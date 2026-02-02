eGospodarka.pl
Rynek pracy w marketingu i PR hamuje. Kto nadal może liczyć na wysokie zarobki?

Rynek pracy w marketingu i PR hamuje. Kto nadal może liczyć na wysokie zarobki?

2026-02-02 00:10

Rynek pracy w marketingu i PR hamuje. Kto nadal może liczyć na wysokie zarobki?

Rynek pracy w marketingu hamuje

Mniej rekrutacji, więcej wymagań i rosnąca rola technologii. Tak w telegraficznym skrócie wyglądał rok 2025 w marketingu i PR. Firmy nie szukają już „ludzi od wszystkiego”, lecz stawiają na ekspertów, którzy potrafią łączyć strategię, dane i narzędzia cyfrowe. Automatyzacja i AI zmieniają codzienną pracę zespołów, a marketing coraz częściej staje się częścią front office, realnie wpływając na sprzedaż i przychody. Stabilne na pierwszy rzut oka zarobki są w istocie dość mocno zróżnicowane.

Praca w marketingu i PR: jakie wynagrodzenia dla specjalistów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmieniło się zapotrzebowanie na pracowników marketingu, PR i e-commerce w 2025 roku?
  • Dlaczego firmy odchodzą od ról ogólnych na rzecz wąskich specjalizacji?
  • Jak AI i automatyzacja redefiniują kompetencje w marketingu?

Zapotrzebowanie na role


Dane z 2025 roku wskazują na wyraźne zmiany w zapotrzebowaniu na pracowników w działach komunikacji marketingowej i PR, przy jednoczesnym utrzymaniu sezonowości: większym zainteresowaniu rekrutacjami w pierwszych kwartałach roku i stopniowym spadku w kolejnych miesiącach.

W marketingu liczba ofert była mniejsza niż rok wcześniej, różnica nie była jednak znacząca. Nieco więcej ogłoszeń pojawiło się w obszarze e-commerce, wyraźnie zmniejszyło się natomiast zapotrzebowanie na specjalistów PR.
Popyt na role Dział marketingu i PR
Ogólna liczba ofert pracy utrzymuje się na w stałym poziomie, widoczne są jednak różnice w zapotrzebowaniu na pracowników

Ogólna liczba ofert pracy utrzymuje się na w stałym poziomie, widoczne są jednak różnice w zapotrzebowaniu na pracowników w poszczególnych działach firm. Podczas gdy w sprzedaży czy logistyce jest ono większe, w HR, finansach czy marketingu ofert jest mniej, czego powodem może być zarówno skala wcześniejszych rekrutacji, jak i postępująca automatyzacja i przejmowanie części zadań przez narzędzia cyfrowe – komentuje Magdalena Głuchowska, Lead Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Zgodnie z danymi z „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment, w III kwartale 2025 roku wskaźnik zapotrzebowania na role w marketingu wyniósł 0,82, e-commerce 0,63, a w PR tylko 0,54, przy ogólnym benchmarku rynkowym na poziomie 1,01.

To znacząco mniej w porównaniu z pikiem rekrutacyjnym na początku 2022 roku, kiedy wskaźniki dla tych działów przewyższały średnią popytu dla wszystkich stanowisk.
W ostatnich latach działy marketingu i PR przeszły dynamiczną transformację, a rok 2025 tylko umocnił ten trend. Obserwujemy odejście od modelu opartego na dużych, wielozadaniowych zespołach. Zamiast tego firmy koncentrują się na pozyskiwaniu ekspertów o ściśle określonych kompetencjach – głównie digitalowych, analitycznych i związanych z content marketingiem.

Rekrutacje są prowadzone ostrożniej, często projektowo i z myślą o realizacji konkretnych celów biznesowych – wyjaśnia Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager Grafton Recruitment.

AI redefiniuje role


Technologie oparte na sztucznej inteligencji stają się integralnym elementem codziennej pracy w działach marketingu, e-commerce czy PR. Coraz więcej zadań i procesów – od analityki i segmentacji odbiorców, przez tworzenie treści, po obsługę kampanii i raportowanie – jest realizowanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących procesy i wspierających specjalistów w podejmowaniu decyzji czy budowaniu strategii.

