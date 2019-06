Praca wakacyjna. Gdzie zarobisz najwięcej?

Praca wakacyjna to okazja na podreperowanie budżetu, ale także sposób na zrealizowanie marzeń czy postawienie pierwszych kroków na rynku pracy. Szczególnie chętnie korzystają z niej studenci, którzy łączą w ten sposób zarabianie pieniędzy z poznawaniem świata i nauką języków obcych. Wakacje to okres, który sprzyja znalezieniu atrakcyjnego zajęcia nie tylko za granicą, ale także w kraju. Gdzie go poszukiwać i o czym pamiętać przed ewentualnym wyjazdem za granicę?

Gdzie jeszcze można szukać pracy wakacyjnej?

Z uwagi na to, że w okresie wakacyjnym sporo się przemieszczamy, pojawiają się dodatkowe oferty pracy ze strony popularnych przewoźników, takich jak Uber czy Bolt. Można trafić również na ogłoszenia związane ze sprzedażą biletów. W nadmorskich kurortach często poszukuje się animatorów czasu wolnego, ratowników WOPR czy opiekunów dla dzieci. Wzmożony ruch widać także na lotniskach, dlatego coraz częściej można spotkać się z ofertami zarówno pracy wakacyjnej, jak i stałej – mówi Leszek Kurycyn, dyrektor zarządzający agencji rekrutacyjnej Jobhouse.

Kelner Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych zgłasza sektor HoReCa (hotel, restaurant, cafe/catering).

O czym należy pamiętać podczas szukania pracy wakacyjnej?

Podejmując jakąkolwiek pracę wakacyjną, musimy podpisać umowę, która będzie stanowić nasze zabezpieczenie w razie ewentualnych problemów z wypłacalnością. Wykonywanie tak zwanych prac próbnych w wielu przypadkach może okazać się próbą oszustwa. Zastanówmy się także, czy wyjazd za granicę na pewno będzie rentowny. Pomimo wyższych zarobków może się bowiem okazać, że koszty dojazdu i utrzymania się na miejscu znacząco obniżają opłacalność całego przedsięwzięcia – podsumowuje Leszek Kurycyn.

Wakacje to przede wszystkim okres intensywnej turystyki, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Latem w podróże udają się głównie rodziny, które korzystają z czasu wolnego od nauki. Z tego też względu największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych zgłasza sektor HoReCa (hotel, restaurant, cafe/catering). To branża atrakcyjna również dla poszukujących pracy wakacyjnej , którzy oprócz pensji mogą liczyć również na napiwki, nierzadko sięgające poziomu pensji.Letnie miesiące to tradycyjnie również czas festiwali muzycznych oraz imprez w plenerze. Masowy charakter tego rodzaju przedsięwzięć sprawia, że organizatorom potrzeba wielu rąk do pracy. Przy samym Open’er Festiwal w Gdyni dodatkowe zajęcie znajdzie około 200 osób. Podczas takich imprez oprócz wynagrodzenia, dodatkowym benefitem jest możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.Wśród ofert znajdą także coś dla siebie miłośnicy zwierząt. Spora liczba posiadaczy zwierząt domowych, którzy wyjeżdżają na wakacje nie ma gdzie zostawić swojego pupila. Z tego względu pojawia się coraz więcej ogłoszeń prywatnych dla miłośników czworonogów i nie tylko, którzy mogliby zająć się zwierzętami podczas nieobecności właściciela.Przed podjęciem jakiejkolwiek pracy warto poszukać opinii na temat potencjalnego pracodawcy. Z łatwością znajdziemy je w Internecie lub w mediach społecznościowych. Jeśli zastanawiamy się nad wyjazdem za granicę, warto skorzystać z pomocy renomowanej agencji pracy, która pomoże w załatwieniu wszystkich formalności, a dodatkowo zapewni nam większe poczucie bezpieczeństwa.Warto też wiedzieć jakich stawek możemy się spodziewać. W Polsce kwoty zaczynają się od około 15,00 zł brutto za godzinę np. na festiwalu Open’er. W gastronomii można dostać 17-18,00 zł, plus napiwki. Za granicą, w zależności od kraju, są to kwoty od 9 – 10 EUR do nawet 14-17,00 EUR, na przykład w branży budowlanej.Wakacje to czas, który można poświęcić nie tylko na odpoczynek, ale również na wzbogacenie swojego CV oraz rozwój. Niezależnie od charakteru pracy, mamy szansę na zdobycie nowego doświadczenia, które może wpłynąć w dużym stopniu na naszą przyszłą karierę. Celem podjęcia pracy wakacyjnej może być także zgromadzenie funduszy na podróż marzeń, którą możemy zrealizować podczas innej pory roku.