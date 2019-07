Praca sezonowa dla Ukraińców. Jakie wynagrodzenia?

Praca sezonowa dla Ukraińców? Z danych przedstawionych przez Personnel Service wynika, że nasi wschodni sąsiedzi nie powinni narzekać na jej brak. Pracowników sezonowych poszukują m.in. plantatorzy oraz lokale gastronomiczne i obiekty hotelowe. Stawki godzinowe przy zbiorze owoców sięgają nawet 30 zł brutto. Zdecydowanym liderem pod względem zatrudnienia jest jednak budowlanka.

TOP1, zbieranie owoców (15 – 30 zł brutto za godzinę)

TOP2, budowlanka (15 – 29 zł brutto za godzinę)

TOP3, sprzątanie w ośrodkach turystycznych (15 - 25 zł brutto za godzinę)

TOP4, mały handel (15 – 23 zł brutto za godzinę)

TOP5, gastronomia (15 – 22 zł brutto za godzinę)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP5 prac sezonowych dla pracowników z Ukrainy w Polsce Przy zbieraniu owoców zarobki sięgają nawet 30 zł brutto za godzinę. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

- Lato to czas, kiedy pracodawcy częściej poszukują pracowników na krótszy okres. Sięgają po młodych ludzi, którzy mają przerwę w nauce, ale także po pracowników z zagranicy. A oni w tym czasie bardzo chętnie do nas przyjeżdżają. Nasze statystyki wskazują, że co piąty Ukrainiec, który w ciągu ostatnich pięciu lat pracował w Polsce, był w wieku 18-24 lat. Wielu z nich podejmowało prace właśnie w przerwie wakacyjnej – to najlepszy moment na takie przedsięwzięcie. Na przykład w branży HoReCa młodzi Ukraińcy w swoim kraju mogą zarobić około 800 zł w ciągu miesiąca, a w Polsce około 3 tys., plus oczywiście napiwki - mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy.

Wprawdzie tegorocznej wiosny ze względu na dość kiepskie plony plantatorzy nie będą wspominać z rozrzewnieniem, to jednak rąk do pracy przy zbiorach ciągle brakuje. Jak dowodzi opracowany przez Personnel Service Barometr Imigracji Zarobkowej, w niemal co trzecim przedsiębiorstwie, niezależnie od branży, pracownicy z Ukrainy wykonują prace, których Polacy nie chcą się już podejmować. Z zebranych danych wynika, że za godzinę zbioru owoców pracodawcy są skłonni zapłacić nawet 30 zł brutto. Deficyty kadrowe w budownictwie to właściwie konstans, ale - jak podkreśla Personnel Service - brak rąk do pracy szczególnie daje się we znaki właśnie w miesiącach letnich. Latem, obok uzupełniania wakatów przy budowie dużych inwestycji, Ukraińcy są szczególnie potrzebni do remontów i innych prac wykończeniowych. Z danych homebook.pl wynika, że w 2018 r. aż 83% Polaków planujących remont chciało rozpocząć go właśnie w wakacje. Osoby, które podejmą się takiej pracy w tym roku mogą zarobić od 15 do 29 zł na godzinę.Liczba hoteli w Polsce w 2018 r. wzrosła w o 2% r/r, a innych obiektów hotelowych o 2,6% r/r – wskazują najnowsze dane GUS. Wciąż wiele tego typu obiektów jest w budowie. W okresie wakacyjnym, kiedy obłożenie jest duże, a wyjeżdżający turyści są natychmiast zastępowani kolejnymi, zapotrzebowanie na osoby sprzątające rośnie. To okres, w którym Ukraińcy mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w takich ośrodkach, szczególnie w popularnych miejscowościach turystycznych. Zachęcają zarobki w wysokości od 15 do 25 zł brutto za godzinę.Budki z lodami i goframi oraz stoiska z pamiątkami znajdujące się na deptakach w miejscowościach turystycznych, ale również w dużych miastach, zwłaszcza w weekendy przeżywają oblężenie. W sezonie każda godzina bez obsługi takiej budki to strata dla przedsiębiorcy. Dlatego z wyprzedzeniem zapewniają sobie oni odpowiednią liczbę pracowników, którzy za godzinę pracy mogę otrzymać od 15 do 23 zł brutto za godzinę.Więcej Polaków nad morzem i w górach to więcej stolików w knajpkach i restauracjach, które trzeba obsłużyć. Jednak pracodawcy poszukują nie tylko kelnerów – znaczące zapotrzebowanie jest również na kucharzy i pomoce kuchenne. Ogłoszenia o pracy w tych zawodach widoczne były w tym roku z wyprzedzeniem, a stawki zależą od wielkości lokalu i prognozowanej liczby gości. Rozwojowi sektora gastronomicznego sprzyja także zakaz handlu, który sprawia, że w dni wolne od zakupów Polacy coraz chętniej przechadzają się po ośrodkach turystycznych i popularnych deptakach, także w dużych miastach i korzystają z usług restauracji.