają, że branża IT znajduje się obecnie w fazie transformacji, gdzie umiejętność adaptacji do nowych wymagań technologicznych i rynkowych będzie kluczowa zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.