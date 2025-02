Ile zarabia informatyk? Sporo, ale...

O wynagrodzeniach w sektorze IT krążą legendy. Informatycy w Polsce rzeczywiście nie powinni narzekać, bo wielu z nich miesięcznie dostaje na konto kilkanaście tysięcy złotych. Dodatkowo mają spore szanse w negocjacjach dotyczących zarobków, bo potrzebni są dziś w niemal każdym zakładzie pracy, a ich usługi są bardzo cenione. Tyle teorii. Praktyka pokazuje bowiem, że nawet najbardziej wykwalifikowani informatycy mogą borykać się z problemami finansowymi. Za taki obrót spraw odpowiada forma ich zatrudnienia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile zarabia programista?

Jak wypadają średnie wynagrodzenia informatyków w Polsce na tle zarobków specjalistów z innych krajów?

Jakie formy zatrudnienia dominują w sektorze IT?

Wysokie pensje w każdej dziedzinie informatycznej

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ile zarabia informatyk? Programista, w zależności od specjalizacji, znajdzie się w elicie zarobków w kraju, bo może zainkasować od 11,5 tys. zł (programista .NET) do ponad 18 tys. zł brutto (programista JAVA lub Python).

Polscy informatycy zarabiają tyle, co niemieccy

Jeśli przyjrzymy się koniunkturze polskiej gospodarki na przestrzeni ostatniego 15-lecia, to możemy dostrzec, że sektor IT należał do tych najszybciej rozwijających się w naszym kraju. Dobrze wykwalifikowani i zmotywowani specjaliści IT pracowali dla różnorodnych firm. W związku ze specyfiką zawodu, mogli świadczyć usługi zdalnie i tym samym byli często zatrudniani przez zagraniczne podmioty w UE, a ich wynagrodzenie było wypłacane w euro. Nie bez powodu więc wzrastały płace w tym sektorze, szczególnie, że od czasów COVID popyt na ich usługi w całej Europie stale rósł. I o ile inne branże w średnich płacach wciąż jeszcze gonią średnią unijną, to w sektorze informatycznym jesteśmy już na równi, a niektórych wyprzedzamy – mówi Jerzy Dąbrowski, Członek Zarządu Finea, specjalizującego się w mikrofaktoringu.

Niemal 90 proc. informatyków działa jako JDG

Znacząca wysokość zarobków większości profesjonalistów z IT nie oznacza, że ich życie jest pozbawione zmartwień. Ich praca opiera się na kapitale ludzkim i wbrew pozorom ma dość ograniczone możliwości tzw. skalowania. Informatyk musi mierzyć się także z wyzwaniami związanymi z prowadzeniem własnej firmy oraz w szczególności wszystkimi trudnościami, które towarzyszą Jednoosobowym Działalnościom Gospodarczym. W związku z tym, że wielu z nich wykonuje pracę dla znacznie większych podmiotów, muszą się liczyć np. z dłuższym terminem opłacania wystawionej faktury. Z pewnością to jeden z ważniejszych czynników, który różni polskich informatyków od niemieckich. U nas w sektorze IT te płatności mogą być realizowane po kilku tygodniach od wykonania usługi. Tak jak zawsze, kiedy rozliczają się ze sobą dwie firmy, w przypadku informatyków także mogą występować problemy z płatnościami ze strony kontrahentów. Dlatego specjaliści IT powinni kontrolować swoje finanse i zabezpieczać płynność finansową, co pozwoli im przetrwać ewentualne opóźnienia w przelewach – dodaje Jerzy Dąbrowski z Finea.

Wkrótce więcej ofert pracy, ale branży IT brak stabilności, warto szukać wsparcia

Czytając prognozy możemy zauważyć, że zapotrzebowanie na umiejętności specjalistów z dziedziny informatyki powinno rosnąć. Rozwój technologii AI i upowszechnianie jej stosowania w większości sektorów gospodarki zwiększy liczbę ofert pracy dla profesjonalistów IT. Nasze dane wskazują też, że rosną wynagrodzenia. Usługi informatyczne dość łatwo świadczyć z dowolnego miejsca, więc wielu specjalistów z Polski może mieć obawy o stabilność ich miejsc pracy i czy nie zastąpią ich koledzy z tańszych rynków. Z drugiej strony powszechne jest świadczenie usług przez polskich informatyków mieszkających w kraju dla firm w Niemczech czy Belgii. Specjalistów przed pracą dla zagranicznego kontrahenta powstrzymuje czasem obawa o skomplikowane rozliczenia księgowe. W takiej sytuacji warto wspierać się profesjonalnymi aplikacjami księgowymi, które są dostępne na polskim rynku. Mogą pomóc i doradzić w przypadku wątpliwości w transgranicznych rozliczeniach – podsumowuje Kamil Fac, Wiceprezes Faktura.pl.

Informatyka daje wykonującym ten zawód pracownikom sporo możliwości rozwoju i form zatrudnienia. Programista, w zależności od specjalizacji, znajdzie się w elicie zarobków w kraju, bo może zainkasować od 11,5 tys. zł (programista .NET) do ponad 18 tys. zł brutto (programista JAVA lub Python). Osoba specjalizująca się w analizie danych może liczyć na średnią pensję w okolicy 17,5 tys. zł brutto. Doświadczony inżynier danych raczej nie zejdzie poniżej 11 tys. zł brutto miesięcznie. Najmniej zarabiają informatycy zajmujący się tzw. inżynierią systemową, zajmujący się głównie tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań związanych z automatyzacją ułatwiających pracę człowieka. Tu zarobki osiągają ok. 6500 tys. zł brutto (dane Indeed).Jak wynika z danych portalu wynagrodzenia.pl. mediana zarobków (najczęstsza wypłacana pensja) w sektorze IT wynosi 7350 zł brutto. Z drugiej strony na zarobki powyżej 9000 tys. zł może liczyć ponad 25 proc. osób wykonujących ten zawód. Wysokość pensji zależy oczywiście także od doświadczenia zawodowego czy też wielkości miasta, gdzie świadczy się pracę.Średnie wynagrodzenia dla informatyków w Polsce (62 700 EUR – średnie wynagrodzenie roczne) dalekie są od Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii, gdzie najlepsi specjaliści zarabiają nawet dwa razy tyle, co w naszym kraju. Z drugiej strony są o ponad 30 proc. wyższe niż np. w Słowacji, kształtują się na poziomie tych z Holandii, Portugalii czy Grecji, a minimalnie ustępujemy Niemcom (63 000 EUR) czy Hiszpanii (dane European Transparent IT Job Market Report 2024). Zestawiając to z danymi dla całej gospodarki widać różnice - średnie zarobki w Niemczech są wyższe o ponad 11 tys. zł niż w Polsce.Dynamiczny wzrost płac związany jest jednak z pewnymi uwarunkowaniami sektora IT i niesie za sobą poważne konsekwencje. W związku z tym, że dominującą formą zatrudnienia w nim jest umowa B2B, to bardzo duża część informatyków prowadzi Jednoosobową Działalność Gospodarczą. Jak wynika z danych GUS na koniec 2023 roku działalność związaną z „oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki” prowadziło w naszym kraju 219 tys. podmiotów. Aż 193 tys. z nich funkcjonowało na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. Można więc powiedzieć, że 9 na 10 specjalistów IT to w Polsce osoby samozatrudnione.Jak wynika z danych GUS, liczba nowych przedsiębiorstw w sektorze IT wciąż w Polsce rośnie, ale coraz wolniej. Jednocześnie analitycy odnotowali, że pod koniec 2024 roku po raz pierwszy znacznie spadła liczba ofert pracy dla tej branży. W ocenie obserwatorów nie jest to jednak stały trend, ale jedynie chwilowa zmiana. Ofert pracy powinno być więcej, a zarobki jeszcze wyższe. Wg serwisu Faktura.pl średnia wartość faktury wystawianej przez branżę IT wzrosła o 13,8% r/r.