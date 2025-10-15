Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Rynek pracy wyhamował – zniknęły szybkie rekrutacje i dwucyfrowe podwyżki, a ich miejsce zajęła „taktyczna cierpliwość”. Firmy ostrożnie zatrudniają, kandydaci rzadziej zmieniają pracodawcę, a procesy rekrutacyjne trwają nawet 100 dni. Mimo to specjaliści IT i finansów wciąż mogą liczyć na atrakcyjne stawki – nawet do 50 tys. zł brutto miesięcznie. Eksperci Michael Page wskazują, że dziś liczy się nie tylko pensja, ale także stabilność, rozwój i zaufanie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienił się polski rynek pracy w 2025 roku i które branże zyskały stabilność?

Dlaczego dwucyfrowe podwyżki należą do rzadkości?

Które specjalizacje nadal oferują najwyższe wynagrodzenia?

Jakie są nowe oczekiwania kandydatów i pracodawców względem modelu pracy i wynagrodzeń?



Rynek wszedł obecnie w fazę, którą określam mianem „taktycznej cierpliwości”, ponieważ zarówno kandydaci, jak i pracodawcy są ostrożni. Obserwujemy pewien spadek dynamiki, który objawia się wydłużeniem procesów rekrutacyjnych oraz ostrożniejszą polityką wynagrodzeń.



W rolach deficytowych przewagę nadal mają kandydaci. Dotyczy to na przykład stanowisk związanych z cyberbezpieczeństwem, którego znaczenie zyskało na znaczeniu. W większości sektorów rynek coraz wyraźniej przesuwa się jednak w stronę pracodawcy.



Jednocześnie, podejmując decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia warto zwrócić też uwagę na perspektywy związane z nową rolą, które mogą napędzić naszą karierę w kolejnych latach – komentuje Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający i członek zarządu Michael Page.

Najbardziej poszukiwani specjaliści – na jakie zarobki mogą liczyć?



Przykładowe stawki oferowane we wspomnianych branżach:

samodzielny księgowy - średnio ok. 11–14 tys. zł brutto miesięcznie

dyrektor działu księgowości - ok. 29-35 tys. zł brutto miesięcznie

analityk finansowy - średnio ok. 11,5–14 tys. zł brutto miesięcznie

dyrektor finansowy - średnio ok. 35 tys. zł brutto miesięcznie

security analyst - od 18 do 22 tys. zł brutto miesięcznie

IT security officer - od 20 do 25 tys. zł brutto miesięcznie

Chief Info Sec Officer (CISO) - od 35 do 50 tys. zł brutto miesięcznie

data analyst - od 12 do 18 tys. zł brutto miesięcznie

data architect - od 20 do 30 tys. zł brutto miesięcznie

Obecnie największe zapotrzebowanie obserwujemy w sektorach finansów i IT, m.in. w obszarach cyberbezpieczeństwa, analityki big data czy restrukturyzacji procesów. Widać, że największą wartość dla biznesu generują specjaliści potrafiący usprawniać procesy i wprowadzać optymalizacje.



Kluczową kompetencją przyszłości będą liderzy charakteryzujący się adaptacyjnością – zdolni szybko reagować na zmiany, elastycznie dostosowywać strategie i przewidywać trendy. To te cechy pozwalają utrzymać przewagę konkurencyjną w erze permanentnych zmian i rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji – tłumaczy Szafrański.

Nowe oczekiwanie kandydatów i pracodawców

Przewagę zyskają te firmy, które osiągną równowagę między strategią biznesową a ludzkim wymiarem pracy.