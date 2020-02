Jak zwalczyć syndrom wypalenia zawodowego?

Skrajne wyczerpanie, nieumiejętność zrelaksowania się, spadek energii i ciągłe myśli o pracy to tylko niektóre objawy syndromu wypalenia zawodowego. Zamiast wyładowywać frustracje na rodzinie, współpracownikach, czy wpadać w nałogi, lepiej radzić sobie z tym problemem w inny sposób. Mniej wymagać od siebie, rozwijać pasje i hobby, ustalić priorytety i zadbać o regenerację organizmu. Jak to zrobić?

Ustalenie celów minimalizuje ryzyko wypalenie zawodowego

– Prostą i skuteczną metodą jest podzielenie naszych codziennych zadań na cztery grupy: zrób, deleguj, zaplanuj, usuń. W pierwszej grupie pojawią się te zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności oraz takie, które dadzą najlepsze efekty. W sekcji „deleguj” umieszczone powinny zostać mniej ważne sprawy, które w razie potrzeby może wykonać za nas ktoś inny. Zaplanować natomiast powinniśmy takie zadania, na których nam zależy, ale możemy poczekać z ich realizacją. Ważne jest również to, aby usunąć z naszej listy zadań takie czynności, które pochłaniają nasz czas a nie dają żadnych efektów – wyjaśnia Dorota Kobierska, trener rozwoju osobistego, coach, psychoterapeuta, właścicielka firmy Personal Effect.

Stawiaj sobie wyzwania

Zadbaj o regenerację

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wypalenie zawodowe Syndromowi wypalenia zawodowego można skutecznie zapobiegać

– Nawet jeśli w pracy zajmujemy się różnymi zadaniami, to w naszym życiu przeważnie panuje pewna rutyna: codziennie przychodzimy do tego samego miejsca pracy, po pracy idziemy na zakupy, wracamy do domu, jemy obiad itd. Przełamanie rutyny poprzez spędzenie np. urlopu w innym kraju bądź innej miejscowości może sprawić, że na pewne rzeczy spojrzymy zupełnie inaczej, zainspirujemy się czymś, a po powrocie do swoich obowiązków będziemy mieli czystą głowę pełną pomysłów. Poza tym prawdziwy relaks sprawi, że naładujemy baterie, będziemy pełni energii, by powrócić do pracy w dobrym nastroju i z doskonałym samopoczuciem – dodaje Dorota Kobierska z Personal Effect.

Znajdź czas dla siebie

Jak pisze Personal Effect, na wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego wpływ wywiera szereg czynników i to zarówno osobistych, jak i tych, które wynikają z otoczenia. Szczególnie narażone na ten problem są osoby zbyt wymagające wobec siebie, działające w niezgodzie z wyznawanymi wartościami, nadodpowiedzialne oraz niepotrafiące zachować równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym Czynnikiem, który działa jak swoistego rodzaju katalizator wypalenia zawodowego , jest nieumiejętność wyznaczenia sobie celów i ustalenia priorytetów.Stawiając sobie wyzwania przede wszystkim powinniśmy zastanowić się co chcemy osiągnąć i po co to robimy. Tylko wtedy osiągniemy upragniony efekt. W tej kwestii przydatna może okazać się metoda S.M.A.R.T. Wskazuje ona, że wyznaczone przez nas cele powinny być skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.Dla przykładu - chcąc podnieść swoje kwalifikacje i nauczyć się języka obcego nasz cel powinien brzmieć np. tak: do końca grudnia 2020 r. nauczę się języka niemieckiego na poziomie B2. Osiągnę to dzięki korepetycjom z native speakerem 2 razy w tygodniu oraz nauce przynajmniej 10 słówek tygodniowo. Badania wskazują, że każde postanowienie potrzebuje minimum miesiąca, by stać się nawykiem i przysłowiowo „wejść nam w krew”. Właśnie dlatego tak ważne przy wyznaczaniu celu jest to, aby dać sobie czas i wyznaczyć konkretną datę jego realizacji.W walce z wypaleniem zawodowym niezwykle ważna jest higiena snu. Dorosły człowiek powinien spać minimum 6 godzin na dobę, aby jego organizm mógł się zregenerować. Ważne jest także, aby na 3 godziny przed snem nie ćwiczyć oraz zrezygnować z kawy, herbaty, napojów energetycznych, papierosów oraz korzystania z telefonu, tabletu czy komputera.Dzięki zachowaniu tych zasad możemy uniknąć wielu problemów ze snem, a także wspomóc nasz organizm w odpowiedniej regeneracji. To z kolei wpływa na nasze samopoczucie i produktywność w ciągu dnia. Nie możemy zapomnieć także o wypoczynku.Nie samą pracą człowiek żyje. Właśnie dlatego nie chcąc, aby dopadło nas wypalenie zawodowe powinniśmy znaleźć czas na hobby i małe przyjemności. W ten sposób będziemy mogli wyciszyć emocje i uporządkować myśli. Odprężeni zyskamy potrzebny dystans, dzięki czemu lepiej zrozumiemy siebie i innych. Pamiętajmy również o aktywności fizycznej. Ćwiczenia zwiększają naszą energię witalną, prowadzą do zwiększenia ilości endorfin w organizmie, poprawiają samopoczucie, a także pozwalają rozładować emocje. Najlepiej jest ćwiczyć kilka razy w tygodniu. W przypadku, gdy nie mamy na to czasu warto wygospodarować choć jeden dzień w tygodniu na aktywność fizyczną.Chcąc uniknąć syndromu wypalenia zawodowego, powinniśmy przede wszystkim zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Tylko od nas samych i od tego w jaki sposób o siebie dbamy zależy czy praca, którą wykonujemy będzie dawała nam satysfakcję czy będzie nas męczyła.