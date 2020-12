Kiedy średnia krajowa na Ukrainie osiągnie polski poziom? Dekada to mało

11,9 tys. hrywien, a więc około 1,5 tys. zł. To poziom przeciętnego wynagrodzenia, jakie we wrześniu br. zdołali osiągnąć Ukraińcy - wynika z danych State Statistic Service. Widzimy zatem, że polską i ukraińską średnią krajową dzieli dość spora przepaść. Ta sytuacja najpewniej utrzyma się jeszcze przez długie lata. Jeżeli bowiem na Ukrainie utrzyma się dotychczasowa dynamika wzrostu wynagrodzeń, to tamtejsza przeciętna pensja do polskiego poziomu dobije dopiero za ponad dekadę.

Przeczytaj także: Jakie są zarobki i koszty życia na Ukrainie?

Duże różnice wynagrodzeń to większy napływ imigrantów

Zestawiając te liczby widzimy dystans, jaki dzieli zarobki obywateli obu państw. Łatwiej też zrozumieć stały napływ pracowników do Polski. Z naszego badania wynika, że niemal połowa pracowników z Ukrainy na początku roku zarabiała 2,2-3 tys. zł netto miesięcznie. Pracodawcy oferują też często darmowe zakwaterowanie, co dodatkowo obniża koszty życia. I choć saldo migracji w tym roku jest ujemne, z powodu różnic w zarobkach, w dłuższej perspektywie pracownicy z Ukrainy nadal będą chętnie szukać zatrudnienia w naszym kraju – komentuje Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Lasha Kilasonia - Fotolia.com Jakie jest średnie wynagrodzenie na Ukrainie? Z danych State Statistic Service wynika, że średnie wynagrodzenie na Ukrainie we wrześniu br. wyniosło 11,9 tys. UAH, czyli ok. 1,5 tys. zł.

Polska teraźniejszość dla Ukrainy wciąż odległą przyszłością

Gdybyśmy założyli, że zarobki na Ukrainie będą rosły w tym tempie każdego roku, to pracownicy zza wschodniej granicy otrzymają wypłaty zbliżone do naszych aktualnie dopiero za 12 lat. To zauważalna przepaść, a warto pamiętać, że na najbliższe lata zapowiadane są kolejne podwyżki pensji minimalnej w Polsce. W 2021 r. wynagrodzenia wzrosną do poziomu 2800 zł brutto – dodaje Krzysztof Inglot.

Stosunek pensji minimalnych również na korzyść Polski

Ukraińcy pracują w Polsce głównie na stanowiskach niższego szczebla, a mimo to i tak zarabiają nawet kilkukrotnie więcej niż w swojej ojczyźnie na wyższych stanowiskach – podsumowuje ekspert.

W styczniu 2020 roku dynamika wzrostu wynagrodzeń obywateli Ukrainy sięgnęła 16,3% rdr, jednak już w kwietniu było to zaledwie 1,6%. Wakacje przyniosły odbicie, a wrzesień jego kontynuację - u schyłku III kwartału br. pensje Ukraińców rosły w tempie 12,3%.Wydaje się zatem, że sytuacja powoli wraca do poziomu sprzed pandemii.Średnie wynagrodzenie z września br. na Ukrainie w przeliczeniu na złotówki wyniosło 1572 zł (kurs z 14.12.2020). To zaledwie 30% kwoty, jaką można było zarobić w tym samym czasie w Polsce.W Polsce we wrześniu br. średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 5,6% wyższe niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu płac na Ukrainie jest znacznie wyższa – tam średnie zarobki z tego miesiąca wzrosły o 12,3% w ciągu roku.Pensja minimalna na Ukrainie wynosi 5000 UAH (w przeliczeniu 657 zł). Osoba z „najniższą krajową” zarabia zatem ¼ kwoty, którą mogłaby uzyskać pracując za najniższą stawkę (2600 zł brutto) w Polsce.