Luka płacowa w Polsce. Nowy raport pokazuje skalę nierówności w wynagrodzeniach
2026-03-06 00:10
Kobiety ciągle zarabiają mniej © pexels
Przeczytaj także: Luka płacowa na odwrót. W tych branżach zarobki kobiet są wyższe niż mężczyzn
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego kobiety w Polsce rzadziej niż mężczyźni osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń?
- Jak często kobiety i mężczyźni otrzymują podwyżki oraz czy wpływa to na ich satysfakcję z pensji?
- Jak duże są różnice w zarobkach na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich?
- W jaki sposób unijna dyrektywa o transparentności wynagrodzeń może wpłynąć na lukę płacową?
W skrócie
- 60 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn pełniących funkcje menedżerskie i dyrektorskie deklaruje miesięczne zarobki powyżej 15 tys. brutto. Dysproporcje zarobków są widoczne również na stanowiskach niższego szczebla.
- W 2025 roku profesjonalistki nieznacznie częściej od profesjonalistów otrzymywały podwyżki wynagrodzenia. Mimo to zaledwie 35 proc. z nich deklaruje satysfakcję z aktualnego wynagrodzenia – to wynik o 9 pkt proc. niższy niż w przypadku mężczyzn.
- Tylko 31 proc. kobiet uważa, że płeć nie wpływa na perspektywy zarobkowe. Wśród mężczyzn dominuje odmienne przekonanie.
Luka płacowa w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn od lat pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla dzisiejszego rynku pracy. Chociaż według Eurostatu w Polsce problem ten jest mniejszy niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej, to nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach wciąż występują – a nie powinny. Jak wynika z badania Hays Poland, problem ten jest widoczny zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w analizie wynagrodzeń oferowanych na stanowiskach wysokiego szczebla.
Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director w Hays Poland, świadomość firm w zakresie konieczności wdrażania jasnych i niedyskryminujących polityk wynagradzania rośnie, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Wciąż jednak o pensji pracownika często decyduje jego nieustępliwość w walce o swoje, a także postawa menedżera.
Niestety, ale w wielu przypadkach działa to na niekorzyść kobiet. Utrzymujące się w firmach, krzywdzące przekonania na temat kobiet w biznesie oraz tradycyjne wychowanie, jakie otrzymało wiele dzisiejszych specjalistek i menedżerek, sprawiają, że wynegocjowanie atrakcyjnego wynagrodzenia może być dla nich trudniejsze – komentuje ekspertka Hays.
Mniejsza płaca za tę samą pracę
Dane z Raportu płacowego Hays 2026 pokazują, że kobiety wyraźnie rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń. Z deklaracji uczestników badania wynika, że przedziale 15-20 tys. zł brutto znajduje się 11 proc. profesjonalistek i aż 21 proc. profesjonalistów, a powyżej 25 tys. zł jedynie 4 proc. kobiet wobec 9 proc. mężczyzn.
Podobny trend wyłania się z analizy deklaracji respondentów pełniących role menedżerskie, dyrektorskie i zarządcze. Porównanie zarobków osób zajmujących takie stanowiska pokazuje, że profesjonaliści częściej od profesjonalistek osiągają miesięczne wynagrodzenie przekraczające 15 tys. zł brutto.
Fakt, że kobiety na stanowiskach kierowniczych zarabiają mniej od mężczyzn, wynika z wielu kwestii. Natomiast jako główny powód wskazałabym mniej przejrzyste kryteria awansów i podwyżek na najwyższych szczeblach. Z uwagi na fakt, że takich stanowisk jest w organizacjach mniej, to procedury określające progresję kariery i zarobków są mniej szczegółowe lub nie ma ich wcale. To otwiera drzwi do większej uznaniowości decyzji, a co za tym idzie – nieuzasadnionych nierówności, m.in. w zakresie praktyk wynagradzania – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz.
Wynagrodzenia wg płci
Kobiety częściej otrzymują podwyżki, lecz nie wpływa to na ich satysfakcję
Jak wynika z badania Hays, w 2025 r. podwyżkę wynagrodzenia – najczęściej nieprzekraczającą poziomu 10 proc. – otrzymało 75 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. Mimo to, brak zadowolenia z obecnych zarobków deklaruje więcej kobiet niż mężczyzn. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach.
Jak zmieniło się wynagrodzenie w 2025?
W ostatnich miesiącach firmy coraz bardziej pochylały się nad siatkami płac w związku z nadchodzącą dyrektywą Unii Europejskiej o transparentności wynagrodzeń. Część z nich poczyniło pierwsze kroki w celu identyfikacji i eliminacji nieuzasadnionych różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, wykonujących pracę o podobnej wartości.
Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że niektóre profesjonalistki otrzymały w 2025 r. niewielkie wyrównanie wynagrodzenia, natomiast skala podwyżki i kontekst jej przyznania nie wystarczyły, aby zwiększyć ich satysfakcję z zarobków. Poczucie zadowolenia i sprawiedliwości wciąż może pozostawać na niskim poziomie.
Utrzymuje się poczucie niesprawiedliwości
Taki wniosek mogą sugerować odpowiedzi kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu do raportu Hays „Kobiety na rynku pracy 2025”. Zaledwie 31 proc. respondentek i aż 65 proc. respondentów zgodziło się wówczas z twierdzeniem, że płeć nie wpływa na możliwość otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia.
Czy pracownicy o podobnych kwalifikacjach są sprawiedliwie wynagradzani bez względu na płeć?
Kobiety są zatem świadome, że o ich finalnych zarobkach czasem decydują kwestie pozamerytoryczne, na które nie mają wpływu, jak chociażby nieuświadomione uprzedzenia osób decyzyjnych czy też brak procesów kontrolnych w organizacjach.
W tym kontekście pozytywne zmiany może przynieść dyrektywa Unii Europejskiej o transparentności wynagrodzeń, która nałoży na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie raportowania różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Regulacje same w sobie nie zlikwidują nierówności, lecz mogą znacząco ograniczyć pole do nadużyć i tym samym przyspieszyć proces eliminowania luki płacowej – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz z Hays.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)