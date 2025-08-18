Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?
2025-08-18 10:46
Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są mediany wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2024 roku.
- Które branże oferują najwyższe i najniższe płace dla osób z tytułem magistra inżyniera.
- Jak zarobki magistrów inżynierów zmieniły się względem 2023 roku.
- O ile mediana wynagrodzeń magistra inżyniera przewyższa medianę wynagrodzenia magistra bez wykształcenia technicznego.
W 2024 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 14.820 osób z tytułem magistra inżyniera. Z tej puli 64% stanowili mężczyźni. Najwięcej zarobiły osoby między 41 a 64 rokiem życia, stanowiący 29% badanych. Mediana ich zarobków wyniosła 11.252 PLN.
Rozkład wynagrodzeń magistrow inżynierów - wartość ogólna w 2024 roku
W 2024 roku mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów była o 1.100 PLN wyższa niż mediana magistrów bez tytułu technicznego. Względem roku 2023 wynagrodzenia absolwentów studiów technicznych wzrosły o 9%. Co czwarty magister inżynier zarabiał 13.500 PLN lub więcej.
Wynagrodzenia magistrow inżynierów - płace według płci w 2024 roku
Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn z tytułem magistra inżyniera wynosi ponad 23%. Mediana wynagrodzeń dla mężczyzn wynosi 10.513 PLN, a dla kobiet 8.017 PLN. Co daje różnicę 2.496 PLN.
Wśród 25% najlepiej wynagradzanych osób z tytułem magistra inżyniera mężczyźni zarabiali 15.000 PLN lub więcej, a kobiety 11.000 PLN lub więcej. Daje to różnicę w wynagrodzeniach w wysokości ponad 26%. Pokazuje to, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń powiększa się luka płacowa między kobietami i mężczyznami.
Wynagrodzenia magistrow inżynierów - regiony Polski w 2024 roku
Osoby z tytułem magistra inżyniera były najniżej wynagradzane w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Mediany wynagrodzeń wyniosły tam kolejno 7.500 PLN, 7.584 PLN oraz 7.600 PLN. Natomiast najwyższe wynagrodzenia magistrów po studiach technicznych w 2024 roku zostały odnotowane w województwach dolnośląskim oraz mazowieckim, gdzie wyniosły 10.079 PLN oraz 11.251 PLN. Różnica wynagrodzeń między województwem podlaskim oraz mazowieckim wynosi 3.751 PLN.
Mediana płac magistrow inżynierów - branże w 2024 roku
W 2024 roku osoby z tytułem magistra inżyniera były najlepiej wynagradzane w sektorze bankowym, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 15.150 PLN. O prawie 3.000 PLN mniej zarabiają absolwenci studiów technicznych z branży technologii informatycznych. Najniższe wynagrodzenia magistrzy z tytułem inżyniera otrzymali w branży usług dla ludności oraz w branży ochrony środowiska, gdzie wartości wyniosły kolejno 7.650 PLN oraz 7.645 PLN.
oprac. : Alicja Pogoda / wynagrodzenia.pl
