Jakie wynagrodzenia i trendy w dziale HR?

Firma Grafton Recruitment opublikowała raport rzucający światło na sytuację pracowników zatrudnionych w HR. Opracowanie wskazuje na zarobki, jakie oferuje dział HR, przedstawia stanowiska, na których obsadzeniu zależy firmom w szczególności oraz prezentuje kierunki zmian kształtujących rynek pracy zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeczytaj także: Trendy w HR w 2025 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kroki podejmują pracodawcy, aby zatrzymać w firmie najlepszych specjalistów?

Ile zarabiają pracownicy działów HR w poszczególnych miastach?

W których segmentach HR wynagrodzenia rosły najbardziej?

Zapotrzebowanie na role

Przedsiębiorstwa inwestują w rozwój i szkolenia, by zatrzymać najlepszych specjalistów i przygotować ich na przyszłe wyzwania. Z tego powodu wzrasta liczba ofert na stanowiska w obszarach Learning & Development, trenerów oraz Happiness Managerów. Postępująca digitalizacja procesów HR oraz wykorzystanie AI rewolucjonizują rekrutację i analizę danych, co pozwala na redukcję kosztów i automatyzację rutynowych zadań. Mimo to, pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów pozostaje wyzwaniem – mówi Aneta Mozyrska, Project Manager i trener w Grafton Recruitment.

Tabela wynagrodzeń

HR Manager nie odpowiada już wyłącznie za relacje, dobrostan i rozwój pracowników w organizacji. Musi również posiadać kompetencje analityka, prawnika, eksperta ds. środowiska, PM, aby móc przygotować organizację do podążania za wymogami zrównoważonego rozwoju i dyrektyw unijnych. Wzrost wynagrodzeń odzwierciedla te zmiany w obszarze kompetencji – podkreśla Aneta Mozyrska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia w działach HR W przypadku stanowisk operacyjnych, takich jak rekruterzy, zarobki w mniejszych miastach wynoszą od 6 000 do 9 000 zł Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dynamika wynagrodzeń w 2024 roku

Działy HR przekształcają się w strategiczne centra decyzyjne. Wzrosty wynagrodzeń w obszarze rekrutacji i employer brandingu wskazują, jak istotne stało się przyciąganie najlepszych talentów. Jednocześnie umiarkowane wzrosty na stanowiskach kierowniczych sugerują, że firmy kładą nacisk na długoterminowe zarządzanie procesami i budowanie zrównoważonego środowiska pracy – komentuje Ewa Michalska, dyrektor operacyjna w Grafton Recruitment.

Zapotrzebowanie na pracowników działów HR utrzymywało się w mijającym roku na stabilnym poziomie. Można tu dostrzec kontynuację trendu z poprzedniego roku. Popyt na role w działach HR choć rósł (0,71 proc.), był jednak nieco niższy od średniej dla wszystkich ról w działach korporacyjnych (1,04 proc.) ujętych w „Raporcie wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment.Z raportu wynika, że dyrektorzy personalni w Warszawie mogą liczyć na wynagrodzenie od 25 000 do 40 000 zł brutto miesięcznie, podczas gdy w miastach takich jak Wrocław czy Trójmiasto, widełki zaczynają się od 18 000 zł. HR Business Partnerzy, którzy odpowiadają za kluczowe procesy organizacyjne, zarabiają od 10 000 zł w Łodzi do nawet 19 000 zł w Poznaniu.W przypadku stanowisk operacyjnych, takich jak rekruterzy, zarobki w mniejszych miastach wynoszą od 6 000 do 9 000 zł, natomiast w większych kształtują się w przedziale 6 000 do 13 000 zł. Z kolei specjaliści ds. wynagrodzeń i benefitów, szczególnie w Warszawie, mogą liczyć na bardziej konkurencyjne stawki w przedziale 9 500–14 000 zł, co podkreśla rosnące znaczenie tego rodzaju ról w strukturach organizacji.Porównanie wynagrodzeń rok do roku wskazuje, że najwyższe wzrosty dotyczyły stanowisk związanych z rekrutacją i zarządzaniem talentami. Wynagrodzenia specjalistów ds. rekrutacji i szkoleń wzrosły o 10,5%, a Talent Sourcerów o 10%. Specjaliści ds. rekrutacji i employer brandingu odnotowali wzrost wynagrodzeń na poziomie 9,6%.Podwyżki objęły także stanowiska analityczne i administracyjne – analitycy HR zyskali średnio 8,9%, a specjaliści ds. kadr i płac 8,2%. Wzrost wynagrodzenia w obszarach odpowiedzialnych za analitykę nie zaskakuje, pracodawcy cenią sobie umiejętności pozwalające na opracowywanie danych dotyczących pracowników oraz procesów kadrowych. Wzrosty wynagrodzeń dla kierowników ds. wynagrodzeń i benefitów (4%) oraz kierowników ds. kadr i płac (5,8%) były umiarkowane, co odzwierciedla ich stabilną pozycję na rynku.Jednak nie wszystkie stanowiska zanotowały wzrost wynagrodzeń. Zaskakujący spadek - o 6,1% dotyczył specjalistów ds. HR, co może wynikać z przesunięcia uwagi organizacji na bardziej wyspecjalizowane role, takie jak employer branding czy rekrutacja.Wynagrodzenia w działach HR ewoluują wraz z rosnącym znaczeniem tej funkcji w strategiach organizacyjnych. Dynamiczne wzrosty płac w obszarach rekrutacji i employer brandingu podkreślają, jak istotne stało się budowanie wizerunku pracodawcy i przyciąganie talentów. Jednocześnie wyzwania związane z regionalnym zróżnicowaniem wynagrodzeń oraz spadkami w niektórych obszarach wskazują na potrzebę dalszej optymalizacji polityk płacowych.