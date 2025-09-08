Mutitasking to mit. 5 błędów w zarządzaniu czasem i jak ich unikać

Czy wielozadaniowość naprawdę zwiększa efektywność? Badania pokazują, że wręcz przeciwnie - skacząc między zadaniami, tracimy koncentrację i cenny czas. Poznaj pięć powszechnych błędów w zarządzaniu czasem oraz sprawdzone sposoby ich unikania, które pomogą zwiększyć skupienie, poprawić priorytetyzację i odzyskać kontrolę nad swoim dniem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest mit multitaskingu i jak wpływa na Twoją produktywność

Dlaczego warto planować dzień z przerwami i dostosować zadania do cykli energii

Jak dzielenie dużych projektów i technika pomodoro pomagają pokonać prokrastynację

Jak asertywność i delegowanie zadań wpływają na efektywne zarządzanie czasem

Nie rób kilku rzeczy w tym samym czasie

Przerwy zamiast multitaskingu

Twoja doba ma tylko 24 godziny

Jak zjeść słonia? Po kawałku!

Naucz się mówić „nie”

Delegowanie – klucz do sukcesu w zarządzaniu czasem

Nasz mózg nie lubi multitaskingu. Popularne przez pewien czas robienie wielu rzeczy na raz, promowane zwłaszcza w internecie jako klucz do produktywności, okazuje się być zgubne, jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Jakie są zatem najczęstsze błędy i jak się ich wystrzegać, aby wykorzystać nasz dzień właściwie?Twoja produktywność może spaść nawet o 40% tylko dlatego, że próbujesz robić wszystko naraz. Mózg nie został stworzony do tzw. multitaskingu. Badania Rubinsteina [1] pokazują, że kiedy skaczesz pomiędzy zadaniami, robisz wszystko wolniej i paradoksalnie z większą ilością błędów a na dłuższą metę po prostu szybciej się wypalasz. Jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu czasem oraz jak ich uniknąć, aby nasz dzień był optymalnie wykorzystany, niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, pracującą mamą czy pracownikiem etatowym?– mówi Jakub B. Bączek, trener mentalny.Techniki zarządzania czasem takie jak pomodoro czy timblocking, są skuteczne, gdyż wymuszają na nas pauzy mające na celu odpoczynek. Wiemy, kiedy mamy wykonywać dane zadanie, a kiedy przestać.– tłumaczy Jakub B. Bączek.Jak to jest więc z tym multitaskingiem? Robisz wiele rzeczy naraz, nie ustawiasz priorytetów? To dotyczy wielu osób. Zamiast skupić się na najważniejszych zadaniach, jednocześnie odpowiadamy na maile, rozmawiamy przez telefon, za chwilę mamy spotkanie, do którego nie jesteśmy przygotowani, więc staramy się coś na to poradzić. To prowadzi do frustracji, rozproszenia i oczywiście do tego, że nic nie jest zrobione do końca i porządnie.– tłumaczy trener mentalny.Druga kwestia, która bardzo przeszkadza w odpowiednim zarządzaniu czasem to planowanie dnia, jakby miał mieć 28 godzin, nie 24. Chodzi o nadmierne wypełnienie kalendarza.– mówi Jakub B. Bączek.Trzecie wyzwanie to prokrastynacja, czyli sławne „zrobię to później”. I tutaj doskonałą metodą, aby nie odkładać czegoś na bliżej nieokreśloną przyszłość, zwłaszcza gdy to duże zadanie, jest dzielenie go na części, kawałki.– dodaje ekspert.Czwartym często występującym problemem jest brak asertywności. Ktoś nas o coś prosi, natychmiast dostaje pomoc, uwagę i wpis do kalendarza. To sprawia, że na nas spadają problemy innych osób i wypełniają naszą przestrzeń. Nie oznacza to absolutnie tego, aby nie poświęcać czasu innym. Jednak robienie tego własnym kosztem jest szkodliwe.– tłumaczy Jakub B. Bączek.Ostatnią kwestią, istotną dla przedsiębiorców, ale także managerów, czy mam, które mają na swojej głowie milion spraw każdego dnia jest delegowanie. Bez tego bardzo trudno osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie. Wyznaczanie osób do realizacji zadań, dawanie im uprawnień, aby nie zwracali się do nas w każdej najmniejszej sprawie jest kluczowe w zarządzaniu naszym czasem i uwagą.– podsumowuje Jakub B. Bączek.W zarządzaniu czasem ważne jest, aby pracować efektywnie, nie pracować ciągle. Bycie wciąż zajętym nie oznacza sukcesów, nie oznacza dowiezionych zadań. Chodzi o bycie systematycznym, skupionym na danej czynności. Nie rozdrabniajmy się i szanujmy swój czas.