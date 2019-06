Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym w pierwszym roku pracy 2018

W niniejszym artykule przedstawione zostały wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 roku nie przekraczał jednego roku.

Tabela 1. Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni wyższych Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 4 500 PLN.

Tabela 2. Mediany miesięcznych wynagrodzeń absolwentów wybranych politechnik kobiet i mężczyzn Wśród absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2018 roku kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni.

Mapa 1. Mediany miesięcznych wynagrodzeń absolwentów uczelni wyższych z tytułem magistra Młodzi magistrzy w pierwszym roku pracy w 2018 roku najwięcej zarabiali w województwach: mazowieckim (4 000 PLN brutto), małopolskim (3 500 PLN brutto) i dolnośląskim (3 500 PLN brutto).

Schemat 1. Mediany miesięcznych wynagrodzeń na stanowisku księgowego Schemat 1. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na stanowisku księgowego po studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W badaniu wzięły udział 51 432 osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) lub magisterskie, wśród nich 3 588 osób to osoby z łącznym stażem pracy poniżej roku.Przyjrzyjmy się zatem, ile wynosiły wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem w pierwszym roku pracy Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN. Wśród pięciu uczelni wyższych, po których absolwenci osiągali najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy, trzy z nich to uczelnie techniczne, tj. Politechnika Warszawska (4 210 PLN), Politechnika Wrocławska (4 200 PLN) i Politechnika Gdańska (4 000 PLN). Na czwartym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, po którym absolwenci w pierwszym roku pracy w 2018 roku zarabiali 4 100 PLN brutto.Wśród absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2018 roku kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2018 roku występowała u osób, które ukończyły Politechnikę Warszawską. Luka płacowa wyniosła tam 22,2% (liczona jako iloraz różnicy między medianą wynagrodzeń brutto mężczyzn i kobiet przez medianę wynagrodzenia brutto mężczyzn). Również wśród osób, które ukończyły Politechnikę Rzeszowską wystąpiły duże różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Mediana zarobków kobiet była o 703 PLN brutto niższa niż mężczyzn.Młodzi magistrzy w pierwszym roku pracy w 2018 roku najwięcej zarabiali w województwach: mazowieckim (4 000 PLN brutto), małopolskim (3 500 PLN brutto) i dolnośląskim (3 500 PLN brutto). Najniższe wynagrodzenia pobierali zatrudnieni w województwach: podlaskim (2 775 PLN brutto), kujawsko-pomorskim (2 710 PLN brutto) i podkarpackim (2 600 PLN brutto).Schemat 1. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na stanowisku księgowego po studiach pierwszego i drugiego stopnia. Osoby z tytułem magistra w 1. roku pracy zarabiały o 308 PLN więcej niż absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym (mediana 3 100 PLN brutto).