W efekcie rośnie znaczenie kompetencji cyfrowych, obejmujących zarówno umiejętność pracy z danymi, jak i świadome wykorzystywanie narzędzi opartych na AI.
Automatyzacja komunikacji oraz wykorzystanie AI to dziś standard w zespołach marketingowych. Rosną też oczekiwania wobec kandydatów – umiejętność pracy z nowymi rozwiązaniami i rozumienie procesów opartych na danych to obecnie po prostu konieczność. Tempo zmian jest zwrotne, dlatego podnoszenie kwalifikacji i reskilling wpisują się w codzienność tej branży – mówi Kamil Jankowski, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Gi Group Holding.

W tym kontekście widoczne w raporcie Grafton Recruitment stawki i podwyżki wynagrodzeń wpisują się w szerszy trend — rosnącej rynkowej wartości kompetencji cyfrowych. To właśnie one, obok doświadczenia branżowego, stają się ważnym czynnikiem w ocenie kompetencji kandydatów.
W nadchodzących miesiącach można spodziewać się dalszej ewolucji ról marketingowych – zarówno w kierunku nowych specjalizacji, jak i silniejszej integracji kompetencji. Firmy coraz częściej poszukują specjalistów, którzy potrafią łączyć działania digital z tradycyjnymi kanałami komunikacji, rozumieją strategię marki, proces sprzedaży i analitykę. Oczekuje się od nich sprawnego poruszania się w środowisku technologicznym, kreatywności i odpowiedzialności za mierzalne efekty – podkreśla Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager Grafton Recruitment.

Marketing częścią „front office”


Marketing w wielu organizacjach przechodzi głęboką transformację, napędzaną rosnącą rolą danych, automatyzacji i narzędzi CRM. Zmienia się sposób oceny działań, struktura procesów oraz relacja między marketingiem, działami operacyjnymi i sprzedażą. Coraz większe znaczenie mają spójne definicje, transparentność danych i wspólne KPI, które pozwalają zespołom pracować w jednym ekosystemie i patrzeć na efekty z perspektywy realnego wpływu na przychody.

Marketing staje się przy tym pierwszym punktem kontaktu z klientem, odpowiada za edukację rynku, budowanie zaufania i przygotowanie leadów, a jego rola w procesach decyzyjnych rośnie wraz z dojrzałością analityczną organizacji. W firmach, które inwestują w jakość danych i kulturę współpracy, działania marketingowe są coraz częściej traktowane jako element front office.
Jeszcze kilka lat temu marketing w wielu firmach był postrzegany jako dział wspierający, funkcjonujący raczej w tle. Dziś staje się częścią front office, a analityka pozwala wreszcie dokładnie pokazać, jak duży ma on wpływ na wynik biznesowy. Największa zmiana dokonała się w sposobie myślenia o danych. Kampanie, które jeszcze niedawno oceniano po liczbie kliknięć, dziś analizuje się przez pryzmat ich realnego wpływu na wyniki – zauważa Kamil Jankowski, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Gi Group Holding.

Wynagrodzenia w marketingu i PR: stabilność płac, duże różnice regionalne


Z raportu Grafton Recruitment wynika, że w 2025 roku wynagrodzenia w działach marketingu i PR firm utrzymały się na stabilnym poziomie, przy czym różnice między miastami pozostały wyraźne. Najwyższe stawki tradycyjnie odnotowano w Warszawie, gdzie wynagrodzenie dyrektora marketingu wynosi od 20 000 do 35 000 zł. Wysoko plasują się również zarobki kierownika działu marketingu oraz kierownika działu PR, sięgające 22 000 zł.

W przypadku stanowisk specjalistycznych pracownicy również mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia, zwłaszcza w obszarze digitalowym. Digital marketing manager w stolicy zarabia od 14 000 do 20 000 zł, a projektant UX/UI – od 10 000 do 15 000 zł. Content manager może liczyć na stawkę do 16 000 zł, a social media manager – do 17 000 zł.

