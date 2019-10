Home office to nie są same plusy

Jeszcze niedawno praca zdalna uchodziła za przywilej przysługujący w zasadzie wyłącznie freelancerom. Rynek pracy ulega jednak dynamicznym przemianom i dziś coraz częściej jest ona jednym z proponowanych przez pracodawców i lubianych przez pracowników benefitów pozapłacowych. Warto przy tym pamiętać, że praca w systemie home office ma wprawdzie wiele zalet, ale niepozbawiona jest również wad.

Pokolenie a potrzeby

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Home office Praca w systemie home office będzie nieodpowiednia, a często także uciążliwa, dla osób komunikatywnych i towarzyskich

Home office jednak nie dla wszystkich

Utrudnienia w komunikacji i ustaleniu wyników

- Wprowadzenie home office nie jest łatwe organizacyjnie, ale zdecydowanie warte poświęconej uwagi. Trzeba dostosować do tego m.in. metody ewidencjonowania czasu pracy, czy organizację przepływu informacji. Warto mieć na uwadze fakt, że zgodnie z prognozami PWC, do 2020 r. połowę siły roboczej na świecie będą stanowili millenialsi. Możemy zatem przypuszczać, że trend pracy zdalnej będzie się upowszechniał – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Zbilansowany home office

Z badania zrealizowanego przez Kantar TNS wynika, że praca zdalna kojarzy się Polakom pozytywnie - aż 95 proc. osób, którym zdarzyło się pracować w takim systemie, jest zadowolonych z wyniesionych z tego doświadczeń. Okazuje się również, że pracownicy, którym umożliwia się wykonywanie obowiązków w domu, częściej niż osoby nieposiadające takiej możliwości, deklarują zadowolenie z wykonywanej profesji (90% vs 78%).Praca zdalna to rozwiązanie szczególnie cenione przez Millenialsów i pokolenie Z , którego reprezentanci przywiązują ponadprzeciętną wagę do mobilności, elastyczności i to zarówno w sferze prywatnej, ale również w zawodowej. Pracę zdalną w dowolnym miejscu na świecie umożliwia im stały dostęp do internetu i funkcjonalne urządzenia mobilne, z którymi się nie rozstają. Wspomniany tryb daje im także ogromną swobodę, co przekłada się na większą kreatywność, jak również oszczędność czasu i pieniędzy przeznaczonych na dojazd. Home office to sposób na walkę z rutyną. Brak ściśle określonych godzin pozytywnie wpływa na efektywność, przez co pracownik działa sprawniej, lepiej gospodarując swoim czasem. Co ważne, praca zdalna jest także coraz częściej rozliczana biorąc pod uwagę wyniki pracownika, co pozytywnie wpływa m.in. na satysfakcję zatrudnionego.Home office, mimo całego wachlarza zalet, posiada także wady. Praca w tym systemie będzie nieodpowiednia, a często także uciążliwa, dla osób komunikatywnych i towarzyskich, które przebywając poza biurem nie będą miały możliwości integracji z pozostałymi pracownikami. Trudno również o całkowite zaangażowanie się w życie firmy, które jest istotne dla osób ceniących bezpośredni kontakt z pracodawcą. Przedsiębiorstwa natomiast, mogą odczuwać brak poczucia kontroli zatrudnionych osób, co naturalnie przekłada się na niski poziom zaufania między obiema stronami.Największą barierą we wdrożeniu pracy zdalnej jest zmiana systemu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiąże się z nią nie tylko konieczność uregulowania zasad „bezpieczeństwa i higieny” home office, ale również istnienie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i ocenie rezultatów. Kluczowe wyzwania leżą również w obszarze komunikacji. Zarządzanie zespołem bez możliwości stałego śledzenia postępów realizacji zadań, przekazywanie bieżących informacji, budowanie relacji w przypadku braku bezpośrednich kontaktów ograniczają często efektywność i motywację pracownika.Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie tak zwanego mieszanego stylu pracy, w którym część zadań realizowana jest przez pracowników w biurze, a część w domu. Wdrożenie takiego systemu okazuje się wygodne, zarówno dla zatrudnionych, jak i dla pracodawców. Według badania Kantar, 24 proc. pracowników raz na jakiś czas pracuje zdalnie. Korzystają z tej możliwości, podczas złego samopoczucia, gdy wolą zostać w domu lub w okresach okołoświątecznych.Badania, jak również obserwacja rynku pracy pokazują, że firmy powinny poczynić odpowiednie kroki do umożliwienia systemu home office zatrudnionym przez siebie osobom. Warto pamiętać, że elastyczność jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych cech u pracodawców. Możliwość pracy zdalnej wprowadzona jako stały system wykonywania obowiązków zawodowych, z pewnością zostanie doceniona wśród pracowników.