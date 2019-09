Workation, czyli na urlop z pracą w tle

Pracowakacje lub z angielska workation to termin, który cieszy coraz większym zainteresowaniem pracodawców i pracowników. W skrócie chodzi tu o wysyłanie pracowników w atrakcyjne lub egzotyczne miejsca, które stają się na jakiś czas ich nowym środowiskiem pracy, ale pozwalają również na beztroski relaks, wylegiwanie się na leżaku czy zwiedzanie popularnych, turystycznych atrakcji. Za wszystko płaci firma, a celem takiego wyjazdu jest m.in. redukcja stresu, zwiększenie kreatywności lub też zrekompensowanie pracownikowi urlopu, na który z jakiś powodów nie zdołał się udać.



Podczas wyjazdu na workation bez wątpienia bardzo istotnym czynnikiem jest wybór regionu. Doskonałym rozwiązaniem może być praca na przykład w innym polskim mieście. Pozwala na wypoczynek, a także na poznanie kultury, kuchni i nocnego życia danego regionu. Polacy coraz bardziej starają się spędzać czas wolny aktywnie, a wyjazdy tego typu są dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwalają na szybki zastrzyk pozytywnej energii oraz chwilę relaksu poza miejscem zamieszkania. – mówi Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Workation Workation to dla pracowników etatowych świetna okazja na zwiedzanie i to na koszt pracodawcy.



Lot widokowy samolotem, skok na bungee, lot w tunelu aerodynamicznym, Flyboard – to niestandardowe i ciekawe atrakcje, które oferują współczesne polskie regiony. Popołudniu można spróbować na przykład jazdy terenowym autem piaszczystym lub sił za kierownicą rajdowych aut i super szybkich bolidów. Dodająca dużą dawkę adrenaliny jest również jazda potężnej mocy rajdówką czy samochodem wyścigowym z turbodoładowanym silnikiem. Niesłabnącą popularnością cieszą się również skoki ze spadochronem lub na bungee, loty szybowcem, a także na motolotni i paralotni. Wśród nadmorskich terenów można skorzystać z takich urozmaiceń jak kitesurfing, nurkowanie czy wakeboarding, a w górach może czekać na nas spływ pontonowy. - dodaje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.



O ile dla wolnych strzelców pracowakacje mogą być standardem, o tyle już trudniej jest o nie w przypadku pracowników zatrudnionych na etat. Dziś jednak coraz bardziej rozpowszechniona praca zdalna oraz najnowsze technologie i im dają nowe perspektywy i możliwość skorzystania z workation, które idealnie wpisuje się w zestaw narzędzi służących zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Może być ono traktowane również jako rodzaj benefitu pozapłacowego . Niewątpliwą korzyścią dla pracownika jest również to, że podczas pracowakacji nie traci on ani dnia z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego Słowo workation to zlepek dwóch angielskich słów work – praca i vacation – czyli wakacje. Oznacza więc połączenie pracy i wypoczynku. Wiele osób wyjeżdżając na urlop nie potrafi oderwać się od codziennych obowiązków. Odbierają maile i telefony, kończą projekty. Zamiast psuć sobie urlop obowiązkami możemy uprzyjemnić pracę wypoczynkiem. Czym różni się workation od klasycznego urlopu? Przede wszystkim workation to nie urlop. Jesteśmy normalnie w pracy i nie wykorzystujemy urlopu wypoczynkowego, dodatkowo pracodawca pokrywa koszt podróży i pobytu, a każdego dnia musimy realizować powierzone nam zadania. Popołudniami jednak, a nawet w weekendy możemy poszaleć.Oprócz zabytków i popularnych miejsc turystycznych, podczas takich wyjazdów zainteresowaniem cieszą się także lokalne atrakcje związane z realizacją sportów ekstremalnych w powietrzu, za kierownicą, a w przypadku miast położonych nad morzem lub rzeką, również sporty wodne. Bonusem jest to, że pracujemy w przyjemnych warunkach i w malowniczej scenerii, a po pracy możemy zajmować się tym czym dusza zapragnie.Dla wielu z nas odpoczywanie to czynność już niewykonalna. W czasach, gdy pogoń za lepszymi dobrami i pracą stała się codziennością, coraz więcej osób ma trudności ze zwykłym zrelaksowaniem się. Workation pozwala zapewnić i urozmaicić czas podczas rutynowych dni. Zwolennicy takiej formy podsumowują: jeżeli nie jesteśmy w stanie wypoczywać, bo ciągle pracujemy, możemy pracować i wypoczywać jednocześnie.Workation pozwala oderwać się od rutyny biura, poznać nowe miejsca i kultury. Zwolennicy tej formy pracy twierdzą, ze obniża ona stres i zwiększa kreatywność. Przejście w tryb wakacyjny często wyzwala kreatywne myślenie i jest źródłem nowych rozwiązań dla różnych problemów. Wśród freelancerów taka forma pracy jest częstym rozwiązaniem. Dla pracowników etatowych to świetna okazja na zwiedzanie i to na koszt pracodawcy.