Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Wprawdzie powrót do pracy z urlopu wypoczynkowego niekoniecznie musi oznaczać zderzenia z przytłaczającą rzeczywistością, to jednak aż 63% Polaków czuje po wakacjach większy stres niż przed wyjazdem. Powodami są przede wszystkim piętrzące się zadania i presja na natychmiastowe wdrożenie się w pracę. Eksperci Gi Group Holding i Grafton Recruitment wskazują, że kluczem do przezwyciężenia stresu jest właściwa organizacja zadań i kultura pracy. Dzięki nim napięcie można ograniczyć, a efektywność utrzymać przez cały rok.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest napięcie pourlopowe i jakie są jego objawy?

Dlaczego powrót do pracy po wakacjach wywołuje większy stres niż przygotowania do urlopu?

Jakie nawyki sprzyjają stresowi związanemu z powrotem do pracy?

Jakie działania mogą podjąć pracownicy, aby łagodniej wejść w rytm pracy?

Napięcie pourlopowe – objawy i mechanizm

Stres związany z powrotem do pracy może dotknąć każdego. Najsilniej odczuwają go osoby, które po urlopie mierzą się z nadmiarem obowiązków oraz brakiem czasu na stopniową adaptację. Presja, pośpiech i konieczność szybkiego „wdrożenia się” sprawiają, że napięcie może być wyjątkowo uciążliwe. Dlatego tak ważne jest planowanie zadań zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie. Warto przemyśleć i uporządkować listę zadań, wyznaczyć priorytety i stopniowo wchodzić w rytm pracy – mówi Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Myślenie o pracy nawet podczas urlopu – jakie są nawyki Polaków?

7 na 10 Polaków nie myśli o pracy wcale lub robi to sporadycznie

Fakt, że tak wysoki odsetek pracowników wskazuje nagromadzenie obowiązków jako główną przyczynę stresu, pokazuje, jak dużą rolę w ich codziennym samopoczuciu odgrywa rytm pracy i możliwość odpowiedniego rozłożenia zadań. Jednocześnie widać, jak szybko napięcie może narastać po powrocie z urlopu, gdy nagromadzone zadania wymagają natychmiastowej uwagi. Warto zauważyć, że świadomość tych mechanizmów pomaga zarówno pracownikom, jak i pracodawcom lepiej zarządzać momentem powrotu do obowiązków służbowych – podkreśla Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Co 5. Polak nie radzi sobie ze świadomością, że na kolejny urlop przyjdzie mu czekać aż rok

Stres nie tylko po powrocie z urlopu, ale także przed

Najczęstszą przyczyną niepokoju przed urlopem jest zmaganie się ze sprawami „na ostatnią chwilę"

Jak uniknąć stresu?

Napięcie pourlopowe to naturalna reakcja na nagłą zmianę rytmu dnia. Warto pamiętać, że każdy reaguje inaczej – niektórzy odczuwają spadek energii, inni mają trudności z koncentracją. Kluczowe jest, by już przed wyjazdem przygotować listę priorytetów i zadania, które można odłożyć, a po powrocie dać sobie kilka dni na stopniowe wejście w rytm pracy. Takie podejście pozwala zmniejszyć poczucie przytłoczenia i ochroni przed stresem – wyjaśnia Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Powrót z urlopu to moment, w którym często widać realny wpływ kultury organizacyjnej na samopoczucie pracowników. Firmy, które zachęcają do planowania zadań, otwartej komunikacji i elastyczności w przydzielaniu obowiązków, pozwalają zespołom nie tylko szybciej odzyskać rytm pracy, ale też długofalowo zwiększają zaangażowanie i satysfakcję – mówi Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Skuteczny powrót zespołu do pracy po urlopie wymaga jasnej organizacji priorytetów, co pozwala uniknąć poczucia przeciążenia, a jednocześnie zapewnia ciągłość kluczowych procesów w firmie. Transparentna komunikacja i aktywne wsparcie ze strony liderów pomagają zespołowi szybko wejść w rytm pracy, minimalizując spadki efektywności. Takie podejście chroni dobrostan pracowników, a jednocześnie umożliwia realizację celów – dodaje Karolina Popiel, Associate Partner W Wyser Executive Search.