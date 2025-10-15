eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaKoniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

2025-10-15 07:43

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Przeciętne zarobki samodzielnego księgowego to 11–14 tys. zł brutto miesięcznie © pixabay

Rynek pracy wyhamował – zniknęły szybkie rekrutacje i dwucyfrowe podwyżki, a ich miejsce zajęła „taktyczna cierpliwość”. Firmy ostrożnie zatrudniają, kandydaci rzadziej zmieniają pracodawcę, a procesy rekrutacyjne trwają nawet 100 dni. Mimo to specjaliści IT i finansów wciąż mogą liczyć na atrakcyjne stawki – nawet do 50 tys. zł brutto miesięcznie. Eksperci Michael Page wskazują, że dziś liczy się nie tylko pensja, ale także stabilność, rozwój i zaufanie.

Przeczytaj także: Dobrze płatna praca istnieje, brakuje odpowiednich kandydatów


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmienił się polski rynek pracy w 2025 roku i które branże zyskały stabilność?
  • Dlaczego dwucyfrowe podwyżki należą do rzadkości?
  • Które specjalizacje nadal oferują najwyższe wynagrodzenia?
  • Jakie są nowe oczekiwania kandydatów i pracodawców względem modelu pracy i wynagrodzeń?

Po okresie zmian i nieprzewidywalności polski rynek pracy wszedł w fazę swoistej stabilizacji. Firmy, działając w warunkach gospodarczej i geopolitycznej niepewności oraz niższej inflacji, ostrożniej kształtują politykę wynagrodzeń.

Dlatego, zdaniem ekspertów Michael Page nie powinniśmy spodziewać się powrotu do dwucyfrowych podwyżek wynikających wyłącznie ze zmiany pracodawcy. Częstsze będą raczej korekty płac powiązane z daną rolą i realiami rynkowymi. W deficytowych specjalizacjach nadal to kandydaci mają silniejszą pozycję, jednak w większości branż coraz częściej mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy.

Zmiana ta wyraźnie widoczna jest w procesach rekrutacyjnych. Kandydaci, którzy w ostatnich latach przywykli do napędzanych inflacją podwyżek rzędu 20–30%, dziś rzadko zmieniają pracę tylko ze względu na niewielki, 5–10% wzrost wynagrodzenia. Podczas, gdy podwyżka na poziomie 30% nadal stanowi silną motywację.

Ten trend potwierdzają także dane z raportu Michael Page Talent Trends 2025, według których jedynie 34% specjalistów aktywnie poszukuje nowej pracy. Z drugiej strony, procesy rekrutacyjne znacząco się wydłużyły, z około 50 dni do 80, a w niektórych przypadkach nawet 100 dni. Pracodawcy podejmują decyzje ostrożniej, wprowadzając dodatkowe etapy weryfikacji kandydatów.
Rynek wszedł obecnie w fazę, którą określam mianem „taktycznej cierpliwości”, ponieważ zarówno kandydaci, jak i pracodawcy są ostrożni. Obserwujemy pewien spadek dynamiki, który objawia się wydłużeniem procesów rekrutacyjnych oraz ostrożniejszą polityką wynagrodzeń.

W rolach deficytowych przewagę nadal mają kandydaci. Dotyczy to na przykład stanowisk związanych z cyberbezpieczeństwem, którego znaczenie zyskało na znaczeniu. W większości sektorów rynek coraz wyraźniej przesuwa się jednak w stronę pracodawcy.

Jednocześnie, podejmując decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia warto zwrócić też uwagę na perspektywy związane z nową rolą, które mogą napędzić naszą karierę w kolejnych latach – komentuje Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający i członek zarządu Michael Page.

Najbardziej poszukiwani specjaliści – na jakie zarobki mogą liczyć?


Do najbardziej poszukiwanych specjalistów należą obecnie eksperci z obszaru finansów, zwłaszcza w dziedzinach związanych z restrukturyzacją, optymalizacją biznesu oraz digitalizacją procesów i sprzedaży.

Przykładowe stawki oferowane we wspomnianych branżach:


  • samodzielny księgowy - średnio ok. 11–14 tys. zł brutto miesięcznie
  • dyrektor działu księgowości - ok. 29-35 tys. zł brutto miesięcznie
  • analityk finansowy - średnio ok. 11,5–14 tys. zł brutto miesięcznie
  • dyrektor finansowy - średnio ok. 35 tys. zł brutto miesięcznie
  • security analyst - od 18 do 22 tys. zł brutto miesięcznie
  • IT security officer - od 20 do 25 tys. zł brutto miesięcznie
  • Chief Info Sec Officer (CISO) - od 35 do 50 tys. zł brutto miesięcznie
  • data analyst - od 12 do 18 tys. zł brutto miesięcznie
  • data architect - od 20 do 30 tys. zł brutto miesięcznie

Księgowi mogą liczyć średnio na około 10 tys. zł brutto miesięcznie, a na stanowisku samodzielnego księgowego wynagrodzenie wzrasta do 11–14 tys. zł brutto. Dyrektor działu księgowości zarabia od 29 do 35 tys. zł brutto. W przypadku analityków finansowych najczęściej oferowane pensje mieszczą się w przedziale 11,5–14 tys. zł, a dyrektorzy finansowi mogą liczyć na około 35 tys. zł brutto.

