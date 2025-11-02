eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaDługotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek?

Długotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek?

2025-11-02 00:02

Długotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek?

Długotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek? © wygenerowane przez AI

Świadczenie rehabilitacyjne to wsparcie dla osób, które po wyczerpaniu ustawowego zasiłku chorobowego nadal pozostają niezdolne do pracy i wymagają dalszego leczenia lub rehabilitacji. Aby otrzymać świadczenie, nie wystarczy automatycznie być chorym - konieczne jest złożenie wniosku do ZUS oraz pozytywne orzeczenie lekarza orzecznika, które potwierdzi rokowania na powrót do zdrowia. W artykule wyjaśniamy, kto i w jakich warunkach może skorzystać z tego świadczenia, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne oraz jak przebiega proces weryfikacji.

Przeczytaj także: Kiedy i dla kogo świadczenie rehabilitacyjne?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co to jest świadczenie rehabilitacyjne i kiedy można je otrzymać.
  • Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS, by ubiegać się o świadczenie.
  • Jakie są warunki przyznania świadczenia przez lekarza orzecznika.
  • Kto nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i jakie są ograniczenia w pracy podczas jego pobierania.

Zasiłek chorobowy może trwać 180 dni, a w przypadku gruźlicy i niezdolności do pracy w okresie ciąży do 270 dni, natomiast po ustaniu zatrudnienia – 91 dni. Po upływie tego czasu, jeśli choroba nadal się przedłuża, można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.
Przyznawane jest po wykorzystaniu ustawowych dni zasiłku chorobowego i w sytuacji, gdy dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wniosek i dokumenty


Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-1) najlepiej złożyć na kilka tygodni przez upływem wyczerpania limitu dni zasiłku chorobowego. Ponadto do tego wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnia lekarz, u którego leczy się pacjent oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk OL -10) - wystawiany przez pracodawcę. Ten ostatni formularz nie jest potrzebny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, formularza nie składają także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Gdy ZUS jest płatnikiem świadczenia


Jeśli to ZUS będzie wypłacał świadczenie rehabilitacyjne koniecznie do złożonych dokumentów należy dołączyć zaświadczenie płatnika składek wystawione na:
  • formularzu Z-3 – jeśli wnioskodawca jest pracownikiem,
  • formularz Z-3b – gdy wnioskodawca wykonuje działalność pozarolniczą, współpracuje z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jest duchownym
  • formularz Z-3a – jeśli wnioskodawca jest inną osobą ubezpieczoną.

Zaświadczenie płatnika składek nie jest potrzebne, gdy zostało już złożone przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności wpływające na prawo do świadczenia ani na jego wysokość.

Osoby, które starają się o świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia wypełniają dodatkowo formularz Z-10.

Orzeczenie i decyzja


Po złożeniu kompletnej dokumentacji sprawa trafia do lekarza orzecznika ZUS, który orzeka o stanie zdrowia i konieczności przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy, ale może to być również krótszy okres. Ubezpieczony ma prawo odwołać się od orzeczenia lekarza, może to zrobić w ciągu 14 dni.
Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS ma prawo wnieść zarzut wadliwości. Jeżeli nie zostanie wniesiony ani sprzeciw, ani zarzut wadliwości orzeczenie staje się prawomocne. Na jego podstawie ZUS wydaje decyzję – podaje rzeczniczka.

Wysokość świadczenia


Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem, które przysługuje w wysokości:
  • 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 90 dni
  • 75% za pozostały okres
  • 100% gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (w takim wypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę).

Kto nie ma prawa do świadczenia


Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Osoba, która pobiera świadczenie rehabilitacyjne nie może pracować ani w inny sposób dorabiać. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe pozbawi ją prawa do świadczenia.

Przeczytaj także: Choroba pracownika powodem zwolnienia z pracy? Choroba pracownika powodem zwolnienia z pracy?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: świadczenie rehabilitacyjne, choroba, choroba pracownika, zasiłek chorobowy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, niezdolność do pracy, długotrwała choroba

Przeczytaj także

Zwolnienie lekarskie a koniec umowy o pracę. Co z zasiłkiem chorobowym?

Zwolnienie lekarskie a koniec umowy o pracę. Co z zasiłkiem chorobowym?

Świadczenie chorobowe finansowane w całości przez ZUS nadzieją dla wielu pracodawców

Świadczenie chorobowe finansowane w całości przez ZUS nadzieją dla wielu pracodawców

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS. Co nam grozi, gdy nie ma nas w domu?

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS. Co nam grozi, gdy nie ma nas w domu?

ZUS. Co wykazała kontrola zwolnień lekarskich w I kw. 2023?

ZUS. Co wykazała kontrola zwolnień lekarskich w I kw. 2023?

Masz zwolnienie lekarskie z kodem C? Możesz nie otrzymać zasiłku chorobowego

Masz zwolnienie lekarskie z kodem C? Możesz nie otrzymać zasiłku chorobowego

Kontrola L4. Jak postępować w przypadku wykrycia nadużyć?

Kontrola L4. Jak postępować w przypadku wykrycia nadużyć?

Zwolnienie lekarskie pod kontrolą, czyli jak nie korzystać z L4

Zwolnienie lekarskie pod kontrolą, czyli jak nie korzystać z L4

ZUS. Co wykazała kontrola zwolnień lekarskich w I kw. 2024?

ZUS. Co wykazała kontrola zwolnień lekarskich w I kw. 2024?

Chory na polowaniu, czyli wyniki kontroli zwolnień lekarskich ZUS

Chory na polowaniu, czyli wyniki kontroli zwolnień lekarskich ZUS

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Jak zerowy PIT wpłynie na zarobki młodych?

Jak zerowy PIT wpłynie na zarobki młodych?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w Polsce: trendy 2019

Zarobki w Polsce: trendy 2019

Zarobki w branży PR 2010

Zarobki w branży PR 2010

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci?

Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci?

Samotni online i offline: nowe oblicze relacji młodego pokolenia

Samotni online i offline: nowe oblicze relacji młodego pokolenia

Nie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci

Nie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci

Jak dawni ludzie rozumieli śmierć i życie po śmierci? Historia rytuałów pogrzebowych

Jak dawni ludzie rozumieli śmierć i życie po śmierci? Historia rytuałów pogrzebowych

Zasiłek pogrzebowy z ZUS - kto ma do niego prawo i w jakiej wysokości?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS - kto ma do niego prawo i w jakiej wysokości?

Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce

Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce

Milion na koncie? Wystarczyło inwestować po około 2 tysiące miesięcznie

Milion na koncie? Wystarczyło inwestować po około 2 tysiące miesięcznie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: