7 mitów na temat pracy w branży Business Support Services

Business Support Services (BSS) to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Branża boryka się jednak z wieloma mitami, z którymi postanowili się rozprawić eksperci z Grafton Recruitment.

Branża BSS jest coraz ważniejszym pracodawcą. Obecnie zatrudnia już 432 tys. osób, a dalszy prognozowany wzrost to 7,9% rok do roku. To znaczny odsetek zważywszy na obecne uwarunkowania gospodarcze, pokazujący trendy i zapotrzebowanie na nowoczesne usługi - komentuje Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment.

W ramach sektora można wyróżnić dwie gałęzie. Pierwsza z nich, Shared Service Centers (SSC) to centra usług wspólnych, które świadczą usługi dla innych jednostek w obrębie tej samej organizacji: księgowe i finansowe, IT, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zakupami i łańcuchem dostaw. Oferują usługi wewnętrzne na zasadach komercyjnych, aby zapewniając wysoką jakość usług przy minimalnych kosztach. Drugim rozwiązaniem jest BPO – Business Process Outsourcing. Centra te przejmują od firm część procesów, np. księgowość, IT czy HR. Outsourcing procesów biznesowych pozwala firmom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności kosztowej i jakości usług – wyjaśnia Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sektor BSS staje się coraz bardziej atrakcyjny dla pracowników Gwarantuje stabilność zatrudnienia, jasną ścieżkę kariery oraz duże możliwości rozwoju kompetencji, jest także otwarta na zatrudnianie pracowników bez doświadczenia, jeśli posiadają kompetencje językowe. Oferuje atrakcyjne stawki wynagrodzeń oraz szereg benefitów.

Mit 1. W sektorze funkcjonują tylko duże ośrodki

Mit 2. Sektor BSS zatrudnia najwięcej pracowników w Polsce

Mit 3. Praca w SSC/BPO jest tylko dla młodych

Mit 4. Tylko dla kandydatów z dużych miast

Według naszego raportu „Business Services 2023” niemal ¾ ankietowanych firm sektora BSS pracowało w ub. roku w formule hybrydowej, w modelu w pełni zdalnym 12 proc. Zgodnie z przewidywaniami tym roku będzie podobnie. Jednocześnie zaledwie 13,3 proc. przedsiębiorstw planuje pracę stacjonarną – podkreśla Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Mit 5. Są to głównie firmy posiadające kapitał zagraniczny

Mit 6. W SSC/BPO rzadko używa się języka polskiego

Pracę bez trudu znajdą w tym sektorze nie tylko osoby, które ukończyły kierunki ścisłe, ale także lingwiści czy humaniści – dodaje Ewa Michalska.

Mit 7. Branża BSS jest wybierana ze względu na niskie koszty

Przedsiębiorcy decydują się na korzystanie z usług BSS ze względu na redukcję kosztów operacyjnych i zwiększenie efektywności biznesowej, ale także do wysoką jakości usług, dostępność specjalistów i najnowocześniejszych technologii. To z kolei pozwala im skupić się na kluczowych obszarach swojej działalności.Sektor BSS staje się coraz bardziej atrakcyjny ze względu na korzyści, jakie oferuje pracownikom. Przede wszystkim gwarantuje stabilność zatrudnienia, jasną ścieżkę kariery oraz duże możliwości rozwoju kompetencji, jest także otwarta na zatrudnianie pracowników bez doświadczenia, jeśli posiadają kompetencje językowe. Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku i zdobywanie kantaków biznesowych stanowią dla pracowników wartość dodaną. Wiele firm z sektora BSS oferuje atrakcyjne stawki wynagrodzeń oraz szereg benefitów, poczynając od opieki medycznej i kart sportowych po ubezpieczenia na życie, bonusy roczne czy możliwość przychodzenia do biura z pupilem, wynika z raportu „Business Services” Grafton Recruitment. Jednak jednym z najważniejszych czynników, jakie decydują o chęci podjęcia pracy, jest dla pracownika możliwość pracy zdalnej, która obecnie jest coraz popularniejsza w tym sektorze.Branża usług wspólnych dla biznesu jest różnorodna i daje wiele możliwości rozwoju zawodowego, a mimo to wciąż budzi różne skojarzenia.Wielu osobom sektor BSS kojarzy się wyłącznie z dużymi centrami, zatrudniającymi setki pracowników. Nowym trendem jest natomiast rosnąca liczba mniejszych podmiotów, często zatrudniających poniżej 50 osób. Mimo niewielkiej skali są one efektywne finansowo i przyczyniają się do zwiększenia wydajności operacyjnej obsługiwanych firm. Proponują one często pracę na tak zwanych Entry Level Postions, czyli stanowiskach dla osób bez doświadczenia, które dopiero zaczynają swoją karierę. W wielu centrach możliwa jest zmiana działu, tym samym rozwój nowych kompetencji.Obecnie 1,7 tys. centrów zapewnia zatrudnienie dla ponad 400 tys. osób. Dla porównania dziesięć firm z rankingu Najwięksi Pracodawcy zatrudnia łącznie 419 tys. osób. Obszary takie jak handel, przemysł czy usługi rekrutują znacznie więcej pracowników.W sektorach SSC/PBO zatrudnienie może znaleźć każdy pracownik, niezależnie od wieku. Firmy działające w tym obszarze dostrzegają korzyści płynące z wielopokoleniowych zespołów i chętnie zatrudniają kandydatów z różnych grup wiekowych. Zważywszy na to, że obecnie aż 37 proc. społeczeństwa to osoby w wieku 50+, przy czym – jak wynika z raportu „Pokolenia na polskim rynku pracy” Grafton Recruitment – w ciągu 10 lat będzie to już blisko 45 proc. – także wiele firm z tego sektora wprowadza specjalne programy dla pracowników 50+, by zachęcić ich do aplikowania. BSS przyczynia się także do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju umiejętności i kwalifikacji pracowników.Jeszcze kilka lat temu na pracę zdalną mogli liczyć wyłącznie pracownicy branż IT/ITO. Po 2020 roku stało się to rzeczywistością dla zatrudnionych również w sektorze usług wspólnych i outsourcingu. Wiele firm pracuje obecnie zupełnie zdalnie, zaś 88% pracodawców wdrożyło model pracy hybrydowej (według danych z raportu „Hybrid and Beyond” firmy Colliers). To znacząco ułatwia podjęcie pracy w sektorze usług wspólnych z dowolnego miejsca.W centra BSS inwestowały do tej pory w większości firmy zagraniczne. Pracuje w nich zdecydowana większość zatrudnionych w 82,6%, czyli 330 800 osób. Sektor przyciąga także rodzimy kapitał. W centrach polskich pracuje obecnie 69 500 osób (17,4% całości zatrudnionych w branży). Już kilkadziesiąt polskich firm zdecydowało się otworzyć centra SSC i BPO, obsługujące spółki własne i świadczące usługi dla innych podmiotów. Przykładem mogą być Ciech Service otwarty w 2022 r. czy działające od dłuższego czasu Opinia 24 Contract Administration i Infor.Branża SSC/BPO jest atrakcyjna dla wielu pracowników ze względu na możliwość kontaktów międzynarodowych i możliwość doskonalenia znajomości języków obcych - według raportu ABSL z 2022 roku pracownicy centrów w Polsce mówią w 30 językach. W tym samym badaniu 60% centrów zadeklarowało jednak, że na co dzień używa języka polskiego.Koszty usług w przypadku sektora BSS są zazwyczaj niższe niż w innych branżach, ale nie jest to jedyny czynnik decydujący o wyborze centrów usług wspólnych. Firmy korzystają z usług BSS ze względu na doświadczenie i umiejętności specjalistów. Sektor usług wspólnych dla biznesu jest punktem odniesienia dla firm i zatrudnionych w innych branżach, tworzy najwyższe standardy pracy, jest wyznacznikiem oczekiwań pracowników, w tym dotyczących warunków zatrudnienia i poziomu zarobków w dużych ośrodkach miejskich.