Wynagrodzenia. Kto najczęściej dorabia do pensji?

Kto najczęściej dorabia do pensji? © Voyagerix - Fotolia.com

W 2019 roku uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zapytaliśmy o to, czy dorabiali do pensji. We wszystkich branżach mediana kwot z dodatkowej pracy wyniosła 1 000 PLN brutto miesięcznie, oprócz służby zdrowia i energetyki, gdzie kwota ta była na poziomie 1 050 PLN brutto miesięcznie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Odsetek pracowników dorabiających do pensji w różnych branżach Najczęściej dorabiali pracownicy zatrudnieni w nauce i szkolnictwie oraz służbie zdrowia. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Odsetek pracowników dorabiających do pensji oraz mediany zarobków z dodatkowej pracy Spośród poszczególnych stanowisk, odsetek lekarzy dorabiających do pensji jest najwyższy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Biorąc pod uwagę poszczególne branże, najczęściej dorabiali pracownicy zatrudnieni w nauce i szkolnictwie oraz służbie zdrowia. Najrzadziej na takie rozwiązanie decydowali się pracownicy bankowości i ubezpieczeń.Z naszego badania wynika, że spośród poszczególnych stanowisk, odsetek lekarzy dorabiających do pensji jest najwyższy. Uzyskiwane przez nich kwoty z dodatkowego zajęcia również są najwyższe. Tak samo często do wynagrodzenia dorabiają profesorowie z medianą zarobków z dodatkowej pracy na poziomie 2 100 PLN.Dodatkowe wynagrodzenia grupy, która najczęściej dorabia - lekarzy różnią się w zależności od specjalizacji.