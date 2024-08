Praca w budownictwie czeka na człowieka, ale wynagrodzenia nie kuszą

Grafton Recruitment zaprezentował wyniki "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2024". Opracowanie rzuca światło na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na pracowników, przeciętne wynagrodzenie oferowane w sektorze przedsiębiorstw z uwzględnieniem budownictwa. Jego autorzy poruszają również problem niedoborów kadrowych w przemyśle.

Przeczytaj także: Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki czynnik w szczególności przyczynia się do rozwoju budownictwa?

Jak kształtuje się poziom wynagrodzeń w sektorze przemysłowym?

Co jest jednym z głównych powodów niedoborów kadrowych w przemyśle, w tym również w budownictwie?

Nie ulega wątpliwości, że kondycja przemysłu, w tym budownictwa, silnie rezonuje z globalną sytuacją gospodarczą i geopolityczną, a także zmianami i nowymi regulacjami prawnymi. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w tym roku (wzrost o 17,2% w porównaniu do 2023 roku) będzie miała wpływ na znaczący procentowy wzrost płac w tym obszarze - mówi Danuta Protasewicz, Regional Manager, Grafton Recruitment.

Polski rynek budowlany liczy przede wszystkim na uruchomienie środków z KPO, GDDKiA oraz funduszy unijnych. Dzięki nim nastąpi wzrost liczby projektów energetycznych i infrastrukturalnych, zwłaszcza w segmencie farm fotowoltaicznych oraz modernizacji sieci energetycznych. W kontekście promocji założeń zielonej transformacji prognozuje się także wzrost popularności budownictwa zrównoważonego, opartego na ekologicznych rozwiązaniach i nowoczesnej technologii - wyjaśnia Ewa Gumbarewicz, Team Leader w Grafton Recruitment.

Popyt na pracowników

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Popyt wg typów ról W I kwartale 2024 roku popyt na stanowiska fizyczne w branży osiągnął drugi najwyższy poziom od 2020 roku Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wysokość wynagrodzeń w budownictwie

Płace w innych sektorach gospodarki są wyższe i rosną szybciej niż w przemyśle i budownictwie. Spodziewamy się wzrostu wynagrodzeń nieco poniżej średnich dla całej gospodarki – wyjaśnia Danuta Protasewicz, Regional Manager w Grafton Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze budowlanym utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi branżami Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Należy pamiętać, że postpandemiczny trend pracy zdalnej i hybrydowej nie ma zastosowania w przypadku specjalistów sektora. Realizacja obiektów budowlanych nie tylko wymaga od pracowników ich bezpośredniego nadzoru, ale również większej otwartości na pracę poza miejscem zamieszkania, co nie pozostaje bez wpływu na procesy rekrutacyjne – mówi Ewa Gumbarewicz, Team Leader w Grafton Recruitment.

Edukacja na kierunkach technicznych

Niewątpliwie jest to niepokojący trend, który może mieć negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Kierunki techniczne są bowiem kluczowe dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Spadek liczby studentów, a w konsekwencji absolwentów może prowadzić do deficytów kadrowych w przyszłości, co negatywnie utrudni realizację inwestycji – mówi Ewa Gumbarewicz, Team Leader w Grafton Recruitment.

Odzwierciedleniem nastrojów w sektorze jest wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej, który w lipcu br. był ujemny i wyniósł -2,2 dla budownictwa, choć warto podkreślić, że był on korzystniejszy niż w przetwórstwie przemysłowym (-9,8). Nieznaczne polepszenie koniunktury spodziewane jest w ostatnim kwartale 2024 roku, jednak większość ekspertów z optymizmem patrzy dopiero na rok 2025.Niewątpliwie impulsem do rozwoju branży budowalnej może być usytuowanie geopolityczne Polski - nowe inwestycje mające na celu skrócenie łańcucha dostaw wymuszą stworzenie bądź zmodyfikowanie istniejącej infrastruktury. Istotny wpływ na branżę mają również globalne trendy w zakresie budownictwa zrównoważonego i fala zielonej transformacji. Sektor budowlany musi podjąć wysiłki w kierunku poszukiwania i wdrożenia innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań oraz technologii o niskim wpływie na środowisko i zoptymalizowanych kosztach eksploatacyjnych. Prognozowany jest także wzrost popularności budownictwa modułowego i prefabrykowanego, co przełoży się na redukcję kosztów i skrócenie czasu realizacji projektów.W I kwartale 2024 roku popyt na stanowiska fizyczne w branży osiągnął drugi najwyższy poziom od 2020 roku. Budownictwo zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów powyżej średniego popytu rynkowego. Branża budowlana odnotowuje również rosnące zapotrzebowanie na role specjalistyczne. Pracodawcy największe trudności mogą mieć z pozyskaniem wyspecjalizowanych pracowników z branży drogowej, mostowej, kolejowej, sanitarnej i elektrycznej.Przeciętne wynagrodzenie brutto w budownictwie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi branżami i wynosi 8136,56 zł brutto. Dla porównania, w branży wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę jest to 11 071 zł brutto.Jak wynika z Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym Grafton Recruitment, w budownictwie dyrektor kontraktów zarabia do 30 000 zł, kierownik projektu do 25 000 zł, kierownik budowy do 20 000 zł, kierownik robót mostowych/drogowych oraz kierownik robót elektrycznych do 19 000 zł, kierownik robót sanitarnych do 17 000 zł, a kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych do 16 000 zł. Inżynier budowy może liczyć na płacę w wysokości do 12 000 zł, specjalista ds. wycen do 11 000 zł, projektant instalacji elektrycznych do 18 000 zł, natomiast projektant instalacji sanitarnych do 16 000 zł.Popyt na specjalistów budownictwa wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Pracodawcy trudności mogą mieć z pozyskaniem nie tylko wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. Widoczne jest duże zapotrzebowanie na specjalistów, głównie kierowników projektów, inżynierów i projektantów.Jednym z głównych powodów niedoborów kadrowych jest systematycznie malejąca liczba studentów na kierunkach takich, jak technika, przemysł, budownictwo - zmniejszyła się ona o niemal 5% rok do roku. W tym samym okresie ogólna liczba studentów wzrosła o 0,4%.Największe spadki odnotowano w województwach opolskim (-9,3%), warmińsko-mazurskim (-8%) i łódzkim (-7,5%). Jedynym regionem, w którym przybyło studentów m.in. na kierunku budownictwo, było województwo pomorskie (1,1%).