Długotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek?

Świadczenie rehabilitacyjne to wsparcie dla osób, które po wyczerpaniu ustawowego zasiłku chorobowego nadal pozostają niezdolne do pracy i wymagają dalszego leczenia lub rehabilitacji. Aby otrzymać świadczenie, nie wystarczy automatycznie być chorym - konieczne jest złożenie wniosku do ZUS oraz pozytywne orzeczenie lekarza orzecznika, które potwierdzi rokowania na powrót do zdrowia. W artykule wyjaśniamy, kto i w jakich warunkach może skorzystać z tego świadczenia, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne oraz jak przebiega proces weryfikacji.

Przeczytaj także: Kiedy i dla kogo świadczenie rehabilitacyjne?

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne i kiedy można je otrzymać.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS, by ubiegać się o świadczenie.

Jakie są warunki przyznania świadczenia przez lekarza orzecznika.

Kto nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i jakie są ograniczenia w pracy podczas jego pobierania.

Przyznawane jest po wykorzystaniu ustawowych dni zasiłku chorobowego i w sytuacji, gdy dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wniosek i dokumenty

Gdy ZUS jest płatnikiem świadczenia

formularzu Z-3 – jeśli wnioskodawca jest pracownikiem,

formularz Z-3b – gdy wnioskodawca wykonuje działalność pozarolniczą, współpracuje z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jest duchownym

formularz Z-3a – jeśli wnioskodawca jest inną osobą ubezpieczoną.

Orzeczenie i decyzja

Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS ma prawo wnieść zarzut wadliwości. Jeżeli nie zostanie wniesiony ani sprzeciw, ani zarzut wadliwości orzeczenie staje się prawomocne. Na jego podstawie ZUS wydaje decyzję – podaje rzeczniczka.

Wysokość świadczenia

90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 90 dni

75% za pozostały okres

100% gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (w takim wypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę).

Kto nie ma prawa do świadczenia