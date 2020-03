Home office: jak organizować pracę w czasie pandemii?

W obliczu koronawirusa wiele firm zdecydowało się przejść na pracę zdalną. I wprawdzie home office jest rozwiązaniem, które spotyka się przeważnie z aprobatą pracowników, to jednak nie oznacza to, że nie pojawiają się w związku z nim żadne wyzwania. Jak efektywnie organizować sobie pracę w domu?

Stwórz przestrzeń do pracy

– Najważniejsze jest to, aby strefa pracy była wydzielona od reszty naszego mieszkania. Stwórzmy przestrzeń, w której będziemy mogli bez problemu się skupić, a także wykonywać niezbędne obowiązki służbowe. Zadbajmy o swoją wygodę. Zapewnijmy sobie odpowiednie biurko, krzesło oraz dobre oświetlenie. Przygotujmy urządzenia biurowe, które będą niezbędne przy wykonywaniu codziennych zadań. Znajdźmy także miejsce na dokumenty potrzebne do pracy. Wszystkie segregatory i materiały, które wykorzystujemy podczas pracy trzymajmy w miejscu, do którego będziemy mieli łatwy dostęp. Przygotujmy nasze „tymczasowe biuro” tak aby kojarzyło nam się z pracą i wykonywanymi obowiązkami. Odpowiednio nas to zmotywuje i nastroi do realizacji pracowniczych zadań – wyjaśnia Dorota Kobierska trener rozwoju osobistego, coach, psychoterapeuta, właścicielka firmy Personal Effect.

Praca zdalna Zadbajmy o stworzenie komfortowego miejsca pracy, stwórzmy plan dnia oraz trzymajmy się ustalonych godzin pracy.

Ustal plan dnia

– Podczas pracy zdalnej ważna jest nasza samodyscyplina i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nie łączmy obowiązków pracowniczych z obowiązkami domowymi. Robienie przerwy w pracy, aby np. wytrzeć kurze, pozmywać czy nastawić pranie, nie będzie najlepszym pomysłem. Starajmy zachowywać się tak, jak w ciągu dnia pracy w biurze. Zaczynajmy dzień od stworzenia listy zadań do wykonania, dzięki czemu ustalimy cele i priorytety, a nasza praca będzie bardziej zorganizowana i efektywna. Trzymajmy się wyznaczonych godzin pracy, które obowiązują nas podczas pracy w biurze. Nawet jeśli wykonamy wcześniej wszystkie służbowe obowiązki poświęćmy ten czas na rozwój i zdobycie nowych kompetencji. Poszukajmy szkoleń on-line, platform e-learningowych, podcastów, raportów czy artykułów, które warto przeczytać, aby poszerzyć swoją wiedzę – dodaje Dorota Kobierska. Nawet podczas home office nie możemy zapomnieć o work-life balance. – Pracując zdalnie, pamiętajmy, aby nie przestawić się na tryb pracy 24 godziny na dobę. To, że pracujemy z domu nie oznacza, że musimy pracować non stop. Zachowajmy równowagę między pracą, a życiem osobistym. Po zakończonej pracy zaplanujmy coś przyjemnego, co sprawi, że wypoczniemy i nabierzemy sił na kolejny dzień pracy – wyjaśnia Dorota Kobierska z Personal Effect.

Rozmawiaj z współpracownikami

