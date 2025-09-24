Opole i Gorzów wyprzedzają Warszawę - raport o sile nabywczej wynagrodzeń mieszkańców

Raport portalu RynekPierwotny.pl pokazuje, jak naprawdę wygląda dostępność mieszkań w 18 stolicach województw. Eksperci przeanalizowali siłę nabywczą płac, liczbę ofert i dostępność kredytową, ujawniając zaskakujące różnice. To już nie pierwszy raz, gdy okazuje się, że najwyższe zarobki wcale nie gwarantują największych możliwości zakupowych. Opole czy Gorzów Wielkopolski w rankingu dostępności mieszkań górują nad Warszawą, Krakowem i Gdańskiej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miastach wojewódzkich pensja pozwala kupić największy metraż mieszkania?

Gdzie nabywcy mają największy wybór ofert na rynku pierwotnym i wtórnym?

Jak zmieniła się zdolność kredytowa singli i rodzin w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Dlaczego mniejsze miasta mogą oferować lepszą dostępność mieszkań niż metropolie?

Same zarobki to za mało

Z lipcowych danych GUS wynika, że najwyższymi zarobkami kusiły Kraków, Warszawa i Gdańsk. Niestety, jak się okazuje, wysokie zarobki najczęściej idą w parze z wysokimi cenami nieruchomości, czego przykładem są wspomniane metropolie. I na odwrót, np. w Gorzowie Wielkopolskim najniższe są zarówno zarobki, jak i ceny mieszkań oferowanych przez firmy deweloperskie. Zdarzają się też wyjątki. Np. w Katowicach przeciętne zarobki są jednymi z najwyższych (m.in. dzięki przemysłowi wydobywczemu), a ceny – najniższych. Z kolei w Olsztynie zarobki są stosunkowo niskie, a ceny nowych mieszkań – wysokie. To świadczy o tym, że każde miasto ma swoją specyfikę. Dużo zależy np. od jego atrakcyjności turystycznej, specyfiki lokalnej gospodarki czy też jakości życia - mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Stosunek zarobków do cen nowych mieszkań Opole i Gorzów Wielkopolski charakteryzują się najkorzystniejszym stosunkiem cen mieszkań do zarobków Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Najwięcej ofert „na głowę”? Wrocław i Katowice na szczycie

Paradoksalnie są miasta takie jak Zielona Góra czy Opole, w których mimo wysokiej dostępności mieszkań, nie ma na nie wielu chętnych. W efekcie podaż też jest niewielka. I na odwrót. Tam, gdzie popyt na mieszkania jest duży, tam ich dostępność jest słabsza z powodu wysokich cen – komentuje Marek Wielgo.

O dostępności kredytowej mamy dobre wiadomości

W przypadku stolicy widzimy zatem roczną poprawę na poziomie około 10 m kw. Warszawski wynik nadal pozostawia wiele do życzenia, ale jego zmiana zasługuje na uwagę - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Powierzchnia możliwego do zakupu za kredyt nowego lokum Powierzchnia dostępnego lokum została obliczona osobno dla singla oraz rodziny „2+1” Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Powiało optymizmem

Aktywność firm deweloperskich można traktować jako swoisty barometr atrakcyjności danego terenu dla młodych osób - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.