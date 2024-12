Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji?

Zawodami przyszłości nazywa się przede wszystkim te profesje, które na przestrzeni nadchodzących lat będą mieć największy potencjał rozwojowy, co związane jest m.in. z ich powiązaniem z rozpędzonym do granic możliwości postępem technologicznym. "Zawodem przyszłości" równie dobrze jednak można nazwać posady, które nie są zagrożone zastąpieniem przez sztuczną inteligencję. W Polsce w 20 zawodach najmniej narażonych na wpływ AI pracuje 1,66 mln osób.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Przedstawiciele których zawodów nie muszą obawiać się, że zastąpi ich sztuczna inteligencja?

Dlaczego automatyzacja w niewielkim stopniu zagraża pracownikom opieki zdrowotnej ?

Jakim wyzwaniom muszą stawić czoła sprzedawcy B2B?

Regularnie analizujemy wpływ nowych technologii na rynek pracy. Rośnie znaczenie specjalistów od sztucznej inteligencji, automatyzacji czy robotyzacji, ale nie każdy musi się na tym znać, co potwierdza najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego.



W Polsce 1,66 mln osób pracuje w 20 zawodach najmniej narażonych na wpływ AI. To między innymi robotnicy wykonujący prace fizyczne w różnych branżach, osoby zajmujące się rolnictwem, hodowlą czy pracownicy opieki zdrowotnej i osobistej. Cechy takie jak empatia, wyobraźnia czy wrażliwość to elementy, których maszyny nie zastąpią, a które decydują o unikalności wielu zawodów – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Zawody przyszłości w sektorze medycznym i opieki zdrowotnej

Zawody przyszłości w sektorze budownictwa i rzemiosła

Zawody przyszłości w sektorze usługowym i w sprzedaży

Zawody przyszłości w sektorze kreatywnym i modowym

Automatyzacja wpłynęła na wiele aspektów opieki zdrowotnej, ale zawody wymagające bliskiego kontaktu z pacjentem, takie jak pielęgniarka (1), psycholog (2), masażysta (3) oraz opiekun osób starszych (4), opierają się na empatii, zaangażowaniu i zrozumieniu indywidualnych potrzeb pacjentów. Mimo że AI wspiera diagnostykę i analizę danych, troskliwa i pełna zrozumienia opieka świadczona przez te osoby pozostaje niezastąpiona. Właśnie te zawody, angażujące inteligencję emocjonalną oraz indywidualne podejście, będą trwały niezależnie od postępu technologicznego.Postępująca automatyzacja wpłynęła na zwiększenie efektywności w budownictwie, ale zawody takie jak murarz (5), elektryk (6) i hydraulik (7) nadal bazują na precyzji, elastyczności oraz zdolnościach manualnych. W każdej z tych dziedzin specjalista musi radzić sobie z nieprzewidywalnymi warunkami pracy i dopasowywać się do wymogów różnych projektów.Z kolei w rzemiośle zawód jubilera (8) łączy precyzję oraz artystyczną wrażliwość. Proces tworzenia biżuterii wymaga niezwykłej dokładności, estetycznego wyczucia oraz zręczności, które AI nie jest w stanie odwzorować. Wszystkie te profesje wymagają nie tylko doświadczenia, ale także adaptacji do nowych i unikalnych sytuacji, co sprawia, że potrzebują ludzkiego zaangażowania.Masaż (9) i praca fryzjera (10) są trudne do zautomatyzowania, ponieważ bazują na bezpośrednim kontakcie i budowaniu relacji z klientem. Takie usługi, które wiążą się z indywidualnym lub kreatywnym podejściem, są odporne na rozwój AI. W tej branży mogą być też spokojni trenerzy zwierząt (11), bo ich praca opiera się na zrozumieniu i komunikacji ze zwierzętami, co wymaga doświadczenia oraz wyczucia. Każde zwierzę reaguje inaczej i wymaga indywidualnego podejścia, które jest trudne do odwzorowania przez technologię.Natomiast w sektorze sprzedaży relacje biznesowe są podstawą sukcesu, gdzie kluczowa jest komunikacja i zaufanie między partnerami. Sprzedawcy B2B (12) muszą na bieżąco analizować potrzeby klientów i dynamicznie dostosowywać swoje oferty. Relacje oraz intuicja handlowa są trudne do naśladowania przez algorytmy, dlatego profesja ta pozostaje odporna na automatyzację.Mimo ogromnych postępów technologicznych, sztuczna inteligencja i roboty nie są w stanie zastąpić modelki na wybiegu (13), choć już teraz są one zastępowane w kampaniach reklamowych, które generuje AI. Na wybiegu nadal jednak liczy się autentyczność, unikalny wygląd oraz unikatowe cechy, które przyciągają uwagę. Innym przykładem jest szef kuchni (14), który tworzy unikalne dania wymagające kreatywności, intuicji smakowej oraz zdolności do dostosowania się do indywidualnych preferencji, które są domeną ludzkiej wyobraźni i doświadczenia. Również AI jest bez szans, aby zastąpić instruktorów sportów (15), takich jak surfing, snowboard czy jazda konna, muszą nie tylko dobrze znać techniki sportowe, ale także umieć reagować na dynamiczne warunki i potrzeby uczniów na danym terenie.