W dużych ośrodkach – takich jak Wrocław, Kraków, Poznań czy Trójmiasto – stawki są niższe niż w Warszawie, jednak nadal atrakcyjne. Specjalista ds. marketingu we Wrocławiu otrzymuje wynagrodzenie rzędu 8 000 – 11 000 zł, w Poznaniu 9 000 – 12 000 zł, a w Trójmieście 8 000 – 11 000 zł. Różnice pomiędzy miastami odzwierciedlają lokalną specyfikę rynków pracy, skalę prowadzonych działań marketingowych oraz budżety operacyjne firm.
Wynagrodzeniaw przedsiębiorstwach - Dział marketingu i PR
Obszar PR, mimo ograniczonego zapotrzebowania na nowe etaty, utrzymuje wynagrodzenia na solidnym poziomie. Kierownik działu PR w Trójmieście zarabia od 15 500 do 21 000 zł, podczas gdy w Warszawie od 14 000 do 20 000 zł. Z kolei pensje na takich stanowiskach, jak konsultant ds. PR czy rzecznik prasowy, w większości lokalizacji mieszczą się w przedziale 7 500 – 16 000 zł.

Selektywne wzrosty stawek, skupienie na kluczowych kompetencjach


W 2025 roku wynagrodzenia w działach marketingu i PR firm w większości utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Nie oznacza to jednak stagnacji. Jak pokazują dane Grafton Recruitment, przeciętne stawki wzrosły – najczęściej do 5%, co może wynikać m.in. z oferowania wynagrodzeń bliższych górnym granicom widełek.

Największą różnicę zanotowano na stanowisku content managera, którego średnie wynagrodzenie zwiększyło się o 5,6% względem 2024 roku. Znaczące zmiany objęły również social media managera (+5,3%) oraz dyrektora marketingu (+5,1%). Umiarkowane wzrosty dotyczyły stanowisk takich jak digital marketing manager (+3,6%) czy specjalista SEO/SEM (+2,1%).

Podwyżki stawek nie objęły jednak wszystkich specjalizacji. W przypadku brand managera średnie wynagrodzenie spadło o 2,6%, co może z jednej strony wynikać z wcześniejszej dynamiki wzrostu uposażeń, ale także wskazywać na przesunięcie części budżetów z działań brandingowych na obszary związane z analizą efektywności i kampaniami digitalowymi.

Wyraźniejsze zmiany zaobserwowano w obszarze PR. Specjalista ds. komunikacji otrzymywał średnio o 7,3% więcej niż rok wcześniej, a w przypadku rzecznika prasowego wzrost sięgnął 9,3%. Konsultant ds. PR odnotował wzrost o 2,3%, natomiast kierownik działu PR o 3,5%. To sygnał, że mimo ograniczonego zapotrzebowania rekrutacyjnego, firmy były skłonne oferować wyższe stawki doświadczonym specjalistom i menedżerom PR.
W 2025 roku obserwujemy wyraźne przesunięcie akcentów w polityce wynagrodzeń. Zamiast ogólnych podwyżek, firmy inwestują w konkretne kompetencje – głównie w digitalu, content marketingu i komunikacji. To obszary, które mają bezpośredni wpływ efektywność działań wspierających sprzedaż i widoczność marki.

Wzrosty wynagrodzeń potwierdzają, że organizacje wolą dziś utrzymać kluczowych ekspertów i zwiększać ich zaangażowanie, niż skalować całe zespoły. Dotyczy to również PR, gdzie – mimo wyraźnego spadku rekrutacji – rośnie wartość kompetencji strategicznych i operacyjnych – komentuje Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager Grafton Recruitment.

O raporcie:
„Raport wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment został opracowany na podstawie danych ogłoszeniowych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród pracowników. Analiza objęła 4 975 256 ogłoszeń o pracę pochodzących z jednego z popularnych serwisów rekrutacyjnych w Polsce. Z tego zbioru wyodrębniono 1 414 836 ofert dotyczących sektora prywatnego. Po procesie deduplikacji, mającym na celu usunięcie powtarzających się rekordów, końcowa liczba unikalnych ogłoszeń wyniosła 637 793. Do badania włączono stanowiska ujęte w siatkach wynagrodzeń Grafton Recruitment.

Jakie zarobki w marketingu i sprzedaży? Kwoty nawet pięciocyfrowe

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

PR, marketing, public relations, branża PR, rynek pracy, wynagrodzenia, tendencje na rynku pracy, wynagrodzenia w marketingu, zarobki w marketingu, wynagrodzenia w branży PR, zarobki w PR, specjalista ds. marketingu

