Zasiłek macierzyński i pogrzebowy: ZUS może sam zgłosić się do USC po odpis aktu

W dobie pandemii załatwianie niektórych spraw urzędowych bywa utrudnione. Ze względu na wprowadzone ograniczenia trudniejsze niż dotychczas może okazać się np. uzyskanie z USC odpisów aktów urodzenia czy zgonu – dokumentów, które są konieczne do ustalenia prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz pogrzebowego. Teraz jednak o zaświadczenie z USC może postarać się sam ZUS. Zrobi to jednak dopiero na wyraźne polecenie osoby zainteresowanej.

Wniosek o zasiłek macierzyński – odpis aktu urodzenia

imię i nazwisko,

datę urodzenia,

numer PESEL.

- Może zdarzyć się, że rodzic nie zna numeru PESEL, dlatego ważne żeby podał dodatkowo miejscowość, gdzie się dziecko urodziło. Na naszej stronie internetowej jest udostępniony formularz oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka - informuje rzeczniczka.



Kliknij, aby powiekszyć fot. djedzura - Fotolia.com ZUS pomaga klientom w uzyskaniu zaświadczeń z USC Na wniosek klienta Zakład może wystąpić o odpisy aktów stanu cywilnego, które są potrzebne m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy

imię i nazwisko,

numer PESEL,

datę zgonu.

Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość) - wyjaśnia Kowalska-Matis.

Do kogo wysłać formularz?

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo

Osoba, która chciałaby, aby to ZUS wyręczył ją w uzyskaniu odpisu aktu urodzenia lub zgonu z USC, musi wraz z wnioskiem o zasiłek złożyć stosowne oświadczenie, w którego treści znajdą się dane umożliwiające USC identyfikację osoby, której odpis ma dotyczyć.Aby ZUS uzyskał z USC niezbędny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego odpis aktu urodzenia dziecka , z wnioskiem o zasiłek macierzyński należy przekazać ZUS dane dziecka, w tym:Aby ZUS mógł pozyskać z USC odpis aktu zgonu, we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej, w tym:Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które maja prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty składamy do ZUS.ZUS przypomina ponownie, że jedyną drogą elektronicznego składania oświadczeń i wniosków jest tylko i wyłącznie PUE. Dokumenty przesyłane mailem nie są rozpatrywane.Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej. Te dokument należy wrzucić do skrzynki wystawionej w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą.