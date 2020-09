Jakie wynagrodzenia w branży energetycznej?

W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 3 981 osób z branży energetycznej. Ponad 75% próby stanowili mężczyźni, ankietę wypełniły 873 kobiety. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki pracowników branży energetycznej, jednocześnie prezentując czynniki je różnicujące.

Mediana wynagrodzenia w branży energetycznej w 2019 roku wyniosła 5 500 PLN brutto.

Jakie czynniki różnicują wynagrodzenia pracowników branży energetycznej w województwie mazowieckim?

Wielkość firmy

Najlepiej zarabiali zatrudnieni w największych firmach liczących powyżej 1 000 pracowników.

Staż pracy

Pracownicy z co najmniej 11 letnim stażem zarabiali blisko dwa razy tyle co osoby w pierwszym roku pracy.

