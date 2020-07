Jak zmieniły się wynagrodzenia Polaków w 2019 roku?

Już kolejny raz z rzędu w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zapytaliśmy respondentów o to, jak zmieniły się ich wynagrodzenia w 2019 roku. Okazało się, że pensje większości badanych (56%) były wyższe niż w roku poprzednim. Z kolei zarobki blisko 40% pracowników nie zmieniły się w odniesieniu do 2018 roku. Co ciekawe, w przypadku 6% były one niższe.

Wykres 1. Zmiana zarobków w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim Pensje większości badanych (56%) były wyższe niż w roku poprzednim.

Wykres 2. Zmiana zarobków w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wśród kobiet i mężczyzn W 2019 roku mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali, że ich wynagrodzenie wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wykres 3 Zmiana zarobków w 2019 roku na różnych szczeblach organizacji W 2019 roku w najkorzystniejszej sytuacji byli team leaderzy/koordynatorzy, wśród których aż 62% stwierdziło, że ich wynagrodzenia wzrosły

Wykres 4. Mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji Kierownicy, których pensje wzrosły w 2019 roku zarabiali 7 500 PLN brutto na miesiąc. W rezultacie była to kwota o 850 PLN wyższa niż kierowników z niezmienionym wynagrodzeniem.

W 2019 roku mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali, że ich wynagrodzenie wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim (58% mężczyzn wobec 53% kobiet).W tym przypadku nie zaobserwowano znaczących różnic. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2019 roku w najkorzystniejszej sytuacji byli team leaderzy/koordynatorzy, wśród których aż 62% stwierdziło, że ich wynagrodzenia wzrosły. W grupie specjalistów oraz brygadzistów/mistrzów tego zdania było 58% osób. Z kolei wśród pracowników szeregowych zauważono największy odsetek pracowników (8%) deklarujących spadek wynagrodzenia w 2019 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym.Analizując dane na temat zmiany wynagrodzeń, można zauważyć pewną prawidłowość: osoby, których wynagrodzenia wzrosły w 2019 roku , zarabiały na ogół więcej niż te, które otrzymywały tyle samo i mniej. Przykładowo kierownicy, których pensje wzrosły w 2019 roku zarabiali 7 500 PLN brutto na miesiąc. W rezultacie była to kwota o 850 PLN wyższa niż kierowników z niezmienionym wynagrodzeniem i o 1 000 PLN wyższa od tych, których zarobki spadły.