Specjalista ds. cloud computing - jakie kompetencje pożądane?

Z rozwiązań chmurowych korzysta coraz więcej firm, a co za tym idzie poszukiwani są wykwalifikowani w tej dziedzinie eksperci. Jakich kompetencji poszukują u nich pracodawcy? Sprawdziła to firma Capgemini Polska.

Przeczytaj także: Praca dla inżyniera: gdzie wysokie zarobki i stabilne zatrudnienie?

Specjalista ds. rozwiązań chmurowych – czyli kto?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie kompetencje powinien mieć specjalista ds. cloud computing? Dla pracodawcy osoba chcąca pracować w roli specjalisty ds. rozwiązań chmurowych powinna posiadać dogłębną wiedzę na temat przynajmniej jednej z kluczowych platform, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure czy Google Cloud Platform.

Zakres wiedzy i kompetencji

Osoby chcące zajmować się cloud computingiem powinny posiadać nie tylko podstawową wiedzę z zakresu IT, programowania i sieci komputerowych, ale i uzyskać certyfikaty od dostawców chmury, takich jak GCP, AWS czy Azure. Ważna jest także doświadczenie - prowadzenie projektów, współpraca w zespołach tworzących i utrzymujących rozwiązania chmurowe pozwalają na szybkie poszerzanie kompetencji i wyróżnienie się na rynku pracy. Technologie chmurowe to dynamicznie rozwijający się obszar, tak więc kluczowe są też nieustanny rozwój i śledzenie nowinek technicznych. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji nie należy jednak do najprostszych, a zainteresowanie biznesu rozwiązaniami chmurowymi wciąż rośnie, stąd specjaliści czy specjalistki z tej dziedziny nie muszą obawiać się o brak ofert pracy. Dziś w zasadzie każda firma z branży IT prowadzi rekrutacje na stanowiska związane z chmurą i technologia pokrewnymi oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia i ten trend utrzyma się jeszcze długo na rynku pracy – ocenia Artur Kmiecik, Head of Cloud and Infrastructure Delivery w Capgemini Polska.

Pożądana kombinacja kompetencji

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cloud-computing-industry

Specjaliści i specjalistki ds. rozwiązań chmurowych dostarczają organizacjom strategicznej przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i zarządzanie efektywnymi infrastrukturami chmurowymi. Ich wiedza i umiejętności pozwalają na optymalizację kosztów, zwiększenie wydajności oraz zapewnienie ciągłości działania biznesu. Od migracji danych po automatyzację procesów – osoby specjalizujące się w cloud computingu są odpowiedzialne za wdrożenie rozwiązań, które bezpośrednio przekładają się na osiągnięcie celów biznesowych.Szeroki zakres kompetencji zwłaszcza w rozwiązaniach typu DevOps i duża odpowiedzialność związana z takimi rolami sprawia, że dla pracodawców możliwość podjęcia współpracy z takimi osobami jest na wagę złota. Takie profile i ich produkty w dziedzinie IT tworzą teraz przewagę konkurencyjną. Z uwagi na ten znaczący wkład w rozwój biznesu, specjaliści chmurowi są wysoko cenieni przez pracodawców, co przekłada się na atrakcyjne wynagrodzenie.Dla pracodawcy osoba chcąca pracować w roli specjalisty ds. rozwiązań chmurowych powinna posiadać dogłębną wiedzę na temat przynajmniej jednej z kluczowych platform, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure czy Google Cloud Platform. Ważne jest także opanowanie narzędzi do automatyzacji, takich jak Terraform czy Ansible, umiejętność poruszania się w językach używanych w chmurze (Bicep czy Python) oraz umiejętność zarządzania sieciami i systemami operacyjnymi. Istotna jest też znajomość technologii kontenerowych, jak Docker oraz systemów zarządzania kontenerami, takich jak Kubernetes. Wymienione kompetencje to zaledwie ogólny zarys, ale są niezbędne do tworzenia efektywnych, skalowalnych środowisk chmurowych. Specjalista czy specjalistka w tej dziedzinie musi również znać zasady bezpieczeństwa i monitorowania systemów w chmurze.Oprócz umiejętności technicznych, ważne są także kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej. Osoby zajmujące się cloud computingiem często współpracują z innymi działami w organizacji, dlatego umiejętność klarownego przekazywania informacji jest niezbędna, podobnie jak zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów. W końcu zbyt wolno wykryte i naprawione błędy w infrastrukturze chmurowej mogą mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania całej firmy.Szacuje się, że w 2023 rynek „cloud computing” warty był 602 miliardów dolarów. Do 2030 jego skumulowany współczynnik wzrostu ma wynosić aż 21,2%. Wobec takich prognoz, mimo swojej już teraz mocnej pozycji na rynku pracy, osoby specjalizujące się w rozwiązaniach chmurowych w ciągu najbliższych lat nie powinny martwić się o brak ofert zatrudnienia. Ich unikalne umiejętności techniczne, w połączeniu z odpowiednimi kompetencjami miękkimi, stanowią niezwykle wartościową kombinację.