Wynagrodzenia pracowników HR w 2019 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń do sierpnia 2019 roku uczestniczyło 5 741 pracowników zatrudnionych na stanowiskach HR. Najliczniejszą grupę stanowili specjaliści ds. personalnych (18%) oraz specjaliści ds. kadr i płac (34%). W przypadku 11 na 13 omawianych stanowisk większość pracowników stanowiły kobiety.Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w działach HR wahała się od 3 200 PLN wśród doradców zawodowych do 15 745 PLN w przypadku dyrektorów ds. personalnych. Na większości stanowisk miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało 5 000 PLN.W przypadku większości stanowisk mężczyźni zarabiali więcej. Różnice wahały się od 182 PLN w przypadku specjalistów ds. rekrutacji, do 4 200 PLN na stanowisku dyrektora ds. personalnych. W przypadku czterech stanowisk wynagrodzenia mężczyzn były wyższe o ponad 1 000 PLN. Płace kobiet były wyższe jedynie na stanowisku koordynatora ds. personalnych.Z uwagi na liczebność próby poniżej porównano wynagrodzenia w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Niezależnie od stanowiska najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim. Pod względem wysokości wynagrodzeń w przypadku czterech stanowisk województwo małopolskie znalazło się na drugim miejscu., Różnice w wynagrodzeniach między województwami wahały się od 1 100 do 1 782 PLN.Wyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Największe różnice występowały wśród dyrektorów lub kierowników, gdzie różnice wyniosły nawet 8 500 PLN (74%).Wśród pracowników HR z maksymalnie 5 letnim stażem najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac. Najwyższe wynagrodzenia stwierdzono wśród HR biznes partnerów i specjalistów ds. personalnych. W przypadku pracowników, których doświadczenie zawodowe wynosi od 6 do 10 lat najwyższe pensje otrzymywali HR Biznes Partnerzy. W przypadku pozostałych stanowisk dolny kwartyl wynagrodzeń nie przekraczał 4 000 PLN, górny natomiast w większości stanowisk przekraczał 6 000 PLN. Wśród pracowników z najdłuższym stażem pracy (11-15 lat) najwyższe pensje zanotowano wśród HR Biznes Partnerów.