Ile zarabia kucharz, kelner i menedżer restauracji w 2020 roku?

W latach poprzedzających pandemię branża gastronomiczna w Polsce wyraźnie rozkwitała, społeczeństwo coraz chętniej korzystało z usług, szczególnie w większych miastach. Jednak, ostatnie miesiące były dla tej branży szczególnie trudne. Ograniczenia gospodarcze spowodowane koronawirusem zminimalizowały możliwości zarobkowe. Przez blisko trzy miesiące usługi gastronomiczne ograniczały się do dostarczenia posiłków na wynos. Postanowiliśmy sprawdzić, jak przedstawiają się w 2020 roku zarobki na najpopularniejszych stanowiskach w gastronomii i to, jakie czynniki determinują ich wysokość. W artykule nie uwzględniono dodatkowych dochodów pochodzących z napiwków.

Kucharze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Wynagrodzenia kucharzy o różnym stażu pracy w 2020 roku Zarobki kucharzy ze stażem pracy 4-5 lat to 3680 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Kelner

Menedżer restauracji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 3. Wynagrodzenia menedżerów restauracji w wybranych miastach w 2020 roku 25% menedżerów restauracji w Warszawie zarabia powyżej 6 970 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Mediana ogólnopolska zarobków kucharzy wynosi 3 470 PLN brutto miesięcznie. 25% zarabia poniżej 2 780 PLN, a 25% powyżej 4 300 PLN. Kucharzy biorących udział w badaniu zapytaliśmy, czy są zadowoleni z wykonywanej pracy. Wyniki pokazały, że w grupie kucharzy odpowiadających „raczej tak” mediana wynagrodzeń wynosi 3 640 PLN. Mediana wynagrodzeń kucharzy zdecydowanie zadowolonych z pracy wynosi 3 980 PLN.Kucharki zarabiają mniej od kucharzy. Według Ogólnopolskiego Badania Benefitów luka płacowa na tym stanowisku wynosi aż 21,6%.Wpływ na wynagrodzenia kucharzy ma staż pracy. Badanie pokazuje, że im bardziej doświadczony kucharz tym jego wynagrodzenie jest wyższe.Określenie średnich wynagrodzeń kelnerów nie jest łatwe ze względu na ich strukturę. Kelnerzy oprócz wynagrodzeń określonych w umowach otrzymują napiwki. Zwyczajowo przyjmuje się, że od każdego rachunku napiwek wynosi 10%. Jak podają różne źródła, w Warszawie zazwyczaj jest to ok. 200 PLN na dzień pracy, co podwaja płacę podstawową.Badanie pokazuje, że najwyższe zarobki osiągają kelnerzy w wieku 36-40 lat.W przypadku tego stanowiska również wynagrodzenia kobiet są niższe. Luka płacowa jest jednak niższa i wynosi 7%.Manager restauracji to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania w lokalu gastronomicznym. Do zadań manager restauracji należy podejmowanie decyzji, planowanie (dostaw, zatrudnienia, działań marketingowych), organizowanie (pracy lokalu, logistyki, eventów), motywowanie i kontrolowanie pracowników, podnoszenie jakości oferowanych usług i produktów.Menadżerowie płci męskiej zarabiają więcej od kobiet. W tym przypadku luka płacowa wynosi 10%.Podobnie jak w przypadku kucharzy, starsi i bardziej doświadczeni menagerowie zarabiają więcej.