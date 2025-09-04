eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaPowrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

2025-09-04 00:45

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Stres związany z powrotem do pracy może dotknąć każdego © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Wprawdzie powrót do pracy z urlopu wypoczynkowego niekoniecznie musi oznaczać zderzenia z przytłaczającą rzeczywistością, to jednak aż 63% Polaków czuje po wakacjach większy stres niż przed wyjazdem. Powodami są przede wszystkim piętrzące się zadania i presja na natychmiastowe wdrożenie się w pracę. Eksperci Gi Group Holding i Grafton Recruitment wskazują, że kluczem do przezwyciężenia stresu jest właściwa organizacja zadań i kultura pracy. Dzięki nim napięcie można ograniczyć, a efektywność utrzymać przez cały rok.

Przeczytaj także: 5 sposobów na bezstresowy powrót do pracy po urlopie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym jest napięcie pourlopowe i jakie są jego objawy?
  • Dlaczego powrót do pracy po wakacjach wywołuje większy stres niż przygotowania do urlopu?
  • Jakie nawyki sprzyjają stresowi związanemu z powrotem do pracy?
  • Jakie działania mogą podjąć pracownicy, aby łagodniej wejść w rytm pracy?

Napięcie pourlopowe – objawy i mechanizm


Napięcie pourlopowe, znane też jako „post– vacation blues”, nie występuje oficjalnie w klasyfikacjach medycznych, ale coraz częściej dostrzegane jest w kontekście zdrowia psychicznego. Jest to stan obniżonego nastroju i wzmożonego napięcia, który pojawia się po powrocie z urlopu, kiedy beztroski czas wypoczynku ustępuje miejsca obowiązkom zawodowym i codziennej rutynie.

Jak podaje Medonet, charakteryzuje się uczuciem pustki, rozczarowania i straty, a także brakiem zdolności do odczuwania radości. Inne jego symptomy to zmęczenie, zaburzenia snu, bóle głowy, nudności czy dolegliwości układu pokarmowego.

National Alliance on Mental Illness (NAMI), amerykańska organizacja non-profit zajmująca się zdrowiem psychicznym, wskazuje, że aż 64% osób zmagających się z problemami psychicznymi mówi o pogorszeniu samopoczucia w okresach gwałtownej zmiany rytmu dnia, np. podczas świąt. Ten mechanizm pokazuje, jak duży wpływ na nastrój ma nagłe przejście z czasu wolnego do intensywnych aktywności.

W przypadku powrotu z wakacji oznacza to zderzenie beztroski z codzienną presją obowiązków, co nie tylko wywołuje napięcie, ale może też utrudniać efektywną pracę przez pierwsze dni, a nawet tygodnie.

Statystyki potwierdzają skalę problemu: w ankiecie przeprowadzonej przez Wirtualną Polskę niemal połowa respondentów przyznawała się do trudności z ponownym wejściem w rytm pracy przez kilka dni po urlopie.
Stres związany z powrotem do pracy może dotknąć każdego. Najsilniej odczuwają go osoby, które po urlopie mierzą się z nadmiarem obowiązków oraz brakiem czasu na stopniową adaptację. Presja, pośpiech i konieczność szybkiego „wdrożenia się” sprawiają, że napięcie może być wyjątkowo uciążliwe. Dlatego tak ważne jest planowanie zadań zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie. Warto przemyśleć i uporządkować listę zadań, wyznaczyć priorytety i stopniowo wchodzić w rytm pracy – mówi Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Myślenie o pracy nawet podczas urlopu – jakie są nawyki Polaków?


Choć wypoczynek ma służyć oderwaniu się od obowiązków służbowych, wielu zatrudnionych ma z tym trudności. Z ankiety przeprowadzonej przez Gi Group Holding wynika, że jedynie co piąty z nich (21%) potrafi całkowicie odciąć się wtedy od pracy. Jednocześnie blisko połowa (49%) przyznaje, że sporadycznie wraca myślami do spraw zawodowych, 25% robi to często, a 5% ankietowanych niemal bez przerwy. Takie nawyki sprzyjają narastaniu napięcia i zwiększają ryzyko stresu po powrocie z urlopu.
Jak często myślisz o pracy podczas urlopu?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Jak często myślisz o pracy podczas urlopu?

