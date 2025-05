Dzień Dziecka. Który Smerf na górze listy płac?

Z okazji Dnia Dziecka, z przymrużeniem oka sprawdźmy, który z niebieskich bohaterów na naszym rynku pracy poradziłby sobie najlepiej! Przeanalizujmy ośmiu ikonicznych Smerfów i przypiszmy im realistyczne zawody - zgodne z ich temperamentem i kompetencjami. Jakie ścieżki kariery mogliby obrać, jakie zawody wykonywać? Nasze propozycje wzbogacimy analizą tego, który smerf w tej znacznie mniej kolorowej rzeczywistości zarabiałby najwięcej, sprawdzając stawki wynagrodzeń w najnowszym Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025.

WAŻNIAK – analityczny perfekcjonista z opinią na każdy temat

OSIŁEK – silny, sprawny, zdyscyplinowany

LALUŚ – esteta, perfekcjonista, specjalista od detalu.

PAPA SMERF – autorytet, strateg, przywódca

ŁASUCH – pasjonat gotowania i słodkości

PRACUŚ – pragmatyczny, wytrwały, technicznie sprawny

ZGRYWUS – energiczny, ekstrawertyczny, komunikatywny

SMERFETKA – kompetentna, empatyczna, zorientowana na relacje

Papa Smerf i Ważniak z najgrubszymi portfelami

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Widełki wynagrodzeń na stanowiskach zajmowanych przez poszczególne smerfy Papa Smerf – jako dyrektor HR lub ekspert od zrównoważonego rozwoju - znalazłby się na górze listy płac. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Papa Smerf – jako dyrektor HR lub ekspert od zrównoważonego rozwoju

Ważniak – jako specjalista w branży IT lub analityk danych

Smerfetka – w roli HR Biznes Partnera i specjalistki ds. rozwoju

Zgrywus – chociaż podstawa jego wynagrodzenia może nie należeć do najwyższych, to Zgrywus z charakterystycznym sobie urokiem mógłby mocno namieszać na liście płac, jeśli tylko zamiast płatać figle kolegom, swoje talenty przekuwałby w zlecenia od klientów.

