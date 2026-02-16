Wynagrodzenia w obsłudze klienta, czyli nawet 12% podwyżki dla doradców

Podczas gdy w HR, PR czy audycie rekrutacje wyhamowały, w obsłudze klienta i sprzedaży firmy nie zwalniają tempa. W 2025 roku to właśnie te działy należały do najbardziej stabilnych obszarów zatrudnienia – pokazuje raport Grafton Recruitment. Automatyzacja przejmuje nawet 60% prostych zapytań, ale paradoksalnie rośnie popyt na ekspertów i managerów, a wynagrodzenia w wybranych rolach wzrosły nawet o kilkanaście procent.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego obsługa klienta i operacje należały do najbardziej stabilnych obszarów rekrutacji w 2025 roku?

Jak automatyzacja i AI wpływają na strukturę zatrudnienia w obsłudze klienta?

W których miastach wynagrodzenia w sprzedaży i customer experience są najwyższe?

O ile wzrosły stawki na stanowiskach doradców klienta, managerów i dyrektorów sprzedaży?

W 2025 roku zauważyliśmy ponowne ożywienie rekrutacji, szczególnie w firmach międzynarodowych rozwijających zespoły wsparcia klienta, centra operacyjne oraz działy customer experience. Popyt na pracowników wynikał m.in. z potrzeb obsługi wielojęzycznej, rozwoju kanałów omnichannel oraz wdrażania technologii cyfrowych – wyjaśnia Katarzyna Kulik-Kiernoz, Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Różnice w skali prowadzonych rekrutacji pokazują, że firmy precyzyjnie określają priorytety kadrowe i rozbudowują przede wszystkim te zespoły, które mają bezpośrednie przełożenie na przychody, efektywność operacyjną i utrzymanie relacji z klientami.



W wielu z tych obszarów kluczowe pozostają kompetencje człowieka – zwłaszcza tam, gdzie liczy się elastyczność, komunikacja i szybka reakcja – tłumaczy Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Zmiana zapotrzebowania - mniej juniorów, więcej ekspertów

Asystenci AI i chatboty nowej generacji obsługują już 40–60% najczęstszych zgłoszeń i zapytań, co pokazuje, jak szybko wdrażane są rozwiązania automatyzujące procesy w obsłudze klienta. Nie pozostaje to bez wpływu na sposób budowania zespołów – maleje popyt na role juniorskie, rośnie natomiast zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów.



Umacnia się także rola managerów, którzy potrafią skutecznie prowadzić zespoły w zmiennych warunkach rynkowych. W 2026 roku ten trend się utrzyma – dodaje Katarzyna Kulik-Kiernoz, Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Wynagrodzenia

Jak wzrosły stawki w 2025 roku?

Wzrost stawek na stanowiskach wymagających intensywnego kontaktu z klientami, odzwierciedla rosnącą wartość kompetencji związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji. Firmy widzą, że umiejętność skutecznego prowadzenia dialogu z klientem, zarówno w codziennej obsłudze, jak i w działaniach o charakterze rozwojowym czy sprzedażowym, realnie wpływa na ich wyniki – dodaje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Zapotrzebowanie na pracowników w obszarze obsługi klienta i operacji w firmach pozostawało w 2025 roku jednym z najbardziej stabilnych na rynku w przeciwieństwie do wielu innych działów, w których liczba rekrutacji wyraźnie malała.Z danych Grafton Recruitment wynika, że w trzecim kwartale 2025 roku wskaźnik popytu na pracowników w tych działach wyniósł 1,01, co odpowiada rynkowemu benchmarkowi dla wszystkich analizowanych ról. Wynik ten potwierdza, że firmy konsekwentnie zabezpieczają obszary kluczowe dla relacji z klientami oraz realizacji codziennych procesów operacyjnych.Zmiana rozłożenia akcentów w polityce zatrudnienia była szczególnie widoczna w działach wspierających, w których skala rekrutacji w ub. roku wyraźnie spadła. Wskaźniki popytu na role w HR (0,63) czy administracji i zakupach (0,75) pozostawały w ub. roku poniżej średniej dla wszystkich ról, a w takich obszarach jak audyt (0,47), podatki (0,57), wsparcie IT (0,54) czy PR (0,54) rekrutacje miały wyłącznie selektywny charakter.Na tym tle obszar obsługi klienta i operacji wyróżnia się jako jeden z tych, w których zapotrzebowanie na kadry pozostawało wysokie. Najwyższy wskaźnik popytu odnotowano w logistyce (1,09) i sprzedaży (1,05).Rosnące zapotrzebowanie na obsługę wielojęzyczną, rozwój zintegrowanych kanałów kontaktu z klientem oraz wdrażanie rozwiązań opartych na AI w procesach customer experience wpływały w 2025 roku na wysoki popyt na role specjalistyczne i kierownicze. Firmy poszukiwały kandydatów, którzy potrafią łączyć kompetencje w obsłudze klienta z umiejętnościami zarządzania zespołami i procesami oraz wykorzystywać narzędzia cyfrowe wspierające te obszary.Na znaczeniu zyskiwały także role związane optymalizacją procesów i obszarem continuous improvement, np. customer success manager czy process improvement specialist. Jednocześnie wyraźnie zmalało zapotrzebowanie na stanowiska juniorskie, takie jak junior order management administrator.Coraz większe znaczenie zyskuje także elastyczność — rozumiana nie tyle jako gotowość do pracy zmianowej czy hybrydowej, ale przede wszystkim jako umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się procesów, narzędzi i oczekiwań klientów. Firmy zwracają szczególną uwagę na zdolność sprawnego działania w środowisku wielozadaniowym, gotowość do przejmowania nowych obowiązków i otwartość na współpracę.W 2025 roku wynagrodzenia w działach obsługi klienta i operacji pozostały stabilne, z wyraźnymi różnicami w zależności od lokalizacji oraz poziomu stanowiska. Choć Warszawa pozostawała głównym centrum działalności dla wielu międzynarodowych firm, to nie zawsze oferowane były tam najwyższe stawki. W zależności od roli, inne miasta, takie jak Kraków czy Wrocław, również oferowały konkurencyjne wynagrodzenia.Doradcy klienta w Warszawie zarabiali od 7 000 do 8 500 zł brutto, natomiast w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu nieco mniej – od 5.500 zł do 8.000 zł. Na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta wynagrodzenie w stolicy wahało się od 7 000 do 10 000 zł, a w innych miastach od 6.000 zł do 9.000 zł. Kierownik ds. relacji z klientami w Warszawie otrzymywał od 11.000 do 16.000 zł, natomiast w Krakowie od 10.000 do 18.000 zł, a w Poznaniu od 12.000 zł do 18.000 zł.W przypadku kierowników sprzedaży pensje w Warszawie mieściły się w przedziale 17.000 - 25.000 zł, a w miastach takich jak Poznań czy Trójmiasto w granicach 15.000 - 22.000 zł. Business development manager w stolicy zarabiał od 16.000 do 22.000 zł, a w innych lokalizacjach wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło od 10.000 zł do 20.000 zł.Na najwyższych stanowiskach, takich jak dyrektor działu sprzedaży, stawki w Warszawie sięgały od 28.000 do 40.000 zł, a w Katowicach i Wrocławiu od 24.000 do 36.000 zł. Regionalni dyrektorzy sprzedaży w stolicy zarabiali od 25 000 do 38.000 zł, a w pozostałych miastach ich wynagrodzenie mieściło się w przedziale 19.000 - 32.000 zł.Analiza średnich podwyżek stawek w działach obsługi klienta i operacji w 2025 roku pokazuje wyraźny wzrost, szczególnie w przypadku stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą klienta oraz zespołami sprzedaży. Doradcy klienta odnotowali wzrost wynagrodzeń o 12,6%, a kierownicy zespołów doradców o 10,4%.Również na wyższych stanowiskach menedżerskich stawki zauważalne wzrosły. Kierownik ds. relacji z klientami zarabiał średnio o 9,3% więcej, a kierownik sprzedaży o 8,2 %. W przypadku regionalnych managerów sprzedaży pensje wzrosły o 7,2%, a business development manager otrzymywał wynagrodzenie średnio o 6,1% wyższe. Dyrektorzy działów sprzedaży oraz regionalni dyrektorzy sprzedaży zanotowali bardziej umiarkowane wzrosty na poziomie 4,3% i 4,8%.