Transparentność wynagrodzeń jako element kultury równości

W ostatnich latach temat transparentności wynagrodzeń zyskuje na znaczeniu, szczególnie w kontekście dążenia do wyrównania szans zawodowych i redukcji nierówności płacowych w odniesieniu do kobiet. W odpowiedzi na ten problem, Unia Europejska przyjęła dyrektywę dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń, która ma na celu zapewnienie równości płacowej oraz bardziej sprawiedliwego traktowania pracowników w krajach członkowskich. Dyrektywa ta dotyczy zarówno firm, jak i instytucji, które zatrudniają pracowników na terenie Unii i wprowadza obowiązki w zakresie ujawniania informacji o wynagrodzeniach oraz analizy dysproporcji płacowych.

Przeczytaj także: Przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń pomogą zmniejszyć lukę płacową

Nowe obowiązki dla pracodawców

Firmy, które muszą się dostosować do nowych przepisów, będą zobowiązane do podjęcia konkretnych działań. Pierwszym krokiem jest zebranie danych o wynagrodzeniach wszystkich pracowników, uwzględniając płeć, stanowisko, doświadczenie i inne czynniki, które mogą wpływać na wysokość pensji. Kolejnym elementem będzie wdrożenie systemu, który pozwoli na regularne raportowanie tych informacji zgodnie z nowymi wymogami. Należy również zadbać o ich przejrzystość – zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w zależności od wymogów prawnych – mówi Agnieszka Gołębiewska, Senior Associate Manager w Michael Page Human Resources.

Eliminacja luki płacowej względem płci

Warto zaznaczyć, że chociaż w samej dyrektywie nie używa się pojęcia „szklanego sufitu”, to w kontekście rynku pracy pojawia się określenie „lepkiej podłogi”, odnoszące się do specyficznych barier, które wciąż spotykają kobiety na rynku pracy. Mówi się tu o obciążeniach związanych z nadmierną opieką nad rodziną, a także o stereotypach dotyczących ról płciowych, które mogą ograniczać możliwości kariery zawodowej kobiet. Dyrektywa ma na celu umożliwienie kobietom lepszych warunków do awansu i rozwoju zawodowego, dając im szansę na większą równość płacową i zawodową – dodaje Agnieszka Gołębiewska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Transparentność wynagrodzeń ma na celu zapewnienie równości płacowej Wprowadzenie dyrektywy o transparentności wynagrodzeń to ważny krok w stronę równości płacowej i bardziej sprawiedliwego rynku pracy. W dłuższej perspektywie transparentność wynagrodzeń może przyczynić się do większej otwartości oraz zaufania w relacjach między pracodawcami i pracownikami.

Polskie firmy gotowe na jawność wynagrodzeń?

Przyszłość transparentności wynagrodzeń w Polsce

Dla firm, które muszą wdrożyć nowe przepisy, wyzwaniem będzie nie tylko dostosowanie polityki wynagrodzeń, ale również przygotowanie odpowiednich systemów analitycznych i raportujących. Transparentność wynagrodzeń w kontekście równości płacowej to temat, który pozostanie istotny w nadchodzących latach, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej i miejmy nadzieje, że nic tego nie zmieni – podsumowuje ekspertka Michael Page.

Przeczytaj także: Równość płac a luka płacowa

Dyrektywa unijna o transparentności wynagrodzeń skierowana jest głównie do pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników. Wprowadza szereg obowiązków związanych z ujawnianiem informacji o wynagrodzeniach w firmach, m.in. w postaci raportów rocznych czy analiz na temat różnic płacowych między pracownikami różnych płci. Kluczowym aspektem jest konieczność przedstawienia danych dotyczących średnich wynagrodzeń oraz rozbieżności między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.Jednym z głównych celów dyrektywy jest zmniejszenie różnic płacowych, przede wszystkim pomiędzy kobietami a mężczyznami. Na poziomie europejskim temat równości wynagrodzeń jest traktowany priorytetowo, zwłaszcza że w wielu krajach, w tym w Polsce, kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, mimo podobnego poziomu kwalifikacji i doświadczenia. Dyrektywa unijna wprowadza szereg narzędzi, które mają na celu monitorowanie oraz eliminowanie tych nierówności.Z danych Eurostatu wynika, że w 2023 roku luka płacowa między kobietami a mężczyznami w Unii Europejskiej wynosiła średnio 13% – oznacza to, że kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Różnice te są szczególnie widoczne w sektorach, gdzie dominują kobiety, takich jak edukacja czy opieka zdrowotna.Dodatkowo badania przeprowadzone przez McKinsey & Company pokazują, że organizacje, które wprowadziły transparentność wynagrodzeń, odnotowały średnio 10-procentowy wzrost satysfakcji wśród pracowników oraz poprawę w zakresie różnorodności na poziomie wyższych stanowisk. Tego typu działania sprzyjają nie tylko poprawie w kwestii płac, ale także w obszarze ogólnej równości w organizacji.Zgodnie z zapowiedziami, w Polsce prace nad implementacją dyrektywy o transparentności wynagrodzeń mają zakończyć się do końca 2025 roku. Firmy i instytucje muszą się więc przygotować na te zmiany i dostosować swoje procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z unijnych regulacji. Należy spodziewać się, że w najbliższym czasie zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy krajowe, które będą implementować zapisy dyrektywy unijnej do polskiego prawa. Dla pracodawców oznacza to konieczność przystosowania polityki wynagrodzeń, w tym dostosowania systemów raportowania i analizowania różnic w wynagrodzeniach według płci.Ważnym elementem jest także kwestia monitorowania efektywności nowych przepisów. Instytucje zajmujące się rynkiem pracy będą musiały przygotować odpowiednie narzędzia i mechanizmy, które umożliwią ocenę wdrożenia dyrektywy w praktyce.Wprowadzenie dyrektywy o transparentności wynagrodzeń to ważny krok w stronę równości płacowej i bardziej sprawiedliwego rynku pracy. W dłuższej perspektywie transparentność wynagrodzeń może przyczynić się do większej otwartości oraz zaufania w relacjach między pracodawcami i pracownikami. Zmiany te mają również potencjał do stworzenia wyrównanej przestrzeni zawodowej, zwłaszcza że to zarządzenie niemalże pokrywa się z dyrektywą „Women on Boards”.