Drugim sektorem oferującym znaczące możliwości jest IT, zwłaszcza w obszarach cyberbezpieczeństwa oraz analityki big data. Przy zatrudnieniu na umowie o pracę security analyst zarabia od 18 do 22 tys. zł brutto, IT security officer od 20 do 25 tys., a Chief Info Sec Officer (CISO) od 35 do 50 tys. zł brutto. W przypadku analityków big data, data analyst może liczyć na wynagrodzenie od 12 do 18 tys. zł brutto, a data architect od 20 do 30 tys. zł brutto.

Z drugiej strony branże takie jak automotive czy przemysł wysokoenergochłonny prowadzą rekrutacje bardziej ostrożnie. Ciekawy trend obserwujemy także w sektorze centrów usług wspólnych, w którym rośnie popyt na stanowiska o wyższej wartości biznesowej, takich jak: analitycy procesów, kontrolerzy finansowi oraz specjaliści ds. automatyzacji.
Obecnie największe zapotrzebowanie obserwujemy w sektorach finansów i IT, m.in. w obszarach cyberbezpieczeństwa, analityki big data czy restrukturyzacji procesów. Widać, że największą wartość dla biznesu generują specjaliści potrafiący usprawniać procesy i wprowadzać optymalizacje.

Kluczową kompetencją przyszłości będą liderzy charakteryzujący się adaptacyjnością – zdolni szybko reagować na zmiany, elastycznie dostosowywać strategie i przewidywać trendy. To te cechy pozwalają utrzymać przewagę konkurencyjną w erze permanentnych zmian i rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji – tłumaczy Szafrański.

Nowe oczekiwanie kandydatów i pracodawców


W dojrzałym i bardziej ostrożnym rynku pracy zmieniają się wzajemne oczekiwania pracodawców i kandydatów. Firmy coraz częściej poszukują osób, które mają mierzalny wpływ na wyniki organizacji, potrafią działać w złożonym otoczeniu i są odporne na zmiany.

Kandydaci z kolei zwracają uwagę na transparentność wynagrodzeń, sensowny model pracy hybrydowej, możliwość rozwoju zawodowego oraz zaufanie w relacjach z przełożonymi. W tym kontekście, istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku publikowania widełek płacowych, który może wpłynąć na oczekiwania kandydatów. Z drugiej strony, będzie on także sprzyjać lepszemu dopasowaniu oraz ograniczyć ryzyko rozczarowań.

Jak podkreśla ekspert Michael Page:
Przewagę zyskają te firmy, które osiągną równowagę między strategią biznesową a ludzkim wymiarem pracy.
W obliczu niżu demograficznego, w wyniku którego według danych danych Eurostatu rynek pracy opuszcza około 136 tysięcy osób, taki balans będzie w przyszłości kluczowy w konkurencji o najlepsze talenty.

Przeczytaj także: Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy? Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, wynagrodzenia, wysokość zarobków, negocjacje wynagrodzenia, poszukiwane zawody, rynek pracownika

Przeczytaj także

Zawody poszukiwane na rynku pracy. To warto studiować

Zawody poszukiwane na rynku pracy. To warto studiować

Usługi dla biznesu potrzebują pracowników. Podwyżki planuje 50% firm

Usługi dla biznesu potrzebują pracowników. Podwyżki planuje 50% firm

Nowe zawody kuszą wynagrodzeniami

Nowe zawody kuszą wynagrodzeniami

Wysokie zarobki ważniejsze niż świadczenia pozapłacowe

Wysokie zarobki ważniejsze niż świadczenia pozapłacowe

Najbardziej poszukiwani pracownicy 2012

Najbardziej poszukiwani pracownicy 2012

Młodzi Polacy nie chcą pracować za płacę minimalną

Młodzi Polacy nie chcą pracować za płacę minimalną

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

Zmiany w wynagrodzeniach w I półroczu 2025: które branże zyskują, a które tracą?

Zmiany w wynagrodzeniach w I półroczu 2025: które branże zyskują, a które tracą?

Płatny staż to norma, gorzej z jego znalezieniem

Płatny staż to norma, gorzej z jego znalezieniem

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Artykuły promowane

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Wynagrodzenia w księgowości w 2016 roku

Wynagrodzenia w księgowości w 2016 roku

Ergonomiczne stanowisko pracy

Ergonomiczne stanowisko pracy

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Opole i Gorzów wyprzedzają Warszawę - raport o sile nabywczej wynagrodzeń mieszkańców

Opole i Gorzów wyprzedzają Warszawę - raport o sile nabywczej wynagrodzeń mieszkańców

Jak pokolenie Z postrzega wynagrodzenie i benefity?

Jak pokolenie Z postrzega wynagrodzenie i benefity?

Zarobki w Polsce: trendy 2019

Zarobki w Polsce: trendy 2019

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Co naprawdę blokuje awans zawodowy? To brak chęci, a nie brak szans na rozwój kariery

Co naprawdę blokuje awans zawodowy? To brak chęci, a nie brak szans na rozwój kariery

Test opon zimowych: różnica 7 metrów w hamowaniu może uratować życie

Test opon zimowych: różnica 7 metrów w hamowaniu może uratować życie

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Nowy T Phone 3 Pro od T-Mobile: inteligentny smartfon z asystentem AI i potrójnym aparatem

Nowy T Phone 3 Pro od T-Mobile: inteligentny smartfon z asystentem AI i potrójnym aparatem

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: