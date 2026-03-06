eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaLuka płacowa w Polsce. Nowy raport pokazuje skalę nierówności w wynagrodzeniach

Luka płacowa w Polsce. Nowy raport pokazuje skalę nierówności w wynagrodzeniach

2026-03-06 00:10

Luka płacowa w Polsce. Nowy raport pokazuje skalę nierówności w wynagrodzeniach

Kobiety ciągle zarabiają mniej © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Kobiety w Polsce wciąż rzadziej niż mężczyźni trafiają do najwyższych przedziałów płacowych. Nie jest zatem zaskoczeniem, że częściej odczuwają brak satysfakcji z wynagrodzenia. Z najnowszego "Raportu płacowego 2026" autorstwa Hays Poland wynika, że różnice w zarobkach są widoczne zarówno wśród specjalistów, jak i na stanowiskach menedżerskich oraz dyrektorskich. Eksperci wskazują, że przyczyną luki płacowej mogą być m.in. mało przejrzyste zasady awansów.

Przeczytaj także: Luka płacowa na odwrót. W tych branżach zarobki kobiet są wyższe niż mężczyzn

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego kobiety w Polsce rzadziej niż mężczyźni osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń?
  • Jak często kobiety i mężczyźni otrzymują podwyżki oraz czy wpływa to na ich satysfakcję z pensji?
  • Jak duże są różnice w zarobkach na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich?
  • W jaki sposób unijna dyrektywa o transparentności wynagrodzeń może wpłynąć na lukę płacową?

W skrócie


  • 60 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn pełniących funkcje menedżerskie i dyrektorskie deklaruje miesięczne zarobki powyżej 15 tys. brutto. Dysproporcje zarobków są widoczne również na stanowiskach niższego szczebla.
  • W 2025 roku profesjonalistki nieznacznie częściej od profesjonalistów otrzymywały podwyżki wynagrodzenia. Mimo to zaledwie 35 proc. z nich deklaruje satysfakcję z aktualnego wynagrodzenia – to wynik o 9 pkt proc. niższy niż w przypadku mężczyzn.
  • Tylko 31 proc. kobiet uważa, że płeć nie wpływa na perspektywy zarobkowe. Wśród mężczyzn dominuje odmienne przekonanie.

Luka płacowa w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn od lat pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla dzisiejszego rynku pracy. Chociaż według Eurostatu w Polsce problem ten jest mniejszy niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej, to nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach wciąż występują – a nie powinny. Jak wynika z badania Hays Poland, problem ten jest widoczny zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w analizie wynagrodzeń oferowanych na stanowiskach wysokiego szczebla.

Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director w Hays Poland, świadomość firm w zakresie konieczności wdrażania jasnych i niedyskryminujących polityk wynagradzania rośnie, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Wciąż jednak o pensji pracownika często decyduje jego nieustępliwość w walce o swoje, a także postawa menedżera.
Niestety, ale w wielu przypadkach działa to na niekorzyść kobiet. Utrzymujące się w firmach, krzywdzące przekonania na temat kobiet w biznesie oraz tradycyjne wychowanie, jakie otrzymało wiele dzisiejszych specjalistek i menedżerek, sprawiają, że wynegocjowanie atrakcyjnego wynagrodzenia może być dla nich trudniejsze – komentuje ekspertka Hays.

Mniejsza płaca za tę samą pracę


Dane z Raportu płacowego Hays 2026 pokazują, że kobiety wyraźnie rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń. Z deklaracji uczestników badania wynika, że przedziale 15-20 tys. zł brutto znajduje się 11 proc. profesjonalistek i aż 21 proc. profesjonalistów, a powyżej 25 tys. zł jedynie 4 proc. kobiet wobec 9 proc. mężczyzn.

Podobny trend wyłania się z analizy deklaracji respondentów pełniących role menedżerskie, dyrektorskie i zarządcze. Porównanie zarobków osób zajmujących takie stanowiska pokazuje, że profesjonaliści częściej od profesjonalistek osiągają miesięczne wynagrodzenie przekraczające 15 tys. zł brutto.
Fakt, że kobiety na stanowiskach kierowniczych zarabiają mniej od mężczyzn, wynika z wielu kwestii. Natomiast jako główny powód wskazałabym mniej przejrzyste kryteria awansów i podwyżek na najwyższych szczeblach. Z uwagi na fakt, że takich stanowisk jest w organizacjach mniej, to procedury określające progresję kariery i zarobków są mniej szczegółowe lub nie ma ich wcale. To otwiera drzwi do większej uznaniowości decyzji, a co za tym idzie – nieuzasadnionych nierówności, m.in. w zakresie praktyk wynagradzania – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz.

Wynagrodzenia wg płci
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia wg płci

Kobiety wyraźnie rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Kobiety częściej otrzymują podwyżki, lecz nie wpływa to na ich satysfakcję


Jak wynika z badania Hays, w 2025 r. podwyżkę wynagrodzenia – najczęściej nieprzekraczającą poziomu 10 proc. – otrzymało 75 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. Mimo to, brak zadowolenia z obecnych zarobków deklaruje więcej kobiet niż mężczyzn. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach.
Jak zmieniło się wynagrodzenie w 2025?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Jak zmieniło się wynagrodzenie w 2025?

W 2025 r. podwyżkę wynagrodzenia – najczęściej nieprzekraczającą poziomu 10 proc. – otrzymało 75 proc.

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


W ostatnich miesiącach firmy coraz bardziej pochylały się nad siatkami płac w związku z nadchodzącą dyrektywą Unii Europejskiej o transparentności wynagrodzeń. Część z nich poczyniło pierwsze kroki w celu identyfikacji i eliminacji nieuzasadnionych różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, wykonujących pracę o podobnej wartości.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że niektóre profesjonalistki otrzymały w 2025 r. niewielkie wyrównanie wynagrodzenia, natomiast skala podwyżki i kontekst jej przyznania nie wystarczyły, aby zwiększyć ich satysfakcję z zarobków. Poczucie zadowolenia i sprawiedliwości wciąż może pozostawać na niskim poziomie.

Utrzymuje się poczucie niesprawiedliwości


Taki wniosek mogą sugerować odpowiedzi kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu do raportu Hays „Kobiety na rynku pracy 2025”. Zaledwie 31 proc. respondentek i aż 65 proc. respondentów zgodziło się wówczas z twierdzeniem, że płeć nie wpływa na możliwość otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia.
Czy pracownicy o podobnych kwalifikacjach są sprawiedliwie wynagradzani bez względu na płeć?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Czy pracownicy o podobnych kwalifikacjach są sprawiedliwie wynagradzani bez względu na płeć?

Tylko 31% uważa, że płeć nie wpływa na możliwość otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Kobiety są zatem świadome, że o ich finalnych zarobkach czasem decydują kwestie pozamerytoryczne, na które nie mają wpływu, jak chociażby nieuświadomione uprzedzenia osób decyzyjnych czy też brak procesów kontrolnych w organizacjach.
W tym kontekście pozytywne zmiany może przynieść dyrektywa Unii Europejskiej o transparentności wynagrodzeń, która nałoży na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie raportowania różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Regulacje same w sobie nie zlikwidują nierówności, lecz mogą znacząco ograniczyć pole do nadużyć i tym samym przyspieszyć proces eliminowania luki płacowej – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz z Hays.

Przeczytaj także: Luka płacowa w Polsce ma się dobrze. Jak zadbać o równość wynagrodzeń? Luka płacowa w Polsce ma się dobrze. Jak zadbać o równość wynagrodzeń?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: luka płacowa, wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, dyskryminacja płacowa, zarobki kobiet, zarobki mężczyzn, wynagrodzenia mężczyzn, wynagrodzenia kobiet, wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia

Przeczytaj także

Równość płac a luka płacowa

Równość płac a luka płacowa

Luka płacowa w 2023 roku

Luka płacowa w 2023 roku

W branży FMCG luka płacowa jest minimalna

W branży FMCG luka płacowa jest minimalna

Do równości płci na rynku pracy jeszcze daleko. Zarobki wyrównają się za blisko 100 lat?

Do równości płci na rynku pracy jeszcze daleko. Zarobki wyrównają się za blisko 100 lat?

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn: różnice na poziomie stanowiskowym

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn: różnice na poziomie stanowiskowym

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia

Pracownicy mówią "stop" luce płacowej

Pracownicy mówią "stop" luce płacowej

Wynagrodzenia Polek, czyli luka płacowa ma się dobrze

Wynagrodzenia Polek, czyli luka płacowa ma się dobrze

Luka płacowa: realny czy wydumany problem?

Luka płacowa: realny czy wydumany problem?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Ile zarabia specjalista ds. administracji? Nowy raport z rynku pracy

Ile zarabia specjalista ds. administracji? Nowy raport z rynku pracy

Wynagrodzenia dyrektorów w 2015 roku

Wynagrodzenia dyrektorów w 2015 roku

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Obliczanie wynagrodzenia: jaką część pensji oddajemy państwu?

Obliczanie wynagrodzenia: jaką część pensji oddajemy państwu?

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Badania internetu Gemius/PBI II 2026

Badania internetu Gemius/PBI II 2026

Ceny ropy rosną, firmy liczą koszty. Czy konflikt na Bliskim Wschodzie uderzy w rynek pracy w Polsce?

Ceny ropy rosną, firmy liczą koszty. Czy konflikt na Bliskim Wschodzie uderzy w rynek pracy w Polsce?

Świadome zarządzanie ryzykiem ratuje życie i biznes. Czego mogą nauczyć nas Wall Street i ośmiotysięczniki?

Świadome zarządzanie ryzykiem ratuje życie i biznes. Czego mogą nauczyć nas Wall Street i ośmiotysięczniki?

Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać?

Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać?

Ropa, inflacja i jen

Ropa, inflacja i jen

Bezdomność zwierząt w Polsce, czyli jak wydać 335 mln zł i nie pomóc

Bezdomność zwierząt w Polsce, czyli jak wydać 335 mln zł i nie pomóc

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: