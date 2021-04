Wynagrodzenia w małych firmach w 2020 roku

Mediana płac w małych firmach wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN brutto. To mniej niż wyniosła mediana ogólnopolska o 600 PLN. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało poniżej 3 500 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 6 367 PLN. Kobiety w małych firmach zarabiały 4 100 PLN, natomiast mężczyźni 5 030 PLN.

Mediany płac w małych firmach wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN brutto.

Mediana zarobków dyrektorów w małych firmach w 2020 roku wyniosła 9 551 PLN brutto.

Najwyższe płace otrzymywali pracownicy z małych firm w województwie mazowieckim – 5 349 PLN.

W małych firmach najwięcej zarabiali pracownicy o stażu pracy wynoszącym 11-15 lat oraz pracujący powyżej 16 lat – 5 094 PLN.

W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 16 645 pracowników z małych firm tj. zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Spośród tej grupy większość stanowili mężczyźni (54%), osoby zatrudnione w firmach prywatnych (86%) i z przewagą kapitału polskiego (86%).Mediana płac w małych firmach wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN brutto. To mniej niż wyniosła mediana ogólnopolska o 600 PLN. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało poniżej 3 500 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 6 367 PLN. Kobiety w małych firmach zarabiały 4 100 PLN, natomiast mężczyźni 5 030 PLN.Mediana zarobków dyrektorów w małych firmach (10-49 osób) w 2020 roku wyniosła 9 551 PLN brutto. Dla porównania dyrektorzy w największych firmach zarabiali 20 000 PLN. Kierownicy zarabiali od 6 000 PLN do 6 300 PLN. Natomiast specjaliści od 3 825 PLN do 5 731 PLN w zależności od poziomu kompetencji. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy szeregowi, mediana ich płac to 3 500 PLN.Najwyższe płace otrzymywali pracownicy z małych firm w województwie mazowieckim – 5 349 PLN. Na wyższe wynagrodzenia mogli liczyć w samej Warszawie - 5 833 PLN brutto. Na końcu zestawienia z zarobkami poniżej 4 000 PLN znajdowały się województwa: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie.W małych firmach najwięcej zarabiali pracownicy o stażu pracy wynoszącym 11-15 lat oraz pracujący powyżej 16 lat – 5 094 PLN. Pracownicy na początku ścieżki zawodowej zarabiali o ponad 1 500 PLN mniej - 3 566 PLN.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w małych firmach.