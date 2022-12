Niedziele handlowe i niehandlowe 2023. Kiedy na zakupy?

Za nami dwie ostatnie niedziele handlowe tego roku - 11 i 18 grudnia. Łącznie w 2022 roku niedziel handlowych było siedem. A ile takich niedziel będzie w 2023 roku? Też siedem, a w właściwie to... sześć i pół.

Niedziele handlowe 2023

29 stycznia 2023 r.,

2 kwietnia 2023 r.,

30 kwietnia 2023 r.,

25 czerwca 2023 r.,

27 sierpnia 2023 r.,

17 grudnia 2023 r.,

24 grudnia 2023 r.

Niedziele niehandlowe 2023

8 stycznia

15 stycznia

22 stycznia

5 lutego

12 lutego

19 lutego

26 lutego

5 marca

12 marca

19 marca

26 marca

16 kwietnia

23 kwietnia

7 maja

14 maja

21 maja

4 czerwca

11 czerwca

18 czerwca

2 lipca

9 lipca

16 lipca

23 lipca

30 lipca

6 sierpnia

13 sierpnia

20 sierpnia

3 września

10 września

17 września

24 września

1 października

8 października

15 października

22 października

29 października

5 listopada

12 listopada

19 listopada

26 listopada

3 grudnia

10 grudnia

31 grudnia

1 stycznia – Nowy Rok (niedziela)

6 stycznia – Święto Trzech Króli (piątek)

9 kwietnia – Wielkanoc, pierwszy dzień świąt (niedziela)

10 kwietnia – Wielkanoc, drugi dzień świąt (poniedziałek)

1 maja – Święto Pracy (poniedziałek)

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (środa)

28 maja – Zielone Świątki (niedziela)

8 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek)

1 listopada – Wszystkich Świętych (środa)

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (sobota)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek)

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (wtorek)

Dlaczego sześć i pół? W 2023 roku ostatnia niedziela handlowa wypada 24 grudnia, czyli w Wigilię. A czas pracy tego dnia jest skrócony do godziny 14.00.W 2023 roku niedziele handlowe wypadają w styczniu, kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz grudniu.Klienci nie zrobią zakupów w niedziele w lutym, w marcu, maju, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie, za to po dwie niedziele handlowe wypadają w kwietniu i grudniu.Placówki handlowe będą zamknięte także w dni ustawowo wolne od pracy, czyli:Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. W 2022 roku zakaz handlu został zaostrzony.Zakaz handlu przewiduje wyłączenia. Otwarte mogą być apteki, kwiaciarnie, urzędy pocztowe, stacje benzynowe, cukiernie, lodziarnie, kawiarnie, restauracje, sklepy z pamiątkami czy z prasą. Nowelizacja rozszerzyła katalog wyłączeń. Od 2022 roku możliwy jest handel w placówkach handlowych prowadzących handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych, a także skup produktów pochodzenia rolniczego.Za złamanie zakazu w niedzielę niehandlową grożą kary w wysokości od 1000 do 100 000 zł grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności.