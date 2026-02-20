Najwyższe zarobki w Polsce: kto zarabia powyżej 20 tys. zł i jak dołączyć do elity?

Ponad 20 tys. zł brutto miesięcznie, a w wybranych przypadkach nawet 27 tys. zł – takie zarobki Polaków przestają być abstrakcją. Dane Główny Urząd Statystyczny pokazują, kto dziś trafia do elity płacowej i jak szybko można do niej dołączyć. IT, zarządzanie, medycyna - to tu padają rekordy. Jest jednak haczyk: wysokie wynagrodzenie nie zawsze oznacza równość, a różnice między pensjami kobiet i mężczyzn wciąż są wyraźne.

Przeczytaj także: Luka płacowa na odwrót. W tych branżach zarobki kobiet są wyższe niż mężczyzn

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto zarabia najwięcej w Polsce i jakie stanowiska gwarantują Polakom zarobki powyżej 15 tys. zł brutto miesięcznie?

Ile można otrzymać na starcie kariery w IT, zarządzaniu, medycynie i administracji publicznej?

Jak szybko rosną wynagrodzenia w pierwszych latach pracy?

Gdzie luka płacowa między kobietami a mężczyznami jest największa?

Kto zarabia najwięcej? Liderzy zestawienia

Wiele osób oczekuje, że na start kariery otrzyma najwyższe stawki, jednak takie wynagrodzenie jest efektem systematycznej pracy, rozwoju kompetencji i podejmowania nowych wyzwań. Część z nich zadaje sobie pytanie, co zrobić, by je osiągnąć.



Wszystko zależy od wielu zmiennych, w tym obecnej sytuacji gospodarczej, która sprawia, że rynek pracy jest bardziej wymagający niż wcześniej. Firmy szukają pracowników mających unikalne umiejętności i potrafiących szybko adaptować się do zmian oraz pracować dynamicznym środowisku. Osoby, które konsekwentnie rozwijają swoje kompetencje i zdobywają doświadczenie, mają największe szanse na atrakcyjne wynagrodzenie – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Dobry start finansowy na początku kariery

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dynamika płac w Polsce była napędzana m.in. koniunkturą, presją płacową, zmianami demograficznymi, rozwojem nowych sektorów oraz rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistyczne kompetencje.



Wysokie wynagrodzenia nadal bywają nagrodą za doświadczenie, odpowiedzialność i zdolność do podejmowania trudnych decyzji, szczególnie w zawodach regulowanych – lekarz czy prawnik przez pierwsze lata inwestuje w edukację i zdobywanie uprawnień. Dopiero po zdobyciu odpowiedniej praktyki zaczyna realnie korzystać z efektów finansowych swojej kariery – zaznacza Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Każdemu po równo? Wynagrodzenia nadal mają płeć

Każda forma dyskryminacji w miejscu pracy jest niedopuszczalna – również ta ze względu na płeć. Niestety luka płacowa w najlepiej opłacanych zawodach ma się całkiem dobrze i pokazuje, że wysokie pensje nie gwarantują równości i sprawiedliwości.



Kobiety wciąż często zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, co może wpływać na ich motywację, decyzje dotyczące kariery i poczucie wartości – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.



Firmy, które chcą przyciągnąć i utrzymać najlepsze talenty, muszą uwzględniać kwestię równości płac od samego początku zatrudnienia i w polityce awansów, bonusów oraz wynagrodzeń. Zadziwiające jest to, że mimo licznych kampanii i działań na rzecz równości, wielu pracodawców deklarujących, że są nowocześni i otwarci, nadal nie przykłada należytej uwagi do zlikwidowania luki płacowej – podsumowuje prezeska Grupy Progres.

Przeczytaj także: W branży FMCG luka płacowa jest minimalna

Wysokie zarobki są jednym z najważniejszych celów zawodowych Polaków. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie trzeba przepracować kilkudziesięciu lat, by osiągnąć takie wynagrodzenie. Choć doświadczenie bywa istotne, coraz większe znaczenie mają unikalne kompetencje, gotowość do zmiany kwalifikacji oraz praca w dynamicznie rozwijających się sektorach, wynika z analiz Grupy Progres.Na szczycie zestawienia znajdują się dyrektorzy generalni i zarządzający, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 22 911,90 zł. Wysoką pozycję zajmują także kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – 21 489,76 zł.Kolejne miejsca należą do pracowników transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (18 883,41 zł), lekarzy (17 440,10 zł) oraz przedstawicieli władz publicznych i wyższych urzędników (16 383,78 zł).W grupie zawodów z przeciętnym wynagrodzeniem przekraczającym 15 tys. zł brutto miesięcznie znajdują się również specjaliści z dziedziny prawa (15 876,14 zł), kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju (15 735,57 zł), kierownicy do spraw zarządzania i handlu (15 720,82 zł), kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania (15 715,22 zł), analitycy systemów komputerowych i programiści (15 629,51 zł) oraz specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (15 138,97 zł).Dane GUS pokazują, że już w ciągu pierwszych dwóch lat kariery wynagrodzenia w wielu profesjach kształtują się na wysokim poziomie, a w kolejnych 2-4 latach dynamicznie rosną. Na pierwszą podwyżkę też nie trzeba długo czekać.Najwyższe wynagrodzenia na starcie otrzymują kierownicy ds. technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – średnio 23 216 zł brutto. Niewiele mniej zarabiają dyrektorzy generalni i osoby zarządzające, których początkowa pensja wynosi 21 806 zł brutto.W dalszej kolejności plasują się kierownicy ds. obsługi biznesu i zarządzania ze stawką 15 734 zł brutto oraz kierownicy ds. zarządzania i handlu – 14 847 zł. Nieco niższe wynagrodzenie początkowe otrzymują kierownicy ds. sprzedaży, marketingu i rozwoju (13 392 zł brutto).W grupie specjalistów najwyższe stawki na wejściu dotyczą analityków systemów komputerowych i programistów – 13 434 zł brutto – oraz specjalistów ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych, którzy rozpoczynają od 13 307 zł. Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy mogą liczyć na 12 833 zł brutto, natomiast lekarze zaczynają od 11 010 zł.Najniższe wynagrodzenia początkowe w zestawieniu dotyczą specjalistów z dziedziny prawa – 8 664 zł brutto. W ich przypadku już w ciągu dwóch lat możliwy jest jednak wzrost do średnio 10 667 zł. Podobną dynamikę widać w transporcie morskim, żegludze śródlądowej i lotnictwie (z wyłączeniem sił zbrojnych): start od 8 879 zł brutto może w ciągu pierwszych dwóch lat przełożyć się na przeciętnie 16 773 zł.Choć wysokie wynagrodzenia przyciągają uwagę i wydają się atrakcyjne, w wielu branżach istnieje ich ciemniejsza strona – wyraźna luka płacowa między kobietami a mężczyznami.Największe różnice obserwuje się w przypadku kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania (20,8%), kierowników do spraw zarządzania i handlu (18,5%), a także analityków systemów komputerowych i programistów (17,8%) oraz specjalistów ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych (17,6%).Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy notują lukę na poziomie: 17,2%, a kierownicy ds. sprzedaży, marketingu i rozwoju: 12,9%.Nieco niższe różnice występują u dyrektorów generalnych i zarządzających (12,8%), specjalistów z dziedziny prawa (10,7%) oraz kierowników ds. technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (10,5%), a najmniejsze dotyczą lekarzy (6,4%).Wyjątkiem są pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych), gdzie luka płacowa jest ujemna i wynosi – 9,9%.