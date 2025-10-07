Praca w IT w erze AI - 10 porad, jak uniknąć wypalenia zawodowego

Branża IT, kiedyś postrzegana jako eldorado, stoi dziś przed dużymi wyzwaniami związanymi z wypaleniem zawodowym. Mimo satysfakcji z pracy i atrakcyjnych zarobków, aż 73% specjalistów IT w Europie zgłasza objawy wypalenia. Sztuczna inteligencja, choć może pogłębiać stres, jednocześnie stwarza nowe możliwości zarządzania pracą i poprawy dobrostanu. W artykule znajdziesz praktyczne wskazówki, jak wykorzystać AI i mądrze dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, by uniknąć wypalenia.

Przeczytaj także: Jak AI zmienia pracę programistów? Nowe kompetencje, oczekiwania i wyzwania zawodowe

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak wypalenie zawodowe wpływa na specjalistów IT i jakie są jego przyczyny.

W jaki sposób sztuczna inteligencja zarówno pogłębia, jak i pomaga walczyć z wypaleniem w IT.

Jakie kompetencje i zachowania są kluczowe, aby przetrwać i rozwijać się w branży IT w erze AI.

Praktyczne, poradnikowe wskazówki, jak wykorzystać AI oraz dbać o work-life balance i wsparcie firmy, aby uniknąć wypalenia.

Zadowoleni, ale wypaleni?

Wypalenie to często reakcja na przewlekły stres wywoływany przez nadmiar bodźców. O taki stan dziś wyjątkowo łatwo, bo higiena cyfrowa większości z nas nie jest najlepsza – jesteśmy ciągle w trybie gotowości, sprawdzamy powiadomienia z maila, Slacka, Teamsów, GitHuba, mediów społecznościowych… Chcemy być aktywni, udzielać się na różnych polach. W takich okolicznościach gdzieś musi nastąpić kompensacja i właśnie to sprawia, że wiele osób łatwo wpada w pułapkę – prokrastynują, czują się z tego powodu winni, to generuje dodatkowy stres i koło się zamyka.



Wypalenie staje się jednym z rezultatów takiego nieuregulowanego schematu funkcjonowania i zmuszania organizmu do pracy na tak zróżnicowanych obrotach. Warto jednak podkreślić, że wypalenie zawodowe jako reakcja na sytuację stresową może także wynikać z niedoboru bodźców, na które człowiek liczy w organizacji – mówi Paula Rejmer, People Lead w SoftServe Poland.

Restart systemu

Na to nakłada się tempo rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji. W efekcie mamy juniorów i midów, którzy nagle słyszą „musisz już to umieć” i są w szoku, bo ani system edukacji, ani ich dotychczasowe doświadczenie na rynku pracy nie nauczyły ich takiego podejścia, by ciągle się doszkalać i to w swoim własnym czasie.



Z kolei seniorzy, top performerzy widzą szansę na bardzo wysokie zarobki w krótkim czasie i mają pokusę, by swoje umiejętności i doświadczenie maksymalnie kapitalizować. Często wiąże się to z ilością pracy, która jest w dłuższej perspektywie ponad ich siły, czego tu i teraz się nie widzi. Bez zdrowych granic i wsparcia liderów łatwo wpaść w pułapkę i się wypalić – zaznacza Łukasz Niedzwiedzki, DevOps & Cloud Practice Director EU & LATAM w SoftServe Poland, zwycięzca IT Manager of Tomorrow Awards 2023.

AI – wybawca?

AI oznacza nieuchronne zmiany – i nie oceniałbym ich w kategoriach dobra czy zła. Powinniśmy skupić się na tym, jak z tej technologii korzystać – i jako firmy, i jako indywidualni pracownicy – by zyskać jak najwięcej. To automatyzacja na wyższym poziomie, szansa na wyeliminowanie lub ograniczenie tych mozolnych, powtarzalnych czynności, które łatwiej do wypalenia prowadziły.



Trzeba jednak mieć na uwadze, że skoro dzięki sztucznej inteligencji nasza praca staje się bardziej kreatywna, to jednocześnie po stronie człowieka pozostają do wykonania zadania wymagające wysokiego skupienia i ekspertyzy. Jeśli weźmie się ich na siebie za dużo, to to wyczerpuje – mówi Łukasz Niedzwiedzki z SoftServe Poland.

Nowe zasady gry

Docieramy do ważnego rozdroża. Najlepsi specjaliści w IT sami zdecydują, gdzie w tych nowych realiach znaleźć sobie miejsce. Natomiast ci, którzy w swoim fachu najlepsi nie są – albo będą się uczyć i szybko nadrabiać, albo napotkają więcej wyzwań, bo poniżej pewnego progu technologicznego w branży po prostu nie będzie dla nich miejsca – zwraca uwagę Łukasz Niedzwiedzki z SoftServe Poland.

Na rynku pracy w najbliższej przyszłości szczególnie pożądane będą też umiejętności takie jak krytyczne myślenie, umiejętność analizy i syntezy, aktywnego słuchania oraz wrażliwość międzykulturowa. Wiele osób stanie przed koniecznością reskillingu lub upskillingu, bo rosnąć będzie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą domenę technologiczną z biznesową i dzięki temu potrafią skuteczniej odpowiadać na potrzeby biznesowe klienta – podkreśla Paula Rejmer z SoftServe Poland.

W równowadze

Takie rozwiązania to m.in. programy wellbeingowe oraz regularne badanie satysfakcji i zaangażowania, ale ogromne znaczenie mają również intencjonalne, indywidualne ścieżki rozwoju – chcemy i powinniśmy dostarczać pracownikowi sposoby na rozwijanie się, ale musimy uważać, by go tym nie przytłoczyć, a dać pewną swobodę i elastyczność w zakresie ich implementowania.



Widzimy też, że dużą wartością dla pracowników w kontekście ich dobrostanu jest dawanie im możliwości angażowania się w projekty edukacyjne, prospołeczne czy środowiskowe. To sprawia, że praca ma wymiar szerszy niż tylko biznesowy – wzmacnia poczucie sensu i sprawczości, które są jednym z najlepszych antidotów na wypalenie zawodowe – mówi Paula Rejmer z SoftServe Poland.

Jak się nie wypalić, pracując w branży IT w erze AI?