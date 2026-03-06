Luka płacowa w Polsce. Nowy raport pokazuje skalę nierówności w wynagrodzeniach

Kobiety w Polsce wciąż rzadziej niż mężczyźni trafiają do najwyższych przedziałów płacowych. Nie jest zatem zaskoczeniem, że częściej odczuwają brak satysfakcji z wynagrodzenia. Z najnowszego "Raportu płacowego 2026" autorstwa Hays Poland wynika, że różnice w zarobkach są widoczne zarówno wśród specjalistów, jak i na stanowiskach menedżerskich oraz dyrektorskich. Eksperci wskazują, że przyczyną luki płacowej mogą być m.in. mało przejrzyste zasady awansów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego kobiety w Polsce rzadziej niż mężczyźni osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń?

Jak często kobiety i mężczyźni otrzymują podwyżki oraz czy wpływa to na ich satysfakcję z pensji?

Jak duże są różnice w zarobkach na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich?

W jaki sposób unijna dyrektywa o transparentności wynagrodzeń może wpłynąć na lukę płacową?

W skrócie

60 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn pełniących funkcje menedżerskie i dyrektorskie deklaruje miesięczne zarobki powyżej 15 tys. brutto . Dysproporcje zarobków są widoczne również na stanowiskach niższego szczebla.

. Dysproporcje zarobków są widoczne również na stanowiskach niższego szczebla. W 2025 roku profesjonalistki nieznacznie częściej od profesjonalistów otrzymywały podwyżki wynagrodzenia . Mimo to zaledwie 35 proc. z nich deklaruje satysfakcję z aktualnego wynagrodzenia – to wynik o 9 pkt proc. niższy niż w przypadku mężczyzn.

. Mimo to zaledwie 35 proc. z nich deklaruje satysfakcję z aktualnego wynagrodzenia – to wynik o 9 pkt proc. niższy niż w przypadku mężczyzn. Tylko 31 proc. kobiet uważa, że płeć nie wpływa na perspektywy zarobkowe. Wśród mężczyzn dominuje odmienne przekonanie.

Niestety, ale w wielu przypadkach działa to na niekorzyść kobiet. Utrzymujące się w firmach, krzywdzące przekonania na temat kobiet w biznesie oraz tradycyjne wychowanie, jakie otrzymało wiele dzisiejszych specjalistek i menedżerek, sprawiają, że wynegocjowanie atrakcyjnego wynagrodzenia może być dla nich trudniejsze – komentuje ekspertka Hays.



Mniejsza płaca za tę samą pracę

Fakt, że kobiety na stanowiskach kierowniczych zarabiają mniej od mężczyzn, wynika z wielu kwestii. Natomiast jako główny powód wskazałabym mniej przejrzyste kryteria awansów i podwyżek na najwyższych szczeblach. Z uwagi na fakt, że takich stanowisk jest w organizacjach mniej, to procedury określające progresję kariery i zarobków są mniej szczegółowe lub nie ma ich wcale. To otwiera drzwi do większej uznaniowości decyzji, a co za tym idzie – nieuzasadnionych nierówności, m.in. w zakresie praktyk wynagradzania – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz.

Kobiety częściej otrzymują podwyżki, lecz nie wpływa to na ich satysfakcję

Utrzymuje się poczucie niesprawiedliwości

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy pracownicy o podobnych kwalifikacjach są sprawiedliwie wynagradzani bez względu na płeć? Tylko 31% uważa, że płeć nie wpływa na możliwość otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W tym kontekście pozytywne zmiany może przynieść dyrektywa Unii Europejskiej o transparentności wynagrodzeń, która nałoży na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie raportowania różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Regulacje same w sobie nie zlikwidują nierówności, lecz mogą znacząco ograniczyć pole do nadużyć i tym samym przyspieszyć proces eliminowania luki płacowej – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz z Hays.

Luka płacowa w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn od lat pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla dzisiejszego rynku pracy. Chociaż według Eurostatu w Polsce problem ten jest mniejszy niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej, to nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach wciąż występują – a nie powinny. Jak wynika z badania Hays Poland, problem ten jest widoczny zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w analizie wynagrodzeń oferowanych na stanowiskach wysokiego szczebla.Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director w Hays Poland, świadomość firm w zakresie konieczności wdrażania jasnych i niedyskryminujących polityk wynagradzania rośnie, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Wciąż jednak o pensji pracownika często decyduje jego nieustępliwość w walce o swoje, a także postawa menedżera.Dane z Raportu płacowego Hays 2026 pokazują, że kobiety wyraźnie rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń. Z deklaracji uczestników badania wynika, że przedziale 15-20 tys. zł brutto znajduje się 11 proc. profesjonalistek i aż 21 proc. profesjonalistów, a powyżej 25 tys. zł jedynie 4 proc. kobiet wobec 9 proc. mężczyzn.Podobny trend wyłania się z analizy deklaracji respondentów pełniących role menedżerskie, dyrektorskie i zarządcze. Porównanie zarobków osób zajmujących takie stanowiska pokazuje, że profesjonaliści częściej od profesjonalistek osiągają miesięczne wynagrodzenie przekraczające 15 tys. zł brutto.Jak wynika z badania Hays, w 2025 r. podwyżkę wynagrodzenia – najczęściej nieprzekraczającą poziomu 10 proc. – otrzymało 75 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. Mimo to, brak zadowolenia z obecnych zarobków deklaruje więcej kobiet niż mężczyzn. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach.W ostatnich miesiącach firmy coraz bardziej pochylały się nad siatkami płac w związku z nadchodzącą dyrektywą Unii Europejskiej o transparentności wynagrodzeń. Część z nich poczyniło pierwsze kroki w celu identyfikacji i eliminacji nieuzasadnionych różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, wykonujących pracę o podobnej wartości.Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że niektóre profesjonalistki otrzymały w 2025 r. niewielkie wyrównanie wynagrodzenia, natomiast skala podwyżki i kontekst jej przyznania nie wystarczyły, aby zwiększyć ich satysfakcję z zarobków. Poczucie zadowolenia i sprawiedliwości wciąż może pozostawać na niskim poziomie.Taki wniosek mogą sugerować odpowiedzi kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu do raportu Hays „Kobiety na rynku pracy 2025”. Zaledwie 31 proc. respondentek i aż 65 proc. respondentów zgodziło się wówczas z twierdzeniem, że płeć nie wpływa na możliwość otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia.Kobiety są zatem świadome, że o ich finalnych zarobkach czasem decydują kwestie pozamerytoryczne, na które nie mają wpływu, jak chociażby nieuświadomione uprzedzenia osób decyzyjnych czy też brak procesów kontrolnych w organizacjach.