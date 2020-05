Zasiłek opiekuńczy ZUS przedłużony do 24 maja

W dobie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa prawa rodziców zostały rozszerzone o możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu m.in. konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat ośmiu, które nie uczęszcza do żłobka, przedszkola lub szkoły ze względu na zamknięcie tych placówek. Okres, w którym możliwe jest pobieranie tego świadczenia został właśnie wydłużony do 24 maja br. Rodzice najmłodszych dzieci nie muszą się zatem decydować na wysłanie swoich pociech do żłobków i przedszkoli już od 6 maja, a więc od momentu, kiedy działanie tych placówek ma być formalnie wznowione.

Do kiedy wypłacany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania tego świadczenia?

W jakim terminie jest wypłacane?



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy



- Jeżeli placówka, do której chodzi dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Podobnie, jeżeli pomimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał – dodaje.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

W jakim terminie wypłacany jest rodzicom zasiłek?

Przypomnijmy, zgodnie z art 4. Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym i są zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługujeI wprawdzie w ramach kolejnego, drugiego etapu odmrażania polskiej gospodarki założono, że od 6 maja br. ruszą również żłobki i przedszkola, to jednocześnie decyzję o ich otwarciu pozostawiono w gestii organu założycielskiego, co oznacza, że swojej działalności z pewnością nie wznowią wszystkie placówki naszym kraju.Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie o tym, że chce skorzystać z opieki nad dzieckiem bezpośrednio do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.Pracownik zatrudniony w małej firmie (do 20 osób) może także sam złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, ale to znacznie wydłuża procedurę, bo wtedy ZUS i tak zwraca się do pracodawcy o przesłanie druku Z-3 lub Z-3a, w zależności od posiadanej przez pracownika.Jeśli wniosek jest składany bezpośrednio do pracodawcy wtedy to pracodawca od razu po załączeniu do wniosku o zasiłek odpowiedniego formularza – wysyła go do ZUS. Szybciej, prościej mniej procedur i pracy dla ZUS, pracownika i pracodawcy.Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.To zależy od tego, kto wypłaca zasiłek. Jeżeli pracownikowi pieniądze przelewa jego pracodawca wtedy wypłata z pewnością jest szybsza niż w przypadku osób samozatrudnionych, którzy taki wniosek składają bezpośrednio do ZUS. Wypłata z ZUS nie następuje z automatu, gdy wpływa do nas wniosek - sprawdzamy, czy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, (bo to z tego funduszu jest wypłata), czyli albo zapłacił jeszcze za marzec składkę albo złożył wniosek o zwolnienie ze składek lub o odroczenie płatności. A to niestety trwa, dodam, ze ustawowo ZAWSZE wniosek jest (i był wcześniej, bo tu się nic nie zmieniło) rozpatrywany dopiero po upływie czasu, na jaki jest wnioskowany zasiłek) Niestety problem pojawia się, gdy do ZUS nie wpłynęła składka ani żaden z wniosków tj. o odroczenie lub zwolnienie z płacenia składki. Przypomnę, że według przepisów przedsiębiorca ma na to wprawdzie czas do końca czerwca, ale w tej sytuacji lepiej żeby to zrobił jak najszybciej.