Wynagrodzenia administratorów systemów IT w 2021 roku

Wykres 2. Mediany miesięcznych wynagrodzeń administratorów systemów IT z różnym stażem pracy Najwyższe wynagrodzenia dotyczyły osób, które przepracowały od 11 do 15 lat.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 766 administratorów systemów IT. 95% próby stanowili mężczyźni. 59% osób miała poniżej 35 lat. 84% osób pracowała w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.Mediana wynagrodzeń administratorów systemów IT wyniosła 7 369 PLN, 25% zarabiało poniżej 5 500 PLN, a 25% powyżej 9 932 PLN.Najwyższe zarobki otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera. Ich mediana wynagrodzeń wyniosła 8 500 PLN. Najmniej natomiast zarabiały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym z medianą 6 000 PLN.Najwyższe wynagrodzenia dotyczyły osób, które przepracowały od 11 do 15 lat. Mediana ich płac wyniosła 8 462 PLN. Na kolejnym miejscu znalazły się osoby ze stażem od 6 do 8 lat. Mediana w tej grupie wyniosła 8 383 PLN.Młodsi specjaliści zarabiali najmniej. Mediana ich płac wyniosła równe 5 000 PLN. Najwyższe zarobki otrzymywali starsi specjaliści. Ich wynagrodzenia były wyższe od młodszych specjalistów o 82%.