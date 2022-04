Wynagrodzenia w produkcji przemysłowej: ile zarabia inżynier i specjalista?

W następstwie pandemii rynek pracy odczuł istotne zawirowania, pracownicy musieli mierzyć się z widmem bezrobocia, a najważniejszą kwestią dla wielu z nich stała się nie pensja, ale stabilizacja. Jednocześnie nie można zapominać, że koronawirus wyzwolił również pozytywne trendy. Jednym z nich jest znaczne przyspieszenie cyfryzacji i automatyzacji procesów, czego następstwem jest nagły wzrost popytu na specjalistów od automatyki, robotyki, elektryki czy mechaniki. Najlepsi z nich, posiadający poszukiwane przez firmy kompetencje, mogą liczyć na naprawdę sowite wynagrodzenie.

Przeczytaj także: Przemysł 4.0 ma pracę dla inżyniera, ale potrzeba odpowiednich kompetencji

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jaki wynagrodzenie może liczyć inżynier lub specjalista zatrudniony w produkcji przemysłowej?

Jak w przyszłości osiągnąć najwyższy poziom wynagrodzeń?

Jakich pracodawców szukają osoby poszukujące zatrudnienia?



Mowa o automatykach, programistach sterowników PLC, inżynierach automatykach, konstruktorach oraz inżynierach procesu. Wysoki popyt na nową kadrę przy jednoczesnym niedoborze talentów wzmaga presję płacową, co obserwujemy obecnie na rynku. Zgodnie z przewidywaniami proponowane przez pracodawców wynagrodzenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych wzrosną o około 8% – 10%. Będą one zależeć będą przede wszystkim od lokalizacji firmy, jej wielkości, kapitału oraz branży. Duże miasta pod względem oferowanych zarobków powoli będą doganiać stolicę. Już teraz praca hybrydowa oraz zdalna pozwala na zatrudnianie specjalistów z różnych regionów kraju, co wpływa na wyrównanie różnic w wysokości wynagrodzeń – tłumaczy Aleksandra Marchewka.

Braki kadrowe niosą ze sobą ryzyko zmniejszenia wydajności produkcji oraz zahamowania rozwoju przedsiębiorstwa, dlatego też firmy starają się przyciągnąć kandydatów coraz bardziej atrakcyjnymi propozycjami współpracy, obejmującymi między innymi benefity takie jak motywacyjne systemy premiowe oraz indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. Osoby zainteresowane zmianą stanowiska szukają stabilnych pracodawców, którzy wspierają kadrę i umożliwiają jej rozwój. Kandydaci oczekują również rozbudowanej oferty świadczeń. Opieka medyczna, pakiet sportowy, premie zależne od osiągnięć, auto służbowe do użytku prywatnego oraz dofinansowanie posiłków i wakacji to dla nich zaledwie podstawa – dodaje Karolina Grula.

Bezdyskusyjnie najistotniejszym elementem wspierającym rozwój kariery jest wiedza techniczna oraz budowanie jak największego doświadczenia w pracy z maszynami i urządzeniami. Znajomość branży, rozwiązań oraz bycie na bieżąco z wszelkimi nowinkami technologicznymi jest bardzo istotna i pożądana przez pracodawców. Równie ważnym elementem są kompetencje miękkie. Mimo, iż zwykle temat dotyczy maszyn, robotów czy programowania to o maszynach i ich zakupie decyduje człowiek. Kluczowa jest również umiejętność współpracy z innymi osobami z firmy, kooperowanie między działami a także rozumienie potrzeb organizacji i umiejętność wdrażania programów optymalizujących. Duże firmy najczęściej kooperują na rynkach międzynarodowych, zatem znajomość języka obcego również jest czym bardzo istotnym – dodaje ekspertka Manpower.

Na najwyższe wynagrodzenia w obszarze produkcji przemysłowej mogą liczyć osoby bezpośrednio odpowiedzialne za zarządzanie produkcją lub fabryką. Dyrektor zakładu produkcyjnego, w zależności od liczby osób zatrudnionych, może zarobić od 18 000 do 45 000 zł brutto. Wyższa stawka to górne widełki płacowe oferowane w przypadku ponad 500 zatrudnionych. Natomiast manager produkcji najczęściej może liczyć na 17 000 zł brutto, z maksymalną opcją 25 000 zł brutto. Dobrze wynagradzane stanowiska to także te związane z zarządzaniem jakością, rozwojem organizacji czy operacjami.Jak wyjaśnia Aleksandra Marchewka, odpowiedzialna za rekrutacje na stanowiska techniczne i inżynieryjne w Manpower, w 2022 roku możemy spodziewać się dalszego wzrostu zapotrzebowania na stanowiska związane z automatyzacją procesów.Z kolei Karolina Grula, ekspert branżowy w obszarze rekrutacji specjalistów dla produkcji przemysłowej w Manpower, zaznacza, że pozyskanie odpowiedniego pracownika stanowi dziś ogromne wyzwanie – szczególnie w przypadku wyspecjalizowanego personelu średniego i wyższego szczebla.Stanowiska najniżej opłacane w ramach obszaru produkcji przemysłowej to technik utrzymania ruchu, z najczęściej oferowaną stawką na poziomie 6 500 zł brutto i maksymalną wyższą o 1 500 zł. Inżynier utrzymania ruchu zarobi najczęściej 8 500 zł brutto, do maksymalnie 10 000 zł brutto. Podobnie kształtują się zarobki inżyniera elektryki, inżyniera designu oraz kierownika zmiany.Na pytanie o to, jak w przyszłości osiągnąć najwyższy poziom wynagrodzeń odpowiada Karolina Grula i wskazuje na trzy kluczowe umiejętności, które pomogą w osiągnięciu sukcesu zawodowego – wiedza techniczna, zarządzanie zespołem oraz lean manufacturing.Jak zaznaczają eksperci Manpower w związku z niedoborem kadry na rynku i wysokimi oczekiwaniami dostępnych w branży technologiczno-inżynieryjnej pracowników, organizacje powinny przygotować się na wydłużony czas realizacji procesu rekrutacyjnego. Stałym elementem rekrutacji będą negocjacje i kompromisy z kandydatami. Niezbędne może okazać się również poświęcenie uwagi obecnemu personelowi i opracowanie strategii, która pozwoli na skutecznie utrzymanie kadry. Już teraz pracodawcy coraz częściej składają planującym odejście pracownikom kontroferty. Według szacunków Manpower, na taką propozycję może liczyć nawet 70% osób, decydujących się na zmianę firmy.