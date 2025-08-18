eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaWynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

2025-08-18 10:46

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej? © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Magistrowie inżynierowie w 2024 roku mogą pochwalić się wyraźnie wyższymi zarobkami niż ich koledzy z tytułem magistra bez wykształcenia technicznego. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego na grupie ponad 14.800 osób pokazują, że mediana pensji wyniosła 11.252PLN brutto, a najwięcej zarabiali inżynierowie w wieku 41-64 lat. Szczególnie wyróżnia się sektor bankowy, gdzie magister inżynier osiąga medianę wynagrodzenia 15.150PLN.

Przeczytaj także: Ile zarabiają absolwenci uniwersytetów i politechnik w Polsce? Ranking zarobków 2024

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są mediany wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2024 roku.
  • Które branże oferują najwyższe i najniższe płace dla osób z tytułem magistra inżyniera.
  • Jak zarobki magistrów inżynierów zmieniły się względem 2023 roku.
  • O ile mediana wynagrodzeń magistra inżyniera przewyższa medianę wynagrodzenia magistra bez wykształcenia technicznego.

W 2024 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 14.820 osób z tytułem magistra inżyniera. Z tej puli 64% stanowili mężczyźni. Najwięcej zarobiły osoby między 41 a 64 rokiem życia, stanowiący 29% badanych. Mediana ich zarobków wyniosła 11.252 PLN.
Rozkład wynagrodzeń magistrow inżynierów - wartość ogólna w 2024 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rozkład wynagrodzeń magistrow inżynierów - wartość ogólna w 2024 roku

W 2024 roku magister inżynierowie osiągnęli medianę miesięcznych wynagrodzeń brutto na poziomie 9.600 PLN, a 25% z nich zarabiało poniżej 7.217 PLN. Jednocześnie najwyższy kwartyl przekroczył miesięczne zarobki 13.500 PLN. Dane obrazują wyraźne zróżnicowanie dochodów w tej grupie zawodowej i wskazują na znaczny rozrzut w uzyskiwanych wynagrodzeniach.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


W 2024 roku mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów była o 1.100 PLN wyższa niż mediana magistrów bez tytułu technicznego. Względem roku 2023 wynagrodzenia absolwentów studiów technicznych wzrosły o 9%. Co czwarty magister inżynier zarabiał 13.500 PLN lub więcej.
Wynagrodzenia magistrow inżynierów - płace według płci w 2024 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia magistrow inżynierów - płace według płci w 2024 roku

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2024 roku pokazują, że mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto magister inżynier kobiet wyniosła 8.017 PLN, a mężczyzn 10.513 PLN. Różnica jest widoczna także w kwartylach - 25% kobiet zarabia poniżej 6.411 PLN, podczas gdy u mężczyzn to 8.000 PLN. Wśród najlepiej zarabiającej ćwiartki magister inżynierowie zarabiają powyżej 15.000 PLN, kobiety 11.000 PLN.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn z tytułem magistra inżyniera wynosi ponad 23%. Mediana wynagrodzeń dla mężczyzn wynosi 10.513 PLN, a dla kobiet 8.017 PLN. Co daje różnicę 2.496 PLN.

Wśród 25% najlepiej wynagradzanych osób z tytułem magistra inżyniera mężczyźni zarabiali 15.000 PLN lub więcej, a kobiety 11.000 PLN lub więcej. Daje to różnicę w wynagrodzeniach w wysokości ponad 26%. Pokazuje to, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń powiększa się luka płacowa między kobietami i mężczyznami.
Wynagrodzenia magistrow inżynierów - regiony Polski w 2024 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia magistrow inżynierów - regiony Polski w 2024 roku

