Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Raport płacowy IT 2025 przygotowany przez Devire pokazuje, że średni wzrost wynagrodzeń w branży zatrzymał się na poziomie 5-7% rocznie, co stanowi wyraźne spowolnienie po latach dwucyfrowych podwyżek. Najlepiej opłacane pozostają specjalizacje związane z aplikacjami biznesowymi (SAP, Microsoft Dynamics, Salesforce), sztuczną inteligencją oraz cyberbezpieczeństwem, gdzie seniorzy mogą zarobić nawet ponad 30 tys. zł miesięcznie. Z kolei część ról developerskich doświadcza stagnacji lub spadku płac, co odzwierciedla dojrzewanie rynku i zmiany w modelach zatrudnienia.

Z perspektywy rekrutacji widać wyraźnie, że najwyżej cenione są osoby, które łączą rozumienie procesów finansowych, logistycznych, czy sprzedażowych z kompetencjami technologicznymi. Dlatego tak dynamicznie rosną wynagrodzenia administratorów i konsultantów Salesforce czy Dynamics, a nawet młodszych specjalistów, którzy potrafią przełożyć wiedzę procesową na konkretne wdrożenia.



To nie chwilowy trend – systemy ERP i CRM znów zyskują na znaczeniu jako fundamenty podejmowanych decyzji – mówi Małgorzata Mrówka, Senior Recruitment Specialist (IT Outsourcing) w Devire.

31 tys. zł dla Data Engineera

Rok 2025 to moment, w którym sztuczna inteligencja na dobre weszła do codziennego funkcjonowania firm, nie tylko jako innowacja, ale jako narzędzie wspierające procesy i decyzje. W nadchodzących latach największą przewagę zyskają Ci, którzy potrafią wykorzystać możliwości AI w codziennej pracy, od usprawniania procesów, przez obniżenie kosztów, aż po tworzenie nowych źródeł przychodu – zauważa Marta Jaworska, Senior Recruitment Specialist w obszarze IT Outsourcing w Devire.

Stabilizacja w software development

Ostatnie lata były dla branży prawdziwym rollercoasterem. Globalna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna mocno ograniczyła inwestycje, co przełożyło się na spadek liczby nowych projektów i zamrożenie wielu rekrutacji. W 2025 roku zaczynamy obserwować pierwsze symptomy odbicia – firmy ostrożnie wracają z inwestycjami, ale dużo większy nacisk kładą na optymalizację kosztów i jakość zespołów.



Dane z raportu pokazują, że ruch w rekrutacjach developerów faktycznie rośnie, jednak rynek jest wciąż daleki od dynamiki z lat 2018–2022 – przyznaje Krzysztof Kobyliński, Executive Manager w obszarze IT Perm w Devire.

Era dużych podwyżek dobiegła końca

Rola liderów IT stała się kluczowym elementem strategii firm. Najlepiej wynagradzani są dziś liderzy, którzy potrafią jednocześnie rozwijać biznes i budować cyberodporność – podsumowuje Dominika Opozda, IT Regional Manager w Devire.

Aplikacje biznesowe, AI i cyberbezpieczeństwo. To trzy obszary, w których w 2025 roku pensje rosły. Wynagrodzenia kontraktowe SAP Consultantów wzrosły średnio o 12% r/r, a Microsoft Dynamics Consultantów o 6% r/r. Senior Salesforce Consultant zatrudniony na etacie może liczyć na wzrost płacy o 7% r/r.Przykładowona umowie o pracę zarabia 12–14 tys. zł (junior), 15–21 tys. zł (mid) i 22–30 tys. zł (senior).mieści się w podobnym przedziale, choć próg wejścia jest niższy – juniorzy startują od 10 tys. zł.Dynamicznie rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów od AI.czyto dziś jedne z najbardziej poszukiwanych ról. I choć ich podwyżki są umiarkowane, same stawki wciąż należą do jednych z najwyższych w branży. To pokazuje, że rynek AI dojrzewa a firmy poszukują ekspertów, którzy potrafią łączyć kompetencje techniczne z rozumieniem biznesu.Przykładowo Data Engineer zarabia w granicach 11–13 tys. zł na umowę o pracę (junior), 15–25 tys. zł (mid), 26–31 tys. zł (senior). Z kolei AI/ML Engineer zatrudniony na etacie może liczyć na widełki rzędu 10–16 tys. zł (junior), 17–20 tys. zł (mid), 21–29 tys. zł (senior) miesięcznie.Wysokie tempo rozwoju notuje również cybersecurity, zwłaszcza w obszarach Cloud Security i IAM. Tu płace utrzymują się na wysokim poziomie, a firmy walczą o ekspertów.Faktycznie, po latach dynamicznych wzrostów i nieustannego popytu na programistów, dziś rynek software developmentu nieco wyhamował. Mimo to rynek wytwarzania oprogramowania pozostaje jednym z najbardziej chłonnych segmentów IT. Największe zapotrzebowanie dotyczy róli inżynierów platform kontenerowych.Popularność rozwiązań low-code nie zmniejsza popytu na specjalistów potrafiących integrować gotowe komponenty z własnym kodem. Stawki dla seniorów utrzymują się wysoko, a rosnąca liczba projektów produktowych zwiększa też szanse dla mid-level developerów. Widełki? Przykładowo Full-stack Developer na umowie o pracę zarabia 9–13 tys. zł (junior), 14–20 tys. zł (mid), 21–28 tys. zł (senior). Python Developer, który też jest jedną z bardziej pożądanych ról w tym roku, może liczyć na 8–13 tys. zł (junior), 14–20 tys. zł (mid), 21–28 tys. zł (senior).Raport jasno pokazuje, że czasy, gdy w IT podwyżki rzędu kilkunastu procent rocznie były standardem, dobiegły końca. Najmocniej widać to w rolach ogólnych i niespecjalistycznych, gdzie firmy coraz częściej stawiają na rozwój kompetencji wewnątrz zespołów zamiast ściągania drogich ekspertów z rynku.Na znaczeniu zyskują za to liderzy IT.mogą zarabiać nawet 40–55 tys. zł miesięcznie (B2B). Zmienia się także rola liderów IT – dziś najlepiej wynagradzani są menedżerowie, którzy potrafią nie tylko zarządzać technologią, ale także skalować biznes i minimalizować ryzyka.