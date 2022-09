Jacy inżynierowie najbardziej pożądani w Polsce? Na jakie zarobki mogą liczyć?

Biotechnolodzy, eksperci od OZE, mechatronicy, inżynierowie automatyki i robotyki oraz nanotechnolodzy to najbardziej pożądani inżynierowie w Polsce - wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów Bergman Engineering. A na jakie wynagrodzenia mogą liczyć ci specjaliści?

Świat przechodzi gwałtowną transformację technologiczną, wraz z którą zmienia się krajobraz rynku pracy. Postępująca automatyzacja, cyfryzacja, a także rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji powodują znikanie niektórych stanowisk czy kompetencji, z drugiej jednak strony sprawiają, że na rynku pracy pojawiają się zupełnie nowe perspektywy zawodowe. Zwróćmy choćby uwagę na dane OECD, zgodnie z którymi 65% uczących się dziś dzieci w przyszłości będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją – mówi Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

Grupa 1: OZE i ochrona środowiska

koordynator ds. rozwoju projektów OZE

inżynier budowy OZE

inżynier - specjalista ds. ofertowania w obszarze OZE

inżynier - elektryk turbin wiatrowych

projektant instalacji energetyki odnawialnej

koordynator techniczny ds. pomp ciepła, paneli słonecznych

specjalista ds. automatyki w branży pomp ciepła

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

dyrektor projektu OZE – 25 tys. zł brutto

dyrektor działu fotowoltaiki – 23 tys. zł brutto

kierownik projektu OZE – 18 tys. zł brutto

inżynier elektroenergetyk – 7 tys. zł brutto

projektant instalacji elektrycznych – 6,5 tys. zł brutto, starszy specjalista średnio 7,7 tys. zł brutto

inżynier energetyki – 6,4 tys. zł brutto

serwisant instalacji elektrycznych – 5,4 tys. zł brutto

monter instalacji elektrycznych – 5 tys. zł brutto

Grupa 2: Biotechnologia medyczna

O tym, że Polska ma bardzo wysokie aspiracje, świadczy ujęcie biotechnologii medycznej w rządowym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. KIS to lista branż priorytetowych w zakresie badań, rozwoju i innowacji, które mają zapewnić krajowi odpowiednią konkurencyjność, a w wybranych obszarach także pozycję lidera na rynkach zagranicznych – dodaje Tomasz Szpikowski.

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

inżynier ds. rozwoju produktu medycznego (medical devices) – 15 tys. zł brutto

koordynator obszaru produkcyjnego – 8,3 tys. zł brutto

specjalista ds. biologii molekularnej – 6,5 tys. zł brutto

laborant mikrobiologiczny – 6,5 tys. zł brutto

bioinformatyk – 5,9 tys. zł brutto

biotechnolog – 4,7 tys. zł brutto

Grupa 3: Mechatronika, automatyka i robotyka

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

konstruktor urządzeń mechatronicznych – 6,2 tys. zł brutto (starszy specjalista - 7,8 tys. zł brutto)

projektant systemów automatyki, robotyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej – 6,5 zł brutto

inżynier automatyki i robotyki – 6,7 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8 tys. zł brutto)

inżynier elektryk/automatyk – 6,7 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8,6 zł brutto)

inżynier utrzymania ruchu – 6,8 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8,3 tys. zł brutto)

inżynier mechatronik – 7 tys. zł brutto

Grupa 4: Nanotechnologia

Zakładając coraz większe konkurowanie o rynki zbytu, już teraz wiemy, że branża nanotechnologiczna w perspektywie najbliższych lat będzie mocno się rozwijać. Technologie te będą wykorzystywane do zwiększania jakości produkcji, dynamizowania procesów sprzedaży czy rozszerzania oferty asortymentowej – dodaje Tomasz Szpikowski.

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

nanotechnolog – 5,8 tys. zł brutto

inżynier nanostruktur – 5,8 tys. zł brutto

Nadal zmagamy się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, z drugiej jednak strony wzrasta liczba potencjalnie dostępnych pracowników po 60 roku życia. Zgodnie z danymi Eurostatu, trend ten będzie utrzymywał się w sposób stały. To z kolei spowoduje, że lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, stanie się jednym z kluczowych warunków utrzymania atrakcyjnej pozycji na rynku pracy, i to niezależnie od branży – podsumowuje Tomasz Szpikowski.