Ważniak odnajduje się w świecie logiki, struktur i systematyczności. W firmie technologicznej lub w korporacyjnym dziale IT Ważniak mógłby realizować się jako programista Back-End. Pisząc kod, optymalizując systemy i pilnując, by każdy commit był zgodny z regulacjami zarabiałby dziś od 13 500 do 18 500 zł miesięcznie, w zależności od stosowanej technologii, lokalizacji i polityki konkretnej firmy (w artykule granice podawanych przedziałów traktujemy na ogół jako zaokrąglone mediany wynagrodzenia całkowitego dla pracowników na poziomie doświadczonym i starszym).Umiejętność wyciągania wniosków, myślenie przyczynowo-skutkowe i dobra znajomość Excela, SQL-a czy R – wszystko to sprawia, że Ważniak z łatwością mógłby też analizować dane sprzedażowe, operacyjne lub HR-owe. Na etacie analityka danych jego zarobki wynosiłyby w tej sytuacji w zależności od doświadczenia od 9 800 do 11 700 zł.Skrupulatny, dokładny, znający przepisy – Ważniak jako specjalista ds. compliance (zgodności procedur i regulacji) byłby niezastąpiony. Tego typu stanowiska w finansach i ubezpieczeniach potrafią być wynagradzane w zakresie od 9 500 do 11 100 zł miesięcznie.Główne sprawności Osiłka nie są dzisiaj niestety w cenie. Robotyzacja i przepisy prawa pracy nie pozwalają zbyt często popisywać się w pracy wyjątkową siłą, jednak i dla niego na współczesnym rynku pracy znalazłaby się posada. Z uprawnieniami instruktorskimi i doświadczeniem w prowadzeniu klientów Osiłek, jako trener personalny w klubie sportowym, zarabiałby przeciętnie 5 600 – 11 000 zł. Będąc jednak topowym trenerem w dużym mieście, mógłby znacznie przekraczać te kwoty, zwłaszcza prowadząc własną działalność.Z licencją kwalifikowanego pracownika ochrony i nocnymi zmianami, stróżując w biurowcu korporacyjnym, Osiłek osiągałby zarobki rzędu od 5 500 do 7 000 zł. Zmiany 24-godzinne i praca w święta podbijałyby jego stawkę, o ile miałby ochotę je smerfować.Na ramieniu nosił wytatuowane serce. Okazując troskę o współobywateli wioski, Osiłek mógłby próbować swoich sił także w sektorze państwowym. Dyscyplina, siła i praca zespołowa pozwoliłaby mu po kilku latach służby jako strażak PSP osiągać wynagrodzenie 5 500 – 8 500 zł, z wliczonymi w to dodatkami.Kompetencje Lalusia również wydają się być niszowymi, jednak i za nie, przy oprawieniu w kierunkowe wykształcenie, rynek pracy chętnie by zapłacił. Jeśli znalazłby pracę jako projektant odzieży w dziale wzornictwa marki modowej, jego zarobki zaczynałyby się od 10 000 – 11 000 zł, a w dużych brandach prawdopodobnie otrzymywałby też premie projektowe i możliwość wyjazdów zagranicznych.Pozostając w branży, ale na innym stanowisku – Visual Merchandisera, za planowanie wystaw, aranżację sklepów i sezonowe prezentacje, Laluś mógłby liczyć na 6 700 – 8 200 zł, z możliwością awansu na stanowiska regionalne.Smerf ten mógłby także zapewne próbować swoich sił jako grafik komputerowy. Odpowiadając za przygotowanie estetycznych folderów, ciekawych katalogów, wizualizacji czy prezentacji, Laluś dawałby upust swojej potrzebie estetyki i dobrego smaku. Jego zarobki na tym stanowisku kształtowałyby się w okolicach 7 600 – 10 000 zł. Otrzymywane kwoty mogłyby być znacznie wyższe, gdyby przyjmował zlecenia wymagające większej kreatywności i umiejętności technicznych na poziomie eksperta.Dzięki doświadczeniu i zdolnościom przywódczym oraz interpersonalnym, Papa Smerf mógłby, jako dyrektor działu HR, odpowiadać za kulturę organizacyjną, mentoring, rozwój i zarzadzanie personelem całej korporacji. Przyjmując tę posadę zarabiałby w zależności od wielkości firmy około 28 000 – 40 000 zł.Papa Smerf znany jest również ze swojej społecznej odpowiedzialności. Odpowiadając za strategie zrównoważonego rozwoju w firmie kierowałby projektami ekologicznymi i społecznymi. Jego etatowe zarobki jako specjalisty ds. CSR i ESG (zrównoważonego rozwoju) lokowałyby się w przedziale 9 700 – 10 200 zł.Pod warunkiem powstrzymania się od podjadania, po kilku latach pracy i zdobyciu doświadczenia, zarobki Łasucha w najbardziej naturalnej dla niego profesji – jako kucharza w firmowej stołówce – wynosiłyby zazwyczaj 5 000 – 6 520 zł.Aby być mniej narażonym na pokusy, Łasuch mógłby także realizować swoje powołanie jako technolog żywności w zakładzie przetwórczym. Po ukończeniu studiów kierunkowych i zdobyciu kilku lat doświadczenia, mógłby awansować na stanowisko starszego specjalisty, a jego wynagrodzenie wynosiłoby wtedy około 9 500 - 10 500 zł.Pracuś byłby rozchwytywany w wielu zawodach technicznych takich jak serwisant, kontroler, elektryk czy elektromechanik. Skupmy się jednak na dwóch propozycjach. Jako technik utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym uzyskiwałby co miesiąc wynagrodzenie rzędu 7 400 – 8 200 zł.Bohater ten sprawdziłby się również z pewnością jako operator maszyn CNC. Precyzja, znajomość rysunku technicznego i obsługa urządzeń zapewniłyby mu zazwyczaj wynagrodzenie w zakresie 6 400 – 7 200 zł.Myśląc o Zgrywusie ciężko znaleźć charakterystyczne stanowisko korporacyjne, które jednoznacznie pasowałoby do jego predyspozycji. Być może mógłby się sprawdzić jako Happiness Manager, jednak jest to tak niszowe stanowisko, że nie mamy odpowiednich danych benchmarkowych o jego zarobkach.Energiczna osobowość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów Zgrywusa to także mocne atuty w sprzedaży. Jako przedstawiciel handlowy branży technicznej, ten niebieski ludek o zabawowym temperamencie, mógłby otrzymywać pensję mocno zróżnicowaną i uzależnioną od premii za indywidualne wyniki. Mimo, że przeciętne pensje wynoszą na tym stanowisku w okolicy 10 500 – 13 500 zł, to dobrzy handlowcy potrafią zarabiać miesięcznie w okolicach nawet 19 000 zł.Jedyna kobieta w naszej zmaskulinizowanej korporacji w związku ze swoimi cechami objęłaby zapewne stereotypowo kobiecą rolę. Jako HR Biznes Partner na stanowisku średniego lub wyższego szczebla, odpowiadając za dobre relacje pracowników z menedżerami i strategię HR, Smerfetka mogłaby zarabiać 10 500 – 17 500 zł miesięcznie.Specjalizując się we wsparciu pracowników i ich karier zawodowych na stanowisku ds. szkoleń i rozwoju, Smerfetka zajmowałaby się prowadzeniem warsztatów, projektowaniem ścieżek karier, ewaluacją i podnoszeniem kompetencji innych Smerfów – za tę pracę mogłaby otrzymać co miesiąc około 8 300 – 10 000 zł.Każdy przeanalizowany Smerf posiada umiejętności, które znalazłyby zastosowanie na rynku pracy. Z perspektywy potencjału zarobkowego, na górze listy płac w naszej hipotetycznej smerfnej korporacji, znaleźliby się: