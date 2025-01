Praca w marketingu i PR: jakie wynagrodzenia dla specjalistów?

Grafton Recruitment przedstawił kolejną porcję danych pochodzących z raportu "Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach 2024". Tym razem światło dzienne ujrzały informacje na temat zarobków w działach marketingu i PR. Ile zarabiają specjaliści w tym zakresie? Wiele zależy od lokalizacji i doświadczenia, jakim legitymują się pracownicy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki w największym stopniu decydują o popycie na pracę w działach marketingu i PR?

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy w działach marketingu i działach PR

Na których stanowiskach oferowane są najwyższe zarobki?

Zapotrzebowanie na strategiczne role

Priorytety biznesowe koncentrują się na budowaniu przewagi konkurencyjnej w środowisku cyfrowym. Firmy potrzebują osób, które łączą kreatywność z umiejętnością wykorzystania najnowszych technologii oraz danych do projektowania skutecznych strategii marketingowych. Te kompetencje stały się kluczowe w dostosowywaniu działań komunikacyjnych i promocyjnych do dynamicznych zmian na rynku – mówi Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager Grafton Recruitment.

Jakie zarobki w działach marketingu i działach PR

Wynagrodzenia proponowane pracownikom na stanowisku content specialist w największych ośrodkach miejskich wynoszą do 12 500 zł

Dynamika wynagrodzeń – najwyższe wzrosty proponowanych wynagrodzeń dla specjalistów PR

Dane wyraźnie pokazują, że pracodawcy najbardziej doceniają role, które bezpośrednio wpływają na realizację kluczowych celów biznesowych, takich jak zwiększanie przychodów, budowanie rozpoznawalności marki czy optymalizacja działań marketingowych. Specjaliści odpowiedzialni za realizację kampanii marketingowych, zarządzanie projektami strategicznymi czy wdrażanie nowoczesnych narzędzi i technologii marketingowych są szczególnie poszukiwani na rynku. Ich kompetencje, obejmujące zarówno kreatywność, jak i zdolność analizy danych, stają się nieocenione w środowisku, w którym firmy muszą szybko reagować na zmiany rynkowe i dynamiczne oczekiwania klientów. Wysokie wzrosty stawek w działach PR wskazują jednocześnie na troskę o wizerunek i efektywną komunikację z całym rynkiem – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Zapotrzebowanie na specjalistów w działach marketingu i PR wciąż jest zauważalne, choć nie dorównuje ogólnorynkowemu popytowi na pracowników.Według danych z raportu Grafton Recruitment, benchmark dla wszystkich ról wzrósł w III kwartale 2024 roku do poziomu 1,04 względem I kwartału 2023 roku, podczas gdy indeks dla marketingu wyniósł 0,80, a dla PR – 0,65. Taka różnica wskazuje na niższą dynamikę rekrutacji w tych działach, szczególnie w porównaniu do bardziej uniwersalnych ról w organizacjach.W 2024 roku największy popyt dotyczył kompetencji związanych z działaniami w przestrzeni cyfrowej i tworzeniem strategii opartych na analizie danych. Firmy niezmiennie koncentrują się na budowaniu obecności online i optymalizacji strategii sprzedażowych, dlatego poszukują pracowników, którzy potrafią skutecznie zarządzać kampaniami internetowymi oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania marketingowe.Warto odnotować ustabilizowanie liczby ofert dla specjalistów PR w przedsiębiorstwach i powrót do wartości sprzed trzech lat. Powodów takiego stanu rzeczy można upatrywać w przejmowaniu zadań PR przez dział marketingu, coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz zwiększenia skali korzystania z usług agencji. Kluczowy dla obecnej dynamiki zatrudnienia wydaje się wyraźny wzrost rekrutacji w tym obszarze na przełomie 2021 i 2022 roku.Rosnąca konkurencja o wykwalifikowanych specjalistów znalazła odzwierciedlenie w poziomie proponowanych wynagrodzeń w 2024 roku. W działach marketingu i PR pensje znacząco różnią się w zależności od lokalizacji i doświadczenia.W dużych miastach, takich jak Warszawa, oferty dla dyrektorów marketingu sięgają 35 000 zł brutto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych miastach widełki dla tego stanowiska kończą się na poziomie 28 000 zł. Specjaliści SEO/SEM mogą liczyć na wynagrodzenia 8 500 do 13 000 zł w zależności od lokalizacji, natomiast menedżerowie ds. marketingu w Warszawie do 20 000 zł, a w Poznaniu do 16 000 zł. Natomiast oferty dla e-commerce managerów, odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży internetowej, mieszczą się w przedziale od 14 000 do 22 000 zł, przy czym najwyższe stawki notuje się w Krakowie.Wynagrodzenia proponowane pracownikom na stanowisku content specialist w największych ośrodkach miejskich wynoszą do 12 500 zł, natomiast content managerów w Katowicach i Krakowie do 17 000 zł. Social media managerowie, odpowiedzialni za zarządzanie obecnością marki w mediach społecznościowych, mogą liczyć na pensję w przedziale od 10 000 zł w Łodzi do 18 000 zł w Krakowie. Różnorodność wysokości płac na tych stanowiskach podkreśla znaczenie lokalnego rynku pracy oraz specyficznych wymagań pracodawców w największych miastach.Sektor PR, choć cechuje się niższą dynamiką zapotrzebowania na pracowników niż dwa lata temu, oferuje atrakcyjne wynagrodzenia – w 2024 roku oferty pracy dla kierownika działu PR wynosiły od 14 000 zł w Poznaniu i Warszawie do 22 000 zł w Krakowie. Konsultanci PR natomiast mogli liczyć na wynagrodzenia od 9000 zł do 16 000 zł.Proponowane wynagrodzenia w działach marketingu i PR w 2024 roku różniły się w zależności od stanowiska, odzwierciedlając zarówno potrzeby rynku, jak i specyfikę poszczególnych ról. Średni wzrost oferowanych stawek w działach marketingu wyniósł 3,2%, jednak w przypadku wybranych ról te wartości były wyższe.Najwyższe oferty dotyczyły specjalistów ds. marketingu (6,6%) oraz dyrektorów marketingu (+6,4%). W przypadku grafików i specjalistów SEO/SEM oferowane stawki wzrosły odpowiednio 3,2% i 3,9%, wskazując na stabilne zainteresowanie pracodawców tymi kompetencjami. W przypadku e-commerce managerów wzrost wyniósł nieco mniej - 2,1%, natomiast na stanowiskach takich jak digital marketing manager czy content manager dynamika była znacznie niższa – po 0,5%.Oferty wynagrodzeń w działach PR rosły bardziej dynamicznie. Konsultanci ds. PR oraz kierownicy działu PR odnotowali wzrost oferowanych stawek o 4,5%, co świadczy o znaczeniu kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami i realizacją strategii komunikacyjnych. Specjaliści ds. komunikacji, będący kluczowym ogniwem w zarządzaniu wizerunkiem firmy, osiągnęli wzrost proponowanych wynagrodzeń o 9,6%, co stawia ich w czołówce najbardziej docenianych ról w PR.