7 na 10 Polaków nie myśli o pracy wcale lub robi to sporadycznie

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Głównym powodem napięcia po powrocie do pracy z urlopu jest nagromadzenie zadań – na ten czynnik wskazała połowa respondentów ankiety Gi Group Holding. 20% zwróciło uwagę na projekty wymagające natychmiastowej realizacji, a kolejne 20% na świadomość, że na następny urlop będą musieli czekać aż rok. 10% ankietowanych przyznało, że trudnością jest przełamanie rozleniwienia.
Fakt, że tak wysoki odsetek pracowników wskazuje nagromadzenie obowiązków jako główną przyczynę stresu, pokazuje, jak dużą rolę w ich codziennym samopoczuciu odgrywa rytm pracy i możliwość odpowiedniego rozłożenia zadań. Jednocześnie widać, jak szybko napięcie może narastać po powrocie z urlopu, gdy nagromadzone zadania wymagają natychmiastowej uwagi. Warto zauważyć, że świadomość tych mechanizmów pomaga zarówno pracownikom, jak i pracodawcom lepiej zarządzać momentem powrotu do obowiązków służbowych – podkreśla Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.
Co najbardziej stresuje cię po powrocie?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Co najbardziej stresuje cię po powrocie?

Co 5. Polak nie radzi sobie ze świadomością, że na kolejny urlop przyjdzie mu czekać aż rok

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Stres nie tylko po powrocie z urlopu, ale także przed


Napięcie związane z powrotem do pracy jest wyraźnie większe niż to, które towarzyszy przygotowaniom do urlopu – w ankiecie przeprowadzonej przez Gi Group Holding 63% respondentów stwierdziło, że czuje się bardziej zestresowanych po wakacjach niż przed ich rozpoczęciem. Jednak fakt, że aż 37% respondentów odczuwa większy niepokój przed wyjazdem na wypoczynek świadczy o tym, że sam etap przygotowań również może być istotnym wyzwaniem.
Czy czujesz się bardziej zestresowany przed czy po urlopie?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Czy czujesz się bardziej zestresowany przed czy po urlopie?

Stres pourlopowy jest zdecydowanie powszechniejszy

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Najczęstszą przyczyną niepokoju przed urlopem jest zmaganie się ze sprawami „na ostatnią chwilę”, na co wskazało 34% ankietowanych. Z kolei dla 29% stresująca jest konieczność domknięcia zadań przed wyjazdem, a dla 20% perspektywa nadrobienia zaległości. Brak zastępstwa w pracy wymieniło natomiast 17% respondentów.
Co jest dla Ciebie największym stresem przed urlopem?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Co jest dla Ciebie największym stresem przed urlopem?

Najczęstszą przyczyną niepokoju przed urlopem jest zmaganie się ze sprawami „na ostatnią chwilę”

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Jak uniknąć stresu?


Choć powrót z urlopu bywa trudny, nie musi oznaczać nagłego zderzenia z rzeczywistością – kilka prostych rozwiązań może skutecznie zmniejszyć stres, przy czym znaczenie ma zarówno postawa pracowników, jak i odpowiednie wsparcie ze strony pracodawcy.
Napięcie pourlopowe to naturalna reakcja na nagłą zmianę rytmu dnia. Warto pamiętać, że każdy reaguje inaczej – niektórzy odczuwają spadek energii, inni mają trudności z koncentracją. Kluczowe jest, by już przed wyjazdem przygotować listę priorytetów i zadania, które można odłożyć, a po powrocie dać sobie kilka dni na stopniowe wejście w rytm pracy. Takie podejście pozwala zmniejszyć poczucie przytłoczenia i ochroni przed stresem – wyjaśnia Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Ważną rolę odgrywa planowanie zadań zarówno przed wyjazdem, jak i tuż po nim – rzadko zdarza się, aby wszystkie obowiązki były równie pilne i ważne. Pomocna jest także otwarta komunikacja w zespole i zapewnienie zastępstwa tam, gdzie jest to możliwe. Pracodawcy mogą dodatkowo wspierać zatrudnionych poprzez szkolenia z zakresu planowania pracy.
Powrót z urlopu to moment, w którym często widać realny wpływ kultury organizacyjnej na samopoczucie pracowników. Firmy, które zachęcają do planowania zadań, otwartej komunikacji i elastyczności w przydzielaniu obowiązków, pozwalają zespołom nie tylko szybciej odzyskać rytm pracy, ale też długofalowo zwiększają zaangażowanie i satysfakcję – mówi Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Skuteczny powrót zespołu do pracy po urlopie wymaga jasnej organizacji priorytetów, co pozwala uniknąć poczucia przeciążenia, a jednocześnie zapewnia ciągłość kluczowych procesów w firmie. Transparentna komunikacja i aktywne wsparcie ze strony liderów pomagają zespołowi szybko wejść w rytm pracy, minimalizując spadki efektywności. Takie podejście chroni dobrostan pracowników, a jednocześnie umożliwia realizację celów – dodaje Karolina Popiel, Associate Partner W Wyser Executive Search.

Warto pamiętać, że regeneracja sił nie kończy się wraz z ostatnim dniem urlopu, a codzienne krótkie przerwy na odpoczynek pomagają utrzymać efektywność i dobre samopoczucie przez cały rok. Pomocne może być kontynuowanie aktywności, które dają satysfakcję podczas wakacji, zdrowy tryb życia oraz planowanie zadań tak, by uniknąć przeciążenia.

Przeczytaj także: Stres w pracy: motywacja czy wypalenie zawodowe? Stres w pracy: motywacja czy wypalenie zawodowe?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: powrót do pracy, urlop wypoczynkowy, stres w pracy, atmosfera w pracy, wypalenie zawodowe

Przeczytaj także

Stres w pracy dotyka codziennie co piątego Polaka

Stres w pracy dotyka codziennie co piątego Polaka

Stres w pracy: gdzie zgubiliśmy work-life balance?

Stres w pracy: gdzie zgubiliśmy work-life balance?

Co robić, gdy spada satysfakcja z pracy?

Co robić, gdy spada satysfakcja z pracy?

Praca podczas urlopu wypoczynkowego: jak stawiać granice i naprawdę odpocząć?

Praca podczas urlopu wypoczynkowego: jak stawiać granice i naprawdę odpocząć?

Stres w pracy przestał być problemem? Nie dla polskich kobiet

Stres w pracy przestał być problemem? Nie dla polskich kobiet

Jak zadbać o work-life balance w zawodzie prawnika?

Jak zadbać o work-life balance w zawodzie prawnika?

Przemoc w pracy to nie tylko mobbing

Przemoc w pracy to nie tylko mobbing

Wsparcie szefa antidotum na wypalenie zawodowe?

Wsparcie szefa antidotum na wypalenie zawodowe?

Jak zadbać o dobrostan pracowników?

Jak zadbać o dobrostan pracowników?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: jaki ma sens?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: jaki ma sens?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Acer TravelMate X4 14 AI – laptop dla pracy hybrydowej i sektora MŚP

Acer TravelMate X4 14 AI – laptop dla pracy hybrydowej i sektora MŚP

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Budowa domu w 2026 roku - nowe zasady i ważne terminy, które musisz wziąć pod uwagę już teraz

Budowa domu w 2026 roku - nowe zasady i ważne terminy, które musisz wziąć pod uwagę już teraz

MAAG Polska zainwestuje 12 mln zł w nową halę produkcyjną w Zabrzu

MAAG Polska zainwestuje 12 mln zł w nową halę produkcyjną w Zabrzu

Kolejna obniżka stóp przez RPP - kto zyska, a kto straci?

Kolejna obniżka stóp przez RPP - kto zyska, a kto straci?

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2025 - wsparcie dla startupów i MŚP

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2025 - wsparcie dla startupów i MŚP

Wizz Air odwołuje wiele lotów z Polski od października 2025. Które trasy znikną i co muszą wiedzieć pasażerowie?

Wizz Air odwołuje wiele lotów z Polski od października 2025. Które trasy znikną i co muszą wiedzieć pasażerowie?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: