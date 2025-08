Oto najlepiej płatne zawody w Polsce. Jak zacząć karierę, aby dobrze zarabiać?

Radca prawny, brand manager oraz specjalista ds. bezpieczeństwa IT to profesje, które w 2025 roku zapewniają najwyższe wynagrodzenia w Polsce. W oparciu o dane z serwisu Wynagrodzenia.pl serwis Interviewme opracował ranking najlepiej płatnych zawodów w Polsce. Zestawienie nie skupia się wyłącznie na kwestiach finansowych, ale określa również wymagania rekrutacyjne i ścieżki rozwoju. To praktyczny przewodnik dla osób planujących karierę zawodową w dochodowych branżach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które zawody w Polsce są najlepiej opłacane?

Jakie kwalifikacje i certyfikaty są wymagane na topowych stanowiskach?

Od czego rozpocząć karierę zawodową, aby zdobyć dobrze płatną pracę?

10. miejsce: Inżynier ds. jakości

9. miejsce: Analityk finansowy

8. miejsce: Project manager

7. miejsce: HR business partner

6. miejsce: Kontroler finansowy

5. miejsce: Key account manager

4. miejsce: Programista (stanowisko ogólne)

3. miejsce: Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

2. miejsce: Brand manager

1. miejsce: Radca prawny

25% pracowników zarabia ponad 10 300 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Inżynier ds. jakości kontroluje wszystkie fazy procesu produkcyjnego, aby zapewnić jak najwyższą jakość towarów. Jego praca polega m.in. na opracowywaniu planów kontroli, dopuszczaniu do produkcji, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego, analizach i badaniach laboratoryjnych oraz dokumentowaniu ich wyników.Zazwyczaj pracodawcy wymagają wyższego wykształcenia , niekoniecznie technicznego, ale umożliwiającego zrozumienie podstaw technologicznych procesu, który ma być kontrolowany. Niezbędną wiedzę oraz certyfikaty można zdobyć na licznych kursach i szkoleniach. Pracodawcy oczekują od kandydata przede wszystkim znajomości i umiejętności odczytywania norm oraz rysunków technicznych, wiedzy z zakresu przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz znajomości wymagań i narzędzi jakościowych stosowanych do rozwiązywania problemów.25% pracowników zarabia ponad 11 560 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Analityk finansowy uczestniczy w przygotowywaniu rocznego budżetu, tworzy prognozy i plany wieloletnie oraz nadzoruje ich realizację. Do jego zadań należy również tworzenie raportów i analiz finansowych, kontrola kosztów czy też analiza rentowności produktu.Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie, najlepiej na kierunku ekonomicznym (np. finanse i rachunkowość). Niektóre uczelnie mają w ofercie specjalność “analityk finansowy” (np. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Przyszły analityk powinien być przygotowany do pracy z dużymi bazami danych oraz wykorzystywania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i systemów wspomagających. Warto również zdobywać międzynarodowe certyfikaty zarządzania finansami (najpopularniejsze z nich to ACCA - Association of Chartered Certified Accountants, CFA - Chartered Financial Analyst czy CIA - Certified Internal Auditor).25% pracowników zarabia ponad 11 980 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Project manager jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i efekt końcowy projektu. To stanowisko pojawia się w różnych branżach (np. IT, finansach czy budownictwie). Do zadań kierownika projektu należy m.in. budowa zespołu, ustalanie priorytetów zadań, tworzenie harmonogramu, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, monitorowanie budżetu i wydatków, czy też raportowanie postępu prac.Jednym ze sposobów na zdobycie podstawowej wiedzy z kierowania projektem są studia (np. studia podyplomowe z project management na Uniwersytecie Warszawskim). Jednak również w przypadku tego dobrze płatnego zawodu ważniejsze są umiejętności niż wykształcenie. Można je zdobyć na licznych kursach i szkoleniach. Pracodawcy zwracają uwagę także na certyfikaty takie jak Prince2 (szkolenie znajdziesz np. w serwisie inprogress.pl) czy też CAMP (do egzaminu można przygotować się np. na szkoleniu Udemy.com).25% pracowników zarabia ponad 12 520 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)HR business partner we współpracy z menedżerami danej firmy dba o to, aby sposób zarządzania zespołem wspomagał realizację strategicznych celów organizacji. Nie tylko opracowuje strategię zarządzania pracownikami, ale również ją wdraża i nadzoruje.Kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie związane z HR-em. Niektóre uczelnie oferują specjalne studia podyplomowe na kierunku HR Biznes Partner (np. Szkoła Główna Handlowa). Idealny HR business partner powinien przede wszystkim potrafić łączyć cele biznesowe z tzw. miękkim HR-em. Niezbędne doświadczenie w zakresie Human Resources można zdobyć np. pracując w dziale personalnym lub jako konsultant kariery czy specjalista ds. HR (np. w InterviewMe).25% pracowników zarabia ponad 12 970 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Kontroler finansowy sprawuje nadzór nad finansami firmy - m.in. poprzez nadzór nad działaniami księgowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych czy też zgodności wydatków z założonym budżetem. Do jego zadań należy także ocena sytuacji firmy i doradztwo w zakresie obniżania kosztów. Kontroler finansowy przedstawia zagrożenia i szanse na poprawę sytuacji finansowej organizacji. Do jego obowiązków należy również m.in. przygotowywanie rocznego budżetu oraz planu wieloletniego, analizowanie rentowności, czy też przygotowywanie raportów zarządczych dla kierownictwa firmy.Pracodawcy zazwyczaj oczekują od kandydata wyższego wykształcenia ekonomicznego, najlepiej na kierunku finanse i rachunkowość. Powinien on posiadać również kilkuletnie doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych (np. na stanowisku specjalisty ds. kontrolingu). Niezbędna jest szeroka wiedza z obszaru analizy finansowej czy też znajomość prawa finansowego. Kontroler finansowy powinien również posiadać międzynarodowe certyfikaty zarządzania finansami (np. ACCA - Association of Chartered Certified Accountants czy też CIMA - Chartered Institute of Management Accountants).25% pracowników zarabia ponad 14 370 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Key account manager to osoba odpowiedzialna za kontakt z najważniejszymi i największymi klientami (tzw. klienci korporacyjni). Z jednej strony opiekuje się nimi i doradza, z drugiej - negocjuje warunki sprzedaży produktów lub usług. Do jego zadań należy również koordynacja realizacji umów, analiza danych rynkowych dotyczących branży, konsumentów czy działań konkurencji. Key account manager ściśle współpracuje z działem marketingu m.in. przy akcjach promocyjnych.Pracodawcy oczekują, że kandydat będzie miał wyższe wykształcenie, najlepiej ekonomiczne (np. na kierunku związanym z zarządzaniem i marketingiem) lub techniczne (w przypadku firm z branży teleinformatycznej). Kluczowe jest jednak doświadczenie w sprzedaży (np. na stanowisku przedstawiciela handlowego), ewentualnie w marketingu (np. specjalista ds. promocji). Kandydat musi mieć wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne, bardzo dobrze znać angielski, być odpornym na stres. Powinien również doskonale orientować się w branży swojego przyszłego pracodawcy.25% pracowników zarabia ponad 14 690 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Dopiero 4. pozycja programistów na liście najlepiej opłacanych zawodów może dziwić. Jednak należy pamiętać, że jest to branża obejmująca wiele różnych funkcji. Wśród nich są jedne z najlepiej opłacanych w Polsce stanowisk, takie jak architekt oprogramowania (25% pracowników zarabia ponad 15 860 zł brutto) czy też Senior Java Developer (25% pracowników zarabia ponad 14 000 zł brutto). Do zadań programistów należy m.in. tworzenie programów komputerowych i aplikacji przy wykorzystaniu języków programowania, a także ich testowanie i udoskonalanie.W branży IT w znacznie większym stopniu niż wykształcenie liczą się konkretne umiejętności, a wielu programistów to tzw. samouki. Pierwszym krokiem w kierunku tego zawodu powinno być wybranie języka programowania, w którym chcesz się rozwijać (najpopularniejsze z nich to Java, C, C++ i Python). Podstawy można opanować dzięki licznym internetowym kursom, które oferują takie serwisy jak:udemy.comcoursera.orgudacity.comcodecademy.comeduweb.pl25% pracowników zarabia ponad 15 410 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Ci specjaliści zajmują się w firmach zarówno bezpieczeństwem fizycznym (np. biometria, kamery CCTV, karty magnetyczne do budynków), jak również obszarem logicznym (np. tworzenie i zarządzanie systemami ochrony danych w sieci). Najwięcej ofert pracy na tym stanowisku można znaleźć w bankowości, ubezpieczeniach i innych usługach finansowych. Zapotrzebowanie na tych specjalistów cały czas wzrasta, ze względu na coraz większą liczbę cyberataków.Często (chociaż nie zawsze) pracodawcy wymagają wyższego wykształcenia technicznego (np. telekomunikacja, informatyka). Kandydat powinien mieć opanowane podstawy programowania, znać narzędzia weryfikujące bezpieczeństwo IT oraz dobre praktyki w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych. Nie powinien mieć również problemu z administrowaniem systemami takimi jak Microsoft czy Linux.25% pracowników zarabia ponad 16 830 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Brand manager, nazywany również menedżerem ds. marki lub opiekunem marki, jest odpowiedzialny za promocję firmowych produktów oraz ich sukces marketingowy i sprzedażowy. Jego praca jest szczególnie istotna podczas wprowadzania na rynek nowego towaru lub usługi. Do jego obowiązków należy m.in. tworzenie planów i strategii rynkowych, a także kierowanie zespołami odpowiedzialnymi za promocję i podnoszenie w ten sposób sprzedaży oraz zysków.Pracodawcy przychylniejszym okiem patrzą na osoby z wyższym wykształceniem na kierunkach związanych z marketingiem i zarządzaniem. Przeważnie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (stanowiska brand managera powstają przede wszystkim w dużych, międzynarodowych firmach). Kandydat powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu marketingu, reklamy, promocji i public relations.25% pracowników zarabia ponad 17 610 zł brutto (źródło: Wynagrodzenia.pl)Radcy prawni udzielają pomocy prawnej i reprezentują swoich klientów przed sądami oraz urzędami. Prowadzą oni sprawy administracyjne, gospodarcze, pracownicze, cywilne i rodzinne. Do ich obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów oraz innych dokumentów w bieżącej działalności kancelarii, koordynowanie obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność, czy też wydawanie opinii prawnych.W tym przypadku wymagane jest ukończenie studiów prawniczych (6 lat) i aplikacji radcowskiej (3 lata), a następnie zdanie egzaminu radcowskiego. Dzięki temu można zostać wpisanym na listę radców prawnych. Radca musi również mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Bez konieczności odbywania aplikacji egzamin radcowski mogą zdawać m.in. doktorzy nauk prawnych lub osoby, które zdobyły kilkuletnie doświadczenie w zawodzie (np. przez co najmniej 5 lat były asystentem sędziego).*Informacje o wysokości zarobków na podstawie danych serwisu Wynagrodzenia.pl (kwiecień 2025).