Najwyższą medianę miesięcznych wynagrodzeń brutto magister inżynierowie w 2024 roku odnotowali w województwie mazowieckim - 11.251 PLN. Województwa północno-wschodnie, jak podlaskie czy warmińsko-mazurskie, charakteryzowały się najniższymi wartościami, poniżej 8.000 PLN. Pozostałe regiony osiągały medianę w przedziale 8.200 - 10.079 PLN.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Osoby z tytułem magistra inżyniera były najniżej wynagradzane w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Mediany wynagrodzeń wyniosły tam kolejno 7.500 PLN, 7.584 PLN oraz 7.600 PLN. Natomiast najwyższe wynagrodzenia magistrów po studiach technicznych w 2024 roku zostały odnotowane w województwach dolnośląskim oraz mazowieckim, gdzie wyniosły 10.079 PLN oraz 11.251 PLN. Różnica wynagrodzeń między województwem podlaskim oraz mazowieckim wynosi 3.751 PLN.
Mediana płac magistrow inżynierów - branże w 2024 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Mediana płac magistrow inżynierów - branże w 2024 roku

Branże związane z technologiami informatycznymi oraz bankowością oferowały w 2024 roku najwyższe mediany wynagrodzeń magistrom inżynierom – odpowiednio 12.500 PLN i 15.150 PLN. Najniższe wynagrodzenia uzyskiwali inżynierowie działający w sektorze ochrony środowiska i usługach dla ludności, gdzie mediana nie przekraczała 7.650 PLN.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


W 2024 roku osoby z tytułem magistra inżyniera były najlepiej wynagradzane w sektorze bankowym, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 15.150 PLN. O prawie 3.000 PLN mniej zarabiają absolwenci studiów technicznych z branży technologii informatycznych. Najniższe wynagrodzenia magistrzy z tytułem inżyniera otrzymali w branży usług dla ludności oraz w branży ochrony środowiska, gdzie wartości wyniosły kolejno 7.650 PLN oraz 7.645 PLN.
Przeczytaj także: Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2021 roku Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2021 roku

oprac. : Alicja Pogoda / wynagrodzenia.pl wynagrodzenia.pl

Więcej na ten temat: wynagrodzenia inżynierów, zarobki inżynierów, wynagrodzenia absolwentów, zarobki absolwentów, uczelnie wyższe, uczelnie techniczne, wynagrodzenia magistrów, magister inżynier, wynagrodzenia 2024

Przeczytaj także

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2020 roku

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2020 roku

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016

Wynagrodzenia absolwentów uczelni technicznych w Polsce w 2022 roku

Wynagrodzenia absolwentów uczelni technicznych w Polsce w 2022 roku

Wynagrodzenia absolwentów uczelni technicznych w Polsce w 2020 roku

Wynagrodzenia absolwentów uczelni technicznych w Polsce w 2020 roku

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2017 roku

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2017 roku

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016

Wynagrodzenia magistrów inżynierów 2016

Wynagrodzenia magistrów inżynierów 2016

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uniwersytetów w Polsce w 2022 roku

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uniwersytetów w Polsce w 2022 roku

Wynagrodzenia magistrów w 2020 roku

Wynagrodzenia magistrów w 2020 roku

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2020

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Długi i cyberataki, czyli podwójny cios w bezpieczeństwo seniorów

Długi i cyberataki, czyli podwójny cios w bezpieczeństwo seniorów

Jak działa samochód elektryczny?

Jak działa samochód elektryczny?

Kiedy właściciel mieszkania odpowiada za wybryki najemcy?

Kiedy właściciel mieszkania odpowiada za wybryki najemcy?

Czy firmy nadążają za Pokoleniem Z? Nowe priorytety młodych na rynku pracy

Czy firmy nadążają za Pokoleniem Z? Nowe priorytety młodych na rynku pracy

3 narzędzia, które pomagają uczynić umowę wspólników wykonalną w Polsce

3 narzędzia, które pomagają uczynić umowę wspólników wykonalną w Polsce

Etat zamiast własnego biznesu - coraz więcej Polaków rezygnuje z JDG

Etat zamiast własnego biznesu - coraz więcej Polaków rezygnuje z JDG

98% firm ma plan na wypadek cyberataku, ale tylko 44% uwzględnia w nim testy backupu

98% firm ma plan na wypadek cyberataku, ale tylko 44% uwzględnia w nim testy backupu

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: