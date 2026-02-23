Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Od 1 marca 2026 roku wchodzą w życie nowe, wyższe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Niższy próg wzrośnie o 298,30 zł i wyniesie 6.438,50 zł brutto, a wyższy próg zwiększy się o 553,90 zł osiągając 11.957,20 zł brutto. Co to oznacza dla osób, które łączą emeryturę lub rentę z pracą? Jakie konsekwencje grożą za przekroczenie limitów i kto może dorabiać bez ograniczeń?

Coraz więcej osób, które pobierają świadczenia podejmują pracę. To pozwala nie tylko na zasilenie budżetu domowego, ale także na wzrost swojego świadczenia po przeliczeniu. Dla osób, które są na wcześniejszej emeryturze lub rencie wysokość osiąganych zarobków może spowodować, że przekroczenie pewnych kwot, czyli tzw. limitów dorabiania, może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia- Od 1 marca 2026 r. wzrosły limity dorabiania i to sporo w porównaniu z tymi, które obowiązują do końca lutego br. W najniższym progu o 298,30 zł, czyli do kwoty 6.438,50 zł brutto. Osiągając zarobki do tej kwoty nie wpływa to na otrzymywane świadczenie z ZUS, będzie ono wypłacane w pełnej wysokości – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.Jak dodaje rzeczniczka w sytuacji, gdy zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 11.957,20 zł brutto od 1 marca (wzrost o 553,90 zł w porównaniu do poprzedniej wysokości), ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.Zarobki przekraczające 70 proc., lecz nie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 6.438,50 zł do 11.957,20 zł brutto), skutkują odpowiednim zmniejszeniem wypłaty o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.Od 1 marca 2026 r. wynosi ona:Osoby, które obowiązują limity dorabiania, muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz o przewidywanej wysokości zarobków. Można to zrobić m.in. poprzez złożenie formularza ZUS EROP. Co roku, najpóźniej do końca lutego, należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.- Osoby, które dorabiały i nie poinformowały ZUS o tym fakcie, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz. Jeśli jednak przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok – podkreśla rzeczniczka.Bez limitów mogą dorabiać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Jest jednak jeden wyjątek. Dotyczy on osób, które mają emeryturę podwyższoną do kwoty minimalnej — od marca 2026 roku jest to 1.978,49 zł brutto. Jeśli takie osoby zarobią więcej niż wynosi dopłata do minimum, ZUS wypłaci emeryturę w niższej wysokości, czyli bez podwyższenia do kwoty minimalnej.Bez ograniczeń mogą dorabiać także renciści pobierający rentę wojskową lub wojenną, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, osoby otrzymujące rentę rodzinną po takich inwalidach, a także świadczeniobiorcy, których renta rodzinna jest korzystniejsza kwotowo od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.