Wypadek przy pracy: w czym pomaga ubezpieczenie pracownicze?

Jak wynika z danych GUS, w pierwszej połowie bieżącego roku w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało więcej osób niż w roku minionym, ale jednocześnie mniej było zdarzeń, które miały skutek śmiertelny lub zakończyły się ciężkim urazem. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia z ZUS, ale warto pamiętać, że ich uzyskanie nie wyklucza wypłaty z grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

Przeczytaj także: Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy. 1269 zł za każdy proc. uszczerbku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie świadczenia w razie wypadku przy pracy zapewnia ZUS?

Jaki zakres ma polisa na życie?

Jaką wysokość odszkodowania może zagwarantować ubezpieczenie pracownicze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia pomoc w powrocie do zdrowia po wypadkach przy pracy w postaci m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania, a w skrajnych przypadkach renty, gdy pracownik utraci zdolność do pracy. Jest to wydatna pomoc, jednak ustawowo uregulowane kwoty tych świadczeń, nie zawsze są w stanie pokryć potrzeby pracowników. W takim przypadku z pomocą przychodzą ubezpieczenia pracownicze – grupowe polisy na życie i polisy zdrowotne. Z reguły zakładają wyższe limity w porównaniu ze świadczeniami publicznymi. Co więcej, wypłaty z ZUS i z dodatkowych ubezpieczeń nie wykluczają się nawzajem, więc pracownicy mogą otrzymać podwójne wsparcie – zauważa Tomasz Kaniewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie w EIB SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ZUS vs typowe polisy pracownicze Grupowe polisy na życie i polisy zdrowotne z reguły zakładają wyższe limity w porównaniu ze świadczeniami publicznymi Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Polisa na życie zapewnia odszkodowanie po wypadku

Wysokości odszkodowań z polis pracowniczych są różne. Każdy program zawiera wybrane przez pracodawcę i pracowników ryzyka, kładąc nacisk na ochronę życia i zdrowia pracowników lub ich najbliższych. Z reguły świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wahają się od 50 000 zł do 200 000 zł, ale można też spotkać polisy gwarantujące jeszcze wyższe świadczenie. Bardzo ważnym ryzykiem w programach grupowych jest ryzyko trwałej niezdolności do pracy. Konieczność zakończenia pracy zawodowej wiąże się z ogromnymi wydatkami finansowymi na leczenie oraz uszczerbkiem w comiesięcznym budżecie rodziny. Środki uzyskiwane z ZUS powinny być w tym wypadku wspomagane poprzez prywatne polisy. Może też się zdarzyć, że polisa zakłada dodatkową sumę ubezpieczenia dla specyficznych wypadków, wypłacaną oprócz podstawowej kwoty wynikającej z głównej sumy ubezpieczenia. Polisa możne np. zakładać dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. A pamiętajmy, że jako wypadek przy pracy klasyfikowane są również zdarzenia w drodze do i z pracy – mówi Tomasz Kaniewski z EIB SA.

Polisa zdrowotna pomaga utrzymać pracowników w dobrym zdrowiu

Chciałbym zaznaczyć, że polisy grupowe są korzystnym rozwiązaniem, nawet w sytuacji, gdy pracownik płaci za nie samodzielnie. Dzięki efektowi skali zakres, sumy ubezpieczenia, a przede wszystkim składka są z reguły atrakcyjniejsze w porównaniu z ubezpieczeniami indywidualnymi. Ponadto, w przypadku grupowych polis na życie ubezpieczyciele zazwyczaj nie wymagają wypełnienia szczegółowej ankiety medycznej, jak to ma miejsce przy ubezpieczeniach indywidualnych. Są zatem łatwiej dostępne dla pracowników – dodaje Tomasz Kaniewski z EIB SA.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczy tego roku poszkodowanych w wypadkach przy pracy było 28 400 pracowników. To na szczęście jedynie o 1,8% więcej niż rok wcześniej. Dobrą wiadomością jest też fakt, że mniej było przypadków śmiertelnych i urazów ciężkich (odpowiednio o 20% i 5%). Niemniej, każdy uszczerbek na zdrowiu wymaga uwagi medycznej, czasem kosztownej.W swoim podstawowym zakresie (jak nazwa wskazuje) ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania najbliższym zmarłego. Z reguły polisy pracownicze zapewniają jednak o wiele szerszy zakres ochrony. Do najpopularniejszych umów dodatkowych należą zabezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków czy utraty zdolności do pracy. Na ich podstawie poszkodowani pracownicy oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu mogą liczyć również na środki na operacje chirurgiczne, rehabilitację, dodatkowe konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne.Polisy mogą także zakładać odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu i zwolnienia lekarskiego, a także assistance medyczne po wypadku.Zadaniem tych ubezpieczeń jest zapewnienie pracownikom dostępu do prywatnych świadczeń zdrowotnych, czyli w zamyśle szybszej pomocy niż ta, na którą możemy liczyć w ramach NFZ. Mogą zatem odegrać niebagatelną rolę w powrocie do zdrowia po wypadku. Jak wiadomo szybka diagnoza powikłań czy dodatkowych problemów spowodowanych przez wypadek, jest podstawą powrotu do zdrowia po wypadku.Co więcej, często ubezpieczyciele dają możliwość uzupełnienia zakresu ubezpieczenia zdrowotnego o świadczenia rehabilitacyjne, podobnie jak w przypadku polis na życie. Biorąc pod uwagę, że ciężkie uraz mogą wymagać długoletniego leczenia, każde dodatkowe wsparcie, zabieg rehabilitacyjny może istotnie przyspieszyć